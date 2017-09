Vinst i premiären

Efter att ha tappat en tvåmålsledning på drygt en minut så kunde Färjestad tillslut ändå vinna premiären.

Inledningen av matchen är relativt jämn, lagen delar på puckinnehavet och får till några anfall med jämna mellanrum.När klockan står på 08:21 så får vi se säsongens första mål när Färjestad tar ledningen genom Michael Lindqvist . Nyförvärvet ifrån AIK blir framspelad utav Asplund och sätter sedan ett distinkt skott i det högra krysset bakom Jonas Gustafsson i Linköpings målet. Publiken behövde inte vänta länge på nästa mål, drygt 2 minuter senare så rasslade det nämligen till i samma mål igen. Denna gången var det Rasmus Asplund som satte pucken i samma kryss som Lindqvist, framspelad utav återvändande Dick Axelsson Efter Färjestads båda mål så flyttar Linköping upp spelet något och skapar lite fler lägen framåt. De riktigt heta chanserna lyckas de dock aldrig få fram så något mål blir det aldrig, Färjestad går därför till pausvila med en tvåmålsledning.Linköping inledde den andra perioden bäst, de ägde det mesta utav pucken och spenderade mycket till i anfallszon. De skapade några chanser här och där och det kändes som att de kom allt närmre en reducering ju äldre perioden blev. Gästernas spelövertag avbröts dock när de började plocka på sig utvisning efter utvisning. Färjestad fick chansen i 5 mot 3 i över en minut och spelade med minst en man mer i princip hela 8(!) minuter. Spelet i numerärt överläge funkade dock inte alls för Färjestad denna kväll för under hela denna tiden så skapades det faktiskt inte en enda vettig målchans.Mittenperioden blev mållös och hemmalaget behöll därmed sin tvåmålsledning.LHC öppnade tredje perioden på ett perfekt sätt, de pressade tillbaka Färjestad ordentligt och gjorde allt för att få in en reducering. De skapade chans efter chans och tröttade ut hemmalaget vilket ledde till att Färjestad drog på sig utvisningar, vilket kom att straffa sig ordentligt.Gästernas reducering kom helt rättvist drygt 8 minuter in på perioden när Mathis Olimb satte pucken bakom en skymd Stefan Stéen i hemmakassen. Minuten senare kom även kvitteringen när Chad Billins laddade för kung och fosterland när han fick tag på pucken på offensivblå, skottet var stenhårt och satt klockrent bakom Stéen. Båda målen gjordes i powerplay Linköping fortsatte att dominera även efter de båda målen och var nära att ta ledningen flera gånger, den enda chansen som Färjestad lyckades få fram var genom Christoffer Törngren när han hade en puck som tog i stolpen. Några mer mål blev det inte under ordinarietid och matchen gick därmed till förlängning.I förlängningen så blev det som alltid ett rafflande spel där båda lagen skapar målchanser, det allra bästa läger var det hemmalaget som fick. Jesse Virtanen skulle bara lägga in pucken i öppen kasse men blev i samma skede upphakad såpass mycket att han missade pucken, detta ledde till att domaren dömde straff. Straffen slogs utav Johan Ryno men Gustafsson kunde enkelt rädda med plockhandsken.Färjestad knep tillslut extrapoängen efter att Per Åslund satte sin straff och Stéen räddade samtliga ifrån gästerna.Satte det första målet och visade verkligen vilken potential ha besitter. Klev tyvärr av i andra perioden efter att ha täckt ett skott med handen.Ett mål och visade likt Lindqvist att han kommer bli oerhört nyttig, detta är verkligen säsongen då Asplund ska skina!Gjorde några riktigt svettiga räddningar i tredje när LHC låg på ordentligt, tog även alla straffar.(08:21) Michael Lindqvist (R. Asplund, J. Virtanen)(10:26) Rasmus Asplund (D. Axelsson)(48:02) Mathis Olimb (P. Mullen, K. Olimb) PP1(49:08) Chad Billins (D. Roy) PP1(65:00) Per Åslund27–36FBK: 6X2 LHC: 5X26678