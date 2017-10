Bajen har inte gett upp

Nu har det spelats sju omgångar av årets serie och den första segern har inkasserats, det var inte snyggt men det var högst nödvändigt.

Den frågan jag ställer mig är, hur i helvete kan det bli såhär





För den som inte hänger med i svängarna så har det faktiskt hänt en del sedan förra året. Detta var året då Johan Sundin blev huvudtränare och tog över med en knivskarp precision.Det var en ökad träningsmängd, där belastningen på varje spelare inviduellt skulle mätas och förbättras.Jag träffade spelarna några gånger under sommarträning och under försäsongen, men såg inte framför mig det scenario som nu utspelats på isen under som matcher som jag sett.Positiva tongångar förbyttes till en känsla av att bajen inte trodde på sig själva och droppen var den sista perioden i bortamatchen mot Nacka. Ledning med 2-3 förbyttes till förlust med 6-4. Det var tyst när dom gick ut i båset och det kändes mer som att dom låg under med 3-0 än att dom hade en knapp ledning. När Nacka sopar in enkla mål med ett obefintligt försvarsspel från Bajens sida så förväntade jag mig att det skulle vara mer liv i båset, att Johan skulle mana på, att timeout skulle komma.Istället ingenting........., timeout kommer när det typ är två minuter kvar, när matchen redan är förlorad.Jag har inte sett alla matcher, men dom jag har sett har varit tillräckligt för att kunna bilda mig en uppfattning.Det ska inte behöva se ut såhär!Nu hände saker ganska så snabbt och redan på måndagen, dagen efter match så kom beskedet att Johan Sundin var ute och gamla huvudtränaren Benny Rönnelöw hoppar in tills en bättre lösning är på platsVi är bättre än såhär, vi förtjänar bättre än såhär.Det såg absolut bättre ut på isen idag, samspelet och intesiteten var på en högre nivå.Jag sliter mitt hår och skriker så mycket att rösten till slut inte bär längre, men jag vill aldrig tro att vi ger upp. Det gjorde inte spelarna på isen idag under matchen hemma mot Wings idag och jag har stor respekt för spelarna som har tagit sig samman för att bli ett bättre lag.För vi ger inte upp! Inte idag, inte imorgon och inte detta år eller nästa år.Vi ger inte upp.Hoppet hos mig börjar spira och vi får se hur långt det räcker, men jag går till sängs inatt med förvissningen om att vi alla gör vad vi kan.På läktaren, ute på isen , var vi nu än följer våra härliga bamsingar.Vi ger inte upp!Forza Bajen , Tillsammans är vi Hammarby