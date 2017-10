Styrkebesked av Färjestad när Brynäs besegrades

Färjestad stod för ett styrkebesked under torsdagskvällen när man enkelt avfärdade Brynäs med segersiffrorna 4-1 och försatte Tommy Sjödins mannar i en allt djupare kris. Värmlänningarna trampade gasen i botten direkt från start och matchen var i ett tidigt skede punkterad.

Det har varit en rolig inledning på säsongen för alla grönvita i år. Men i takt med att höstmörkret faller, så har likaså Färjestads form börjat falla i djupare dalar och man har definitivt vacklat dem senaste matcherna. Man hade allt att förlora inför kvällens match med en serieledning i åtanke och en match mot ett lag från bottenträsket. Lägg därtill att man hade två raka förluster i ryggen och du har alla ingredienser för att det kan börja spöka i huvudena på spelarna.Brynäs å sin sida, hade allt att vinna hemma i Gavlerinken ikväll då man gick in som underdog inför matchen med en elfteplats i tabellen som facit. En förkrossande 4-0-seger borta mot Frölunda i deras senaste match, har dock skapat lite andrum för krislaget och kanske skulle det efterlängtade lyftet komma för gästrikarna nu.Plattan i mattan! Det såg ut att vara Färjestads ledord från start. Brynäs hade inte mycket att sätta emot när värmlänningarna åkte sönder motståndet med stor frenesi, från första nedsläpp. De grönvita såg alltså inte nämnvärt påverkade ut av den sviktande formen som man har visat upp på sistone.Målnollan skulle också snabbt spräckas, efter ett längre Färjestadsanfall. Linus Persson slängde iväg ett ganska ofarligt skott, som dock träffade Fabian Zetterlund och styrdes perfekt ut till Per Åslund som stod parkerad vid Brynäsmålvakten Felix Sandströms vänstra tekningscirkel. Väl där, kunde Åslund raka in ledningsmålet fram till 1-0 i det öppna målet till följd av att Sandström hade blivit ställd.Innan vi var halvvägs in i inledningsperioden hade Brynäs uppförsbacke hunnit bli ännu brantare. Man hade precis lyckats döda av ett boxplay, men föga hjälpte det när Färjestad fick ett lite väl enkelt mål fram till 0-2 i matchen. Johan Ryno fick stå helt fri, högt i slottet, och ladda för skott som Sandström klarade. Returen fiskade dock Michael Lindqvist upp och fick helt ostört sätta pucken i mål.Total dominans av Karlstadlaget efter en period. Ett fantastiskt bra presspel tvingade Brynäs till att stressa fram dåliga beslut i egen zon. Hemmalaget blev helt översköljda av värmlänningarna och det fanns dessutom bud på fler mål innan periodvilan. Men i ärlighetens namn var det ett synbart problematiskt gävlelag ute på isen.Felix Sandström fick kliva åt sidan, resterande del utav matchen när den andra perioden skulle börja. Anledningen till det, låter vi vara osagt. Det är oklart varför målvaktsrokaden skedde under matchen. Tommy Sjödin gav veka svar till varför målvaktsbytet gjordes i C Mores sändning.I mål fick vi då istället se Samuel Ersson. 18-åringen gjorde, i och med inhoppet, SHL-debut. Kul förstås att en junior släpps fram, men frågan är hur mycket han kommer vilja minnas av den. Efter 21 sekunder kom första skottet mot honom – ett skott som letade sig in i mål. Finske backen Jesse Virtanen kom djupt ner i anfallszon och sköt ur dålig vinkel. Dessvärre för debuterande Ersson så letade den sig alltså in i mål och vi hade 0-3 i matchen. Mardrömsdebuten för den unge målvakten visste inga gränser. Fyra minuter in i mellanakten hade Ersson släppt två av tre skott, sedan Michael Lindqvist med sitt andra mål i matchen drygade ut ledningen till 0-4. Färjestad visade inga intentioner på att lätta på gasen under fortsättningen av matchen – ända fram tills man drog på sig en utvisning. Målskytten Virtanen fick sitta på botbänken och då fick Brynäs sin biljett in i matchen. Hemmalaget var snabba med att utnyttja det och Aaron Palushaj prickade in reduceringen till 1-4, rätt upp i krysset bakom Lars Haugen . Nu hade man kontakt och följaktligen hade man också vaknat till liv i matchen. Brynäs spelade bättre, men likväl var det Färjestad som agerade kontrollerat och hade spelövertaget samt en trygg ledning att luta sig mot.Slutdelen av mellanakten kantades av heta känslor och det var framförallt Jonathan Granström, vem annars, i huvudrollen som försökte väcka känslor i matchen för att signalera till sitt lag. Noterbart är att Brynäs, i vanlig ordning, klarade av de numerära underlägena man fick i matchen. Faktum är att sedan Tommy Sjödin tog över som huvudansvarig, så har man inte släppt in ett enda mål i boxplay. Märkligt, med tanke på att försvarsspelet många gånger såg bedrövligt ut i spel fem mot fem.För den neutrale åskådaren var den tredje perioden en period med lågt underhållningsvärde. Färjestad slog tidigt ifrån sig, stängde igen och spelade försvarsinriktat matchen ut. Man fick på ett effektivt sätt ner tempot i matchen. Stundtals var det framgångsrikt då man mestadels höll Brynäs på utsidan och lät således inte motståndarna komma nära. Men det kunde också ha blivit kostsamt. Det medförde utvisningar, som Brynäs dock inte tog vara på denna gången. Hemmalaget vann också skottstatistiken i slutperioden med förkrossande 19-5 och det visar väl vilka som tog initiativ. Men i slutändan kändes det inte alls som att Brynäs ens var nära att göra match av det hela.En mållös sista period ger oss slutresultatet 1-4. Färjestad är återigen ett vinnande lag, och det var säkert en och annan sten som släppte från axlarna hos somliga grönvita. Förlustsviten stannade vid två matcher och nu kan man ta ny ansats mot högre höjder. Kvällens match var ett styrkebesked, men man ska samtidigt inte dra allt för stora växlar av en trygg seger mot ett svagt Brynäs. Gävlelaget har förresten bara vunnit en match på hemmaplan denna säsongen och man fortsätter att ha svårt att flörta med publiken hemma i Gävle.Chans till revansch för Brynäs, nu på lördag. Då möts nämligen de båda lagen återigen, men denna gången i Löfbergs Arena. Brynäs behöver få slut på sin kris, men Färjestad siktar mot att fortsätta vara bofasta på sin plats som serieledare.– Den finske jätten var ännu en gång Färjestads bästa spelare, som i förra matchen mot Växjö. Var en gigant i defensiv zon, men bidrog också framåt med sina offensiva äventyr. Det är en oförskämt bra backuppsättning i årets Färjestad– Klev idag upp som skyttekung i hela SHL i och med sina två mål ikväll. Bröt sin måltorka på fyra mållösa matcher. Noterbart är att han inför kvällen bara hade gjort ett av målen i spel fem mot fem. I kvällens match gjordes båda i just den spelformen, vilket är viktigt för Lindqvist själv – just att han är ännu mer bidragande i fem mot fem.– Vissa av er kanske höjer på ögonbrynen här; men ”Lill-Ovechkin” var faktiskt enormt aktiv idag och tog sig fram till flera målchanser i matchen. Det var bara otur att han klev av mållös och får fortsätta vänta på karriärens första SHL-mål. Fick chansen ett snäpp högre upp i hierarkin, då han tog Marcus Nilssons plats bredvid Linus Persson och Per Åslund (Nilsson tog frånvarande Martin Johanssons plats bredvid Ryno och Nygård) – och Zetterlund tog verkligen chansen! Lovar mycket gott inför framtiden.1-4 (0-2, 1-2, 0-0): 30-28 (4-12, 7-11, 19-5): BIF: 7x2 FBK 6x2: 4716