Stark Seger!

Färjestad åker till Skellefteå och ska försöka visa klass som dom visade i första perioden mot Linköping.

Första periodenSkellefteås pressar det första dom gör och deras förstakedja får till ett bra tryck offensivt. Skapar en del halvchanser.Färjestad får spela boxplay då oskar steen åker ut 2min för cross-cheking.Skellefteå bombarderar mot mål i powerplay , men Stefan Steen har börjat riktigt bra i Färjestads Kasse.Det är fortfarande Skellefteå Dominans.Men Färjestad börjar att jobba in sig sakta i matchen och börjar få lite bättre kontroll på Skellefteås anfall nu, och kan också själva starta lite mer offensiv.Nu blir det spel 4-4 efter Wikstrand och lindholm utvisade för lite gruff framför Färjestad målet.Och nu äntligen fick Färjestads tyngsta värvning presentera sig, Färjestad tar ledningen! Dick Axelsson hittar rätt! Han prickskjuter in 0-1 bakom Ortio, sedan han fått lång tid på sig att sikta.Men Skellefteå fortsätter att trumma på mot Färjestads Kasse men Steen är oerhört bra och stabil i målet. Fortsatt 0-1 när hesa fredrik ljuder i Skellefteå Kraft Arena.Andra periodenPubliken eller spelarna hinner nog inte riktigt med i början på andra perioden, Skellefteå kvitterar efter 36 sekunder! Mark Katic blir helt ren i slottet och smäller in pucken bakom Steen som knappt hinner reagera.Färjestad trummar på och sätter full fart igen och återtar ledningen! Rasmus Asplund glöms bort i slottet och kan pricka in 1-2 bakom en skymd Joni Ortio.Färjestad har blivit mer offensiva denna säsong.Skellefteå styr spelet och Färjestad ligger på kontringar. Det är den stående matchbilden förtillfället.Skellefteå kvitterar till 2-2. Anton Öhman lägger in pucken mot mål,och den studsar via en Färjestadsskridsko in i mål, och Stefan Steen kan inget göra åt detta.Men åter igen så svarar Färjestad upp och Färjestad svarar blixtsnabbt igen! Martin Johansson skrinnar sig fri och gör inget misstag, när han lägger in 2-3 mellan Ortios benskydd.Tredje periodenEn minut drygt har gått utav 3:e perioden och pucken dansar på mållinjen för Färjestad, men Skellefteå lyckas rensa i sista stund.Färjestad spelar bra försvar spel just nu och Skellefteå har svårt att komma intill målet.Nu kommer också 4-2 till Färjestad! Sebastian Erixon följer med upp i anfallet, och framför Ortio stöter han in pucken. Psykologiskt tungt mål för Färjestad.Efter 2-4 målet för Färjestad så verkar det som om dom har skruvat upp tempot något, nyss var Nilsson i Färjestad nära med ett friläge men Ortio Räddar.Skellefteå stoppas gång på gång i sina anfallsförsök och börjar bli lite frustrerat.Joni Ortio med en jätteräddning när Färjestad sticker upp i en kontring. så ser match bilden ut i slutet av denna sista period.Skellefteå försvarar sig med näbbar och klor medan Färjestad sticker upp gång på gång med sina vassa anfallsförsök.Skellefteå tar ut målvakten. Då skickar Rasmus Asplund in 2-5 i tom kasse! Det var nog spiken i kistan!Och matchen är slut och Färjestad vinner med 2-5 i Skellefteå kraft arena.Färjestads tre stjärnor:1. Sebastian Erixon.2. Stefan Steen. Idag visade han att han är en målvakt att räkna med när allt drar i hopp sig i april3. Dick Axelsson. Gör mål, och visar upp en spelglädje som Färjestad saknat tidigare.Matchstatistik:Skellefteå AIK - Färjestad BK 2 - 5 (0-1, 2-2, 0-2)Period 10-1 (17:07) Dick Axelsson (S. Erixon)Period 21-1 (00:36) Mark Katic (P Lindholm, J Lindström)1-2 (04:16) Rasmus Asplund (M Johansson)2-2 (13:25) Anton Öhman (P Petterström)2-3 (15:09) Martin Johansson (T Lennström)Period 32-4 (07:17) Sebastian Erixon (Lindqvist, D Axelsson)2-5 (17:48) Jesse Virtanen (J Ryno)Skott: 27-30Utvisningar: SAIK: 4x2 FBK: 4x2Publik: 4203