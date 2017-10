Ny förlust för Hv71

Förlust senast mot Färjestad. Idag åkte Hv71 på en riktig käftsmäll mot Örebro i Kinnarps Arena, laget förlorade med hela 2-6.Första perioden: Matchen inleddes med två lag som hade hög fart på skridskorna och spelet åkte fram och tillbaka geom zonerna, närmast var Örebro att sätta dit första för kvällen efter en fel passning av Oscar Sundh men Fredrik Pettersson -Wentzel räddade. 4 minuter in i perioden fick Hv71 powerplay men tyvärr ingen utdelning, efter powerplayet tog Hv71 över matchen lite och kunde göra matchens första mål via Topi Jaakola efter en indianpassning av Örebro kunde den finksa backen ge Hv ledningen. Efter Hv71:s mål tryckte Örebro för ett kvitteringsmål men Pettersson-Wentzel storspelade i första perioden och det stod 1-0 till hemmalaget.Andra perioden: Andra perioden ryckte Hv71 upp sig efter att Örebro hade spelet i slutet av första perioden så skapade hemmalget vassa målchanser och Örebro hade svårt att få ut pucken ur egen zon. Men det skulle ändå komma en kvitteringspuck av Örebro efter 8 minuters spel i mitten perioden. Efter det snöpliga kvitteringsmålet var det målchanser åt båda hållen men i slutet av perioden åkte Hv71 på en riktig käftsmäll, 5 minuter kvar så tog Örebro ledningen med 1-2 och 2 minuter senare fick Hv två utvisningar tätt in på varandra och då kunde bortalaget göra både 1-3 och 1-4 innan den andra perioden var slut.Tredje perioden: Sista perioden inhöll mycket utvisningar och det var aldrig nåt lag som tog över kommandot, Örebro kunde öka på sin ledning till 1-5 efter 7 minuter i perioden sen i slutet fick Hv71 ett tröst mål via Mattias Tedenby men Örebro var det starkaste laget ikväll och kunde fastställa slutresultatet 2-6 med 24 sekunder kvar av matchen. Hv71 förlorar alltså sin andra raka hemmamatch sen laget kom tillbaka efter en rad borta macther på schemat. Nya tag på Lördag då vi möter Rögle i Kinnarps Arena!.HV71 - Örebro HK 2 - 6 (1-0, 0-4, 1-2)Period 1:09:10 1 - 0 HV71, 18. Topi Jaakola, EQPeriod 2:27:53 1 - 1 ÖHK, 65. Sakari Manninen (14. Wandell), EQ35:07 1 - 2 ÖHK, 8. Tyson Spink (9. Spink, 57. Todd), EQ38:08 1 - 3 ÖHK, 17. Daniel Viksten (20. Weinstock, 90. Hudacek), PP139:13 1 - 4 ÖHK, 17. Daniel Viksten (90. Hudacek, 20. Weinstock), PP1Period 3:46:20 1 - 5 ÖHK, 65. Sakari Manninen (?), EQ57:36 2 - 5 HV71, 21. Mattias Tedenby (29. Ullström), EQ59:37 2 - 6 ÖHK, 17. Daniel Viksten (90. Hudacek, 20. Weinstock), PP1Skott: 30 - 32 (8-12, 10-13, 12-7)Utv. minuter: HV71: 14 (7x2), ÖHK: 10 (5x2)Domare: Tobias Björk, Patric BjälkanderLinjemän: Andreas Malmqvist, Rickard NilssonArena: Kinnarps ArenaPublik: 6455