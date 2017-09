SvenskaFans rankar SHL: 2. Växjö – ”Sveriges bästa målvakt”

Seriesegrare men utslagna i kvartsfinalen i våras – har Växjö gjort sin läxa?

Fakta om klubben

Grundades: 1997

Arena: Vida Arena

Kapacitet: 5750

SM-guld: 1 (1 final)



Huvudtränare: Sam Hallam

Seriesegrare i våras för första gången i klubben historia. Men längre än så blev det inte för det småländska laget. Växjö trampade på en mina redan i kvartsfinalen och fick bekänna sig besegrade av Malmö.Nu går Växjö in i säsongen med nya mål, och förväntningarna på klubben är minst sagt höga.Vi tog kontakt med SvenskaFans Växjöskribent Simon Lindquist för att höra lite om Växjö inför säsongen 2017/18:– Både ja och nej. När Lakers levererade en så pass succéartad grundserie som de gjorde så är det oundvikligt att inte tappa flera tongivande spelare. Olli Palola, Dennis Everberg , Philip Holm och Emil Pettersson är exempel på framstående spelare som har begett sig av mot nya äventyr. Det tyngsta tappet kommer nog att vara den sistnämnde, Emil Pettersson. Hans spelskicklighet är, på SHL-nivå, av absolut toppklass.– En av orsakerna till att vår säsong tog slut så pass tidigt som den gjorde är för att vi vägde alldeles för lätt. Det saknades tyngd och tuffhet vilket märktes tydligt i kvartsfinalen mot Malmö. Detta är i min mening ett problem som har åtgärdats. Både Daniel Rahimi och Martin Lundberg är exempel på nyförvärv som kommer att bidra med de aspekterna som saknades den gånga säsongen. Det dock absolut främsta tillskottet är såklart Viktor Fasth. Vår nations bästa målvakt utanför NHL . Behövs inte sägas så mycket mer.– Det återstår att se hur stor saknaden av de som har lämnat kommer att bli samt hur ersättarnas kapacitetsnivå står sig gentemot sina företrädare. På förhand är jag dock kluven och är inte helt nöjd med Växjö Lakers ”Silly Season”.– Det år svårt och säga. Om du frågar mig idag så skulle jag svara ja på den frågan men om du väntar drygt tio omgångar så kan svaret vara helt annorlunda. Den lagdel som ser något bristfällig ut är backsidan. Calle Rosén och Philip Holm är två skridskoskickliga backar som båda två lämnat för att försöka slå sig in i NHL. Deras frånvaro kommer att märkas. Så är också fallet hos rutinerade Cory Murphy samt puckskicklige Nick Bailen. Jag kan mycket väl, och har förhoppningsvis, fel på din fråga.– Helt klart målvaktssidan i och med Viktor Fasths återkomst. Fasth är en av seriens bästa spelare och kommer att vinna matcher åt Lakers. Kollega Andrén är ung och har framtiden framför sig. Växjös målvaktsbesättning är ett praktexempel på en stark, solid och bärande lagdel.– Flera faktiskt. Ingens öga har troligen gått förbi nyligen draftade Elias Pettersson som är en talang av yppersta klass. Det ska bli otroligt spännande att följa hans utveckling i vinter. Två andra spelare att hålla ögonen på är Nils Carnbäck och Linus Högberg. Den förstnämnda är en spännande forward som kan komma att ta stora framsteg denna säsong. Linus Högberg fick en hel del istid redan i fjol men kan nu ta ytterligare ett steg framåt i utvecklig. Flera spelskickliga försvarare har lämnat klubben vilket har öppnat upp ännu mer för den unge backen.– Otroligt mycket. En sådan prestigespelare betyder massvis. Fasth kommer att bidra med trygghet till hela organisationen. Han är också en otrolig vinnarskalle vilket kommer att sätta press på hans lagkamrater. Vi kommer aldrig att vara uträknade i en match när Viktor Fasth huserar mellan stolparna.– Sam Hallam står för en offensiv hockey som präglas av mycket puckinnehav. Växjö Lakers ska spela fartfylld, skicklig och energirik ishockey. Då är Sam nöjd.– Det kan jag leva med. Vi känns oerhört svårtippade i år. Jag tror att det skulle kunna sluta lite hur som helst. SHL känns mer jämnt än på länge. På förhand tar jag gladeligen emot en andraplats i grundserien.– Om allt faller väl ut så skulle det kunna bli guldfirande i Växjö i vår. Det är dock en lång väg dit och jag ser en del frågetecken som behöver rätas ut för att vi ska bli mästare. Som sagt så ser SHL extremt jämt och tajt ut så det känns nästintill omöjligt att tippa. Min spontana gissning hamnar dock på Linköping. De har värvat intressant och ser i mina ögon ut som det mest spännande lagbygget sett över samtliga tre lagdelar. Guldsuget är också stort i Östergötland vilket kommer att motivera spelarna ännu mer. HV71 , Frölunda, Brynäs och Skellefteå ser inte heller speciellt pjåkiga ut.Med seriens absolut bästa målvakt smider Växjö vidare på sina guldplaner. Det är inte bara Fasth som är ett spännande inslag i de småländska skogarna.Vidare vänder jag blicken mot Andrew Calof som gärna vill hitta tillbaka formen efter en sisådär-säsong i fjol. Men i ett lag som Växjö kan Calof väl få möjligheterna att studsa tillbaka och bli den poänggörare han är – framförallt en spännande målskytt. Annan intressant forward att nämna är Janne Pesonen som i rätt miljö också kan bidra med mycket framåt.Roligt är det också att se Elias Pettersson i SHL, gjorde en gedigen säsong i Timrå i fjol och får nu chansen av Växjö att ta nästa kliv i karriären.Daniel Rahimi gör comeback i SHL, den här gången i Växjö där han fyller i positionen som en stark, fysisk back. Just backarna är något som Växjö lagt mycket fokus på under sommaren och vi kan räkna med att det smäller på rätt bra när man möter Växjö i vinter.Toppmålvakt, stark defensiv och vass offensiv samt en av ligans kanske skickligaste huvudtränare just nu – Växjö har verktygen för att stångas långt in på vårkanten.1.3. HV714. Brynäs5. Skellefteå6. Linköping7. Malmö8. Djurgården9. Färjestad10. Luleå11. Örebro12. Rögle13. Karlskrona14. Mora



Vill du skriva om Växjö på SvenskaFans? Ta kontakt med vår hockeyredaktör Viktor Alner, viktor.alner@svenskafans.com



Rankningen är sammansatt av en omröstning inom SHL-redaktionerna på SvenskaFans. Samtliga SHL-redaktioner fick skicka in en egen rankning och det summerades sedan till den slutliga versionen.