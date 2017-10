Två segrar på två dagar. Välbehövligt för självförtroendet i Cluben.

Andra raka för LHC!

I en betydligt jämnare match än i tisdags, kunde Linköping för andra gången på lika många dygn besegra Rögle i Saab Arena på torsdagskvällen. Ett piggare Rögle bjöd på tuffare motstånd än senast. Men ett klart bättre LHC kunde ändå vinna med 4-2.









Tredje perioden inleddes med klassisk hawaiihockey utan särskilt mycket struktur. Linköping försvarade sig bra och satsade på kontringar mot Rögles försök att komma ifatt. Den där riktga nerven ville inte infinna sig. Rögle fick sedan ändå chansen att spela 5 mot 4 efter att



Det märktes efter matchen att även Dan Tangnes kände sig lättad efter att ha spelat in 6 poäng på två dagar. Inte minst då han skojade med kommentatorn i C More om att "Monstret" byttes ut på grund av "för många returer". LHC har nu ett betydligt ljusare läge än för en vecka sedan, och kan åka till Göteborg på lördag med en bra känsla.



LHC's stjärnor

3 - Anton "AK47" Karlsson - målskytt för första gången i Saab Arena (i SHL). Spelade inspirerat.

2 - Daniel Olsson-Trkulja - kändes som att han var överallt och ställde till oreda i Rögle tillsammans Olimbs

1 - Mathis Olimb - Clubens bästa spelare den här säsongen går från klarhet till klarhet. Fantastisk lirare! Efter att ha krossat Rögle med hela 6-0 i tisdags återvänder LHC till Linköping och Saab Arena för andra delen i dubbelmötet mot Ängelholmslaget. Det syntes direkt från nedsläpp att Rögle pratat om att komma ut hårdare och med mer intensitet. Och LHC fick, som så många gånger den här hösten, svårigheter i egen zon när backarna sätts under press. Efter drygt tre minuter kom ett mål för bortalaget då man satte hög press på stirriga backar. Linköping gav bort pucken och Bryan Lerg kunde göra 1-0. Rögle fortsatte i högt tempo efter sitt ledningsmål, och det var skåningarna som förde matchen under de följande minuterna. LHC åt sig dock in i matchen, och kedjan med bröderna Olimb och Daniel Olsson -Trkulja skapade flera gånger rejält med oreda i Rögles zon. Det skulle komma ett kvitteringsmål, men från lite oväntat håll. Anton Karlsson bröt en slarvig passning på egen blå, vände upp spelet till Sebastian Karlsson och fick tillbaka pucken. Med ett välplacerat skott kunde sedan "AK47" göra sitt första SHL-mål i Saab Arena. Utjämnat, och därefter var det LHC som styde händelserna. Bara två minuter senare ringde det igen. LHC kom tre mot två genom en snabb attack av Jakob Lilja. Via Derek Roy gick pucken till Andrew Gordon som kunde precisionskjuta in pucken vid bortre stolpen bakom Justin Pogge. Efter ytterligare 2 minuter stod det 3-1 på tavlan, och det var inget snack om vilket lag som styrde händelserna. Olimb-kedjan snurrade upp Rögle och Ken Andre Olimb passade Olsson-Trkulja som distinkt satte pucken i nättaket. Därmed var det färdigspelat för Justin Pogge, som ersattes av Emil Kruse i bortamålet. Det fanns bud på fler mål från Linköping som nu fullständigt dominerade matchen. Kruse gjorde det bra, och 3-1 efter första. Jakob Johansson ersatte Jonas "Monstret" Gustavsson (som kände sig hängig) i andra perioden. Johansson blev satt under press från ett frenetiskt kämpande Rögle. Återigen hade Linköping svårt att få ordning på grejerna i egen zon, och efter ca 5 minuter fick Johansson ge sig när Jack Conolly snyggt reducerade till 3-2. Det målet stressade LHC, som tappade initiativet i matchen fullständig, och kvitteringen hängde i luften. Varefter perioden gick jobbade sig LHC dock tillbaka och tog över mer och mer. När så Craig Schira drog på sig en utvisning efter 14:46 dröjde det bara knappt 30 sekunder innan LHC kunde utöka till 4-2 i powerplay genom Ken Andre Olimb. Därefter var det långa stunder LHC mot Emil Kruse, och Rögle får tacka sin målvakt för att siffrorna inte var större efter andra perioden.Tredje perioden inleddes med klassisk hawaiihockey utan särskilt mycket struktur. Linköping försvarade sig bra och satsade på kontringar mot Rögles försök att komma ifatt. Den där riktga nerven ville inte infinna sig. Rögle fick sedan ändå chansen att spela 5 mot 4 efter att Mathis Olimb blivit utvisade för slashing. Men något vidare spel i powerplay fick skåningarna aldrig till. Istället tvingades man riva ner Jakob Lilja efter en minut, och pp-spelet blev spel 4 mot 4. Linköping skapade inga brännheta lägen i sitt efterföljande powerplay och med 3 minuter kvar kändes det ändå bäddat för en Rögleforcering med två måls skillnad. Efter att bortalaget dragit på sig säsongens tydligaste utvisning för för många spelare på isen med knappt två minuter kvar så var dock chanserna borta. Linköping kunde vinna tämligen komfortabelt med 4-2. Sett till matchbilden kunde siffrorna varit betydligt större.Det märktes efter matchen att även Dan Tangnes kände sig lättad efter att ha spelat in 6 poäng på två dagar. Inte minst då han skojade med kommentatorn i C More om att "Monstret" byttes ut på grund av "för många returer". LHC har nu ett betydligt ljusare läge än för en vecka sedan, och kan åka till Göteborg på lördag med en bra känsla.LHC's stjärnor3 - Anton "AK47" Karlsson - målskytt för första gången i Saab Arena (i SHL). Spelade inspirerat.2 - Daniel Olsson-Trkulja - kändes som att han var överallt och ställde till oreda i Rögle tillsammans Olimbs1 - Mathis Olimb - Clubens bästa spelare den här säsongen går från klarhet till klarhet. Fantastisk lirare!

0 KOMMENTARER 163 VISNINGAR 0 KOMMENTARER163 VISNINGAR CHRISTIAN LINDSTRÖM

2017-10-26 22:15:49

ANNONS:

Fler artiklar om Linköping

Linköping

2017-10-26 22:15:49

Linköping

2017-10-24 21:27:19

Linköping

2017-10-23 23:23:19

Linköping

2017-10-21 13:42:00

Linköping

2017-10-19 23:13:56

Linköping

2017-10-17 21:24:29

Linköping

2017-10-16 19:22:00

Linköping

2017-10-14 17:49:00

Linköping

2017-10-12 22:50:01

Linköping

2017-10-10 11:43:14

ANNONS:

I en betydligt jämnare match än i tisdags, kunde Linköping för andra gången på lika många dygn besegra Rögle i Saab Arena på torsdagskvällen. Ett piggare Rögle bjöd på tuffare motstånd än senast. Men ett klart bättre LHC kunde ändå vinna med 4-2.Linköpings spel har varit slarvigt och ojämnt på sistone, men mot Rögle visade Cluben att det inte är något man är nöjda med. Under tisdagskvällen visade LHC upp ett spel där de stora misstagen suddats ut, den offensiva spelglädjen var lysande och samtidigt bjöd Jonas Gustavsson på en riktigt fin insats i mål. När spelet äntligen satt i sextio minuter dominerade Linköping i en match där slutresultatet till sist skrevs till hela 6-0 i gästernas favör.14 inspelade poäng, med bara 2 segrar efter ordinarie tid, på 12 matcher. Linköpings facit är allt annat än imponerande så här långt. Dan Tangnes pratar gärna om insatser, och de detaljer som laget gör bra. Men när strax en fjärdedel av säsongen är spelad så är det inget snack om att poängen måste börja trilla in. Det räcker inte att göra bra saker om de bra sakerna inte leder till poäng.Med SHL-säsongens tolv första matcher avklarade för Linköpings del tyckte vi på LhcFans-redaktionen att det passade utmärkt att utnyttja denna matchfria helg till lite reflektion. Mattias Wallenberg, Christian Lindström och Alexander Frejd svarar på fyra frågor var och uttrycker sina tankar om säsongsinledningen.Resultatmässigt hängde Linköping med mot ett bättre Skellefteå in i tredje perioden. En klumpig utvisning ledde dock till ett logiskt slutresultat på 4-1 till hemmalaget. Ett måls underläge, och skottförlust 2-17 gör det ganska tydligt att det egentligen inte fanns någon forcering att tala om.Nick Sörensen var tillbaka och för första gången skulle LHC spela med fullt manskap. Det gick sådär men man lyckades komma igen efter att man tappat ledningen sent och tack vare Sörensen, Roy och Jonas gick man hem med bonuspoängen.Efter tio spelade matcher har Linköping HC parkerat på en åttondeplats i SHL-tabellen. De tio första omgångarna har inneburit tolv poäng, hälften så många som serieledaren Färjestad och strax över dubbelt så många som tabelljumbon Rögle. Med andra ord: en mittenplacering. För ett tippat topplag får detta ses som ett minus och spelmässigt har laget inte heller kommit upp i en respektabel nivå sett över speciellt många hela matcher. Frågan är: åt vilket håll är laget på väg? Upp eller ner? KanskeLinköping tog sin första seger på hemmaplan i torsdags mot Malmö och under lördagen fick laget chansen igen när Frölunda gästade SAAB Arena. Efter två svaga första perioder lyckades LHC höja sig rejält inför avslutningen och hämta in ett tremålsunderläge till ställning 2-3. En riktigt bra period räckte dock inte mot ett för dagen starkare Frölunda och Linköping blev utan poäng.Inför kvällens möte mot Malmö hade LHC ännu inte vunnit en match på ordinarie tid på hemmaplan. Efter en gedigen insats i 50 av 60 minuter kunde LHC vinna med 4-1 mot Malmö, och bärga en seger. Publiken som var på plats gjorde sitt bästa för att rama in matchen, men bara 4007 föreslår inte mycket i en hall för 8500.Linköpings HC har inte haft en bra öppning på årets SHL och frågan är om tabelläget till och med är ännu sämre efter den här veckan.