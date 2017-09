Hv71 vann seriepremiären

Idag drog SHL säsongen 2017/2018 igång och Hv71 vann sin SHL-premiär mot Djurgårdens IF med 4-2 i KInnarps Arena. Efter en svag försäsong av Hv71 visade laget styrkebesked i hemmapremiären mot Djurgården.Hv71 tog kommandot direkt och spelade riktigt bra och hade många riktigt bra målchanser, närmast var Viktor Ejdsell efter omkring fem minuter spel som nästan kunde finta av Djurgårdens målvakt men Joacim Eriksson kunde peta undan den vid avslutnings läget. Men Hv71 skulle få hål på Djurgården via säsongens första powerplay så kom SHL säsongens första mål av Sebastian Wennström fint framspelad av Viktor Ejdsell. Hv71 fortsatte sätta bra press men 1-0 var resultatet efter den första perioden.Hv71 drog tidigt i andra perioden på sig en 2+2 utvisning men Hv spelade ett stabilt och uppofrrande boxplay så Djurgården fick aldrig till nån bra målchans. Men kvitteringen skulle ändå komma för gästarna när Jonatan Davidsson kunde sätta dit 1-1 bakom Linus Söderström. Men Djurgårdens glädje skulle snabbt va över för knappt 2 minuter efter kunde Pierre Engvall skicka in ett fint backhand skott bakom Djurgårdens målvakt och resultatet efter 2 perioder var 2-1 till Hv71.Tidigt i den tredje perioden kvitterade gästerna via Andreas Engqvist men inte heller denna gången fick Djurgården fira så länge för lite senare kunde Isac Brännström sätta dit 3-2 och gjorde sitt första SHL-mål. Djurgården jagade kvittering men Anton Bengtsson kunde fastställa slutresultatet 4-2 i öppen kasse.Fin insats av Hv71 som jag tyckte visade ett styrkebesked efter en tung försäsong.HV71 - Djurgårdens IF 4 - 2 (1-0, 1-1, 2-1)Period 1:08:09 1 - 0 Sebastian Wännström (Ejdsell, Pilut), PP1Period 2:35:08 1 - 1 Jonathan Davidsson (Jonsson-Fjällby, Vejdemo), EQ36:46 2 - 1 Pierre Engvall, EQPeriod 3:44:21 2 - 2 Andreas Engqvist (Pettersson, Poster), EQ45:34 3 - 2 Isac Brännström (Pilut, Engvall), EQ58:41 4 - 2 Anton Bengtsson (Persson), SH1Skott: 27 - 22 (11-6, 6-8, 10-8)Utv. minuter: HV71: 6 (3x2), DIF: 4 (2x2)Domare: Andreas Harnebring, Mikael SjöqvistLinjemän: Andreas Malmqvist, Rickard NilssonArena: Kinnarps ArenaPublik: 6607