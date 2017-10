Växjö segrade i seriefinalen - Färjestads första hemmaförlust är ett faktum

Seriefinalen mellan ledande Färjestad och tvåan Växjö, slutade i viktoria för smålänningarna på torsdagskvällen. Lakers visade klass och var numret större än Karlstadlaget, som i och med 1-3-förlusten förlorade i Löfbergs Arena för första gången denna säsong. Sista målet av Växjö möttes av applåder från hemmapubliken till och med, ett mål som redan nu är given kandidat till Årets mål.

De båda topplagen startade matchen i ett vansinnigt tempo. Direkt vid första nedsläpp vaskade Växjö fram en farlig målchans direkt, när det rådde oreda framför Färjestads mål – men ingen lycka den gången. Istället var det hemmalaget som skulle få en drömstart på matchen. Melart tog ett halvt varv i offensiv zon och hittade Marcus Nilsson som i sin tur lade upp för skottladdande Linus Persson – pang! Persson och Färjestad fick genast hål på seriens förmodligen bäste målvakt, Viktor Fasth, och då hade det inte ens passerat två minuter på matchuret.Karlstadlaget visade dem takter som man har gjort när man har varit som bäst under inledningen av säsongen. En sprudlande spelglädje med bra fart och en hög intensitet. Framförallt har ett vinnande koncept varit den otroligt fina rörelse Färjestad har i offensiv zon. Ledningsmålet var ett lysande exempel på det. En back, i detta fall Melart, som tillför ytterligare en dimension genom att delta djupare i anfallszon snarare än att stå och vara passiv vid offensiv blålinje är en av nycklarna till FBK:s framgångsrika offensiv. Att just offensiven skulle funka, skulle vara av största vikt just ikväll. Lakers är nämligen det lag som släpper till minst skott i skottsektorn, med ett snitt på 13 skott tillsläppta i defensiva skottsektorn per match.Det blev en inledningsperiod med två ansikten. Färjestad hade ett klart övertag från ledningsmålet och framåt, tills det blev powerbreak. Växjö skulle i och med det få andrum och tid för Sam Hallam att vädra sitt missnöje till spelarna. Det visade sig vara välbehövligt. För efter det, så var det istället Lakers som kontrollerade tillställningarna resten av perioden. Till slut gav det också utdelning när Växjö under slutminuten av första perioden lyckadess vinna en sargduell bakom Färjestads mål. Framför mål stod en oförskämt fri Andrew Calof som kunde sikta in sig och sätta den rakt upp i krysset och således kvittera till 1-1, på pass från Brendan Shinnimin. Likaläge i paus, rättvist resultat.Den andra perioden fortsatte med samma matchkaraktär, två bra lag och en härlig intensitet. Ganska snabbt skulle också mellanakten få sig en komisk situation som utspelade sig. Knappt fem minuter in, hände det som hade fått Skellefteås tränare Bert Robertsson att bli gråhårig. Så sent som i lördags besegrade ju Frölunda Skellefteå med 3-2 efter förlängning, efter att ha fått sitt avgörande mål godkänt genom ett ”inconclusive decision”. Efter matchen, när Bert intervjuades, uttryckte han sin upprördhet till den ansvarige över målraketerna (om avfyras när Frölunda gör mål) i Scandinavium som han ansåg var för het på knappen vilket undermedvetet gjorde att domare Morgan Johansson dömde mål på isen, menade Bert Robertsson.Då undrar man ju vad han hade tyckt om det som inträffade i Löfbergs Arena under tisdagskvällen. För det var just det som hände ikväll – måltutan ljöd i arenan när Niklas Fogström sköt ett lågt skott intill stolpen, men som Viktor Fasth räddade efter en lång sidledsförflyttning. Patrik Sjöberg knäppte dock Bert på näsan idag genom att lugnt och resonligt göra en wash out och lät sig alltså inte alls påverkas av att någon var lite för het på knappen vad gäller måltutor eller fyrverkerier och dylikt.Hur som helst – inget mål för Fogström och hans Färjestad, vilket fastställdes tämligen fort efter videogranskning. Istället var det gästerna som skulle få anledning att jubla ett par minuter senare.Mitt i ett Färjestadbyte passade Lakers på att anfalla och kunde komma 3 mot 1 in i zon och man gjorde inga misstag. Supertalangen Elias Pettersson stänkte in 1-2 för Växjö – olyckligt men också slarvigt av Färjestad.Man kan lugnt konstatera att Växjö visade den toppkvalitet man besitter ikväll. I den andra perioden var Färjestad till större del, det spelförande laget. Man fick också ett ypperligt läge till att kvittera i matchen när Nils Carnbäck ådrog sig en 2+2 minuters utvisning efter en hög klubba upp i ansiktet på Niklas Fogström. Under fyra långa minuter var det Lakers som på ett imponerande sätt dödade utvisningen mot seriens bästa powerplay . FBK blev helt enkelt neutraliserade av laget med det bästa försvarsspelet i ligan. Enheterna med Ryno och Axelsson i spetsen var totalt osynliga matchen igenom. Det säger samtidigt en del om Växjös klass. De gånger som Färjestad kom till skott, var aldrig riktigt farliga. Ett par, enstaka lägen i powerplay undantaget. Men överlag lyckades smålänningarna hålla värmlänningarna konstant på utsidan och då är det inte lätt att vinna matcher.I den tredje perioden skulle Adam Brodecki stå i händelsernas centrum. Så pass mycket att han till och med fick motta applåder från hemmapubliken. Han stod nämligen för ett riktigt konstmål när han utökade sitt lags ledning till 1-3, tidigt i den tredje perioden. Med en ”zorro” lyckades han överlista Stefan Steen i målet och som sagt, så fick det stora delar av Löfbergs Arena till att applådera. En stark kandidat redan nu, till att koras till årets mål.Förutom målet, var det inte mycket att ta med sig av den avslutande perioden. Färjestad försökte och försökte, men förgäves. Växjös omutliga försvar gav sig inte för vika ikväll. Samtidigt hade inte de offensiva styrkorna i hemmalaget sin bästa kväll. Färjestad står för en godkänd insats totalt sett, men blir lidande när utdelningen inte kommer trots alla minuter i numerärt överläge. Växjö vinner klart rättvist efter att ha stått för en solid insats.Förlusten innebär den första på hemmaplan den här säsongen. Dessvärre innebär det också den tredje nollpoängaren på de fyra senaste matcherna. Färjestad är fortsatt serieledare, två poäng före Växjö men med en match mer spelad. Poängfördelningen har realiserats på sistone för Karlstadlaget, men man ska nog inte vara orolig för att man återfinner de på en topp-4-placering framöver – kvalitén finns.1. Ilari Melart – Företagsam i båda ändarna av isen. Gör sin bästa match hittills i Färjestadtröjan. En av få glädjeämnen ikväll, individuellt sett.2. Jesse Virtanen – Lastar tunga minuter, endast Mikael Wikstrand hade mer speltid ikväll. Med sina fyra skott på mål stack han upp bättre än de flesta forwards i FBK. Agerar, som alltid, med stort lugn och kladdar inte med pucken.3. Per Åslund – En av ytterst få forwards som levererade i chansväg. Sliter kopiöst och sätter laget främst.1-3 (1-1, 0-1, 0-1): 25-28 (7-9, 11-9, 7-10): FBK: 2x2 VLH: 6x2 1x10: 7075