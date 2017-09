Andra raka segern för Hv71

Ikväll var det dags för SM-final reprisen från i våras Hv71 mot Brynäs IF i Gavlerinken i Gävle. Och det var Hv som tog det längsta strået och kunde ta andra raka segern i SHL, målskyttar i matchen blev Robin Figren , Dylan Reese, Topi Jaakola och Max Wärn.Första perioden inleddes fartfylld men Hv71 drog på sig en del utvisningar och det resulterade för hemmalaget som kunde göra 1-0, Brynäs såg ut som att få med sig en 1-0 ledning inför den andra perioden men i första periodens slutsekunder kunde Robin Figren klippa till ett fint handledsskott och kvittera matchen inför den andra perioden.Andra perioden var ingen riktig höjdare från båda lagen, både Hv och Brynäs kom inte riktigt upp i tempo och hade inte många riktigt bra målchanser så mittenperioden blev mållös.Tredje perioden rykte båda lagen upp sig men det var Hv71 som var det starkaste laget och fyra minuter in i den tredje perioden kunde Max Wärn ge Hv ledningen till 1-2. Några minuter senare kunde Dylan Reese öka på Hv:s ledning till 1-3. Men Hv71 drog på sig många utvisningar och det var där Brynäs var starkast och kunde reducera till 2-3 via Jonathan Granström. Men Brynäs kunde inte komma ikapp när Topi Jaakola kunde avgöra matchen i tom bur och sätta dit slutresultatet 2-4 till Hv71.En match med mycket känslor och fin insats av Hv71 tanke på alla dom har på frånvarolistan.Period 1:1-0 BIF Jonathan Granström (Palushaj, Clark) PP11-1 HV71 Robin Figren (Thörnberg, Ullström)Period 2:Inga mål.Period 3:1-2 HV71 Max Wärn (Engvall, Reese)1-3 HV71 Dylan Reese (Jaakola, Engvall)2-3 BIF Jonathan Granström (Gunderson, Palushaj) PP12-4 HV71 Topi Jaakola ENGUtvisningar: BIF 3x2 – HV71 9x2Skott: 29-33 (10-12, 11-8, 8-13)Domare: Sjöqvist, Edqvist