Skellefteå Kraft Arena, 2017-10-19 19:00

Skellefteå - Linköping

4-1



Förlust mot Skellefteå

Resultatmässigt hängde Linköping med mot ett bättre Skellefteå in i tredje perioden. En klumpig utvisning ledde dock till ett logiskt slutresultat på 4-1 till hemmalaget. Ett måls underläge, och skottförlust 2-17 gör det ganska tydligt att det egentligen inte fanns någon forcering att tala om.





LHC inledde första perioden klart bäst, och vaskade fram bra chanser mot Joni Ortio i hemmamålet. Tveksamheterna i egen zon fortsatte dock, och straffade sig till slut. Slarv i LHC-försvaret gav Tim Söderlund fritt fram och hemmalaget tog ledningen på sitt första skott på mål. Därefter tog Skellefteå över spelet. Linköping fick dock chansen i



Första 3-4 minuterna av andra perioden bestod av klassisk hawaiihockey där lagen hade full fart över banan, men inte mycket uträttades. Hemmalaget kunde dock dra fördelar av sitt bättre passningsspel, och fick efter ytterligare någon minut till ett par bra anfall mot gästerna. Ytterligare ett långt anfall senare så blev det 2-0 genom



Den forcering som borde komma från LHC i tredje perioden är det istället Skellefteå som står för. Klart övertag för hemmalaget, även om spelet böljar en del strax innan 10 minuter gått. Därefter är det hemmalaget som styr och ställer. Inga mål dock, innan



LHC's stjärnor

3 - Kristian Näkyvä - stack ut i en annars blek insats av backarna

2 -

1 - Mathis Olimb - ett ständigt hot i offensiv zon Det fanns en hel del frågetecken inför Linköpings resa till Skellefteå. Laget har inte levererat, och bara 2 3-poängare på 11 matcher är inte mycket att skriva hem om. LHC brukar dessutom ha svårt för Skellefteå på bortaplan.LHC inledde första perioden klart bäst, och vaskade fram bra chanser mot Joni Ortio i hemmamålet. Tveksamheterna i egen zon fortsatte dock, och straffade sig till slut. Slarv i LHC-försvaret gav Tim Söderlund fritt fram och hemmalaget tog ledningen på sitt första skott på mål. Därefter tog Skellefteå över spelet. Linköping fick dock chansen i powerplay efter en slarvig utvisning av Skellefteå. Ingen ordning på spelet i PP, och de riktigt svettiga målchanserna uteblev. Niklas Persson tröttnade på linjedomarnas eviga strulande vid tekningarna och pratade på sig en utvisning för osportligt uppträdande. Huvuddomaren Patrik Sjöberg visade, som vanligt, dålig känsla där. "Pajen" kunde visserligen vara tyst, men det måste också bli ett slut på de eviga svårigheterna för linjedomarna att släppa pucken. SHL vill ha snabbare matcher, men det dödar linjedomarna effektivt genom att krångla till det vid varje pucksläpp. Skellefteå skapade tryck i numerärt överläge, men även här uteblev de heta chanserna. LHC hann med ett numerärt överläge till i första perioden, men fick inte ens iväg ett skott på mål. Skellefteå är bra i boxplay, men att skotten uteblir får nog främst läggas på Linköpings svaga passningsspel. Fler än 2 passningar i rad med rätt adress kunde inte räknas in under första perioden.Första 3-4 minuterna av andra perioden bestod av klassisk hawaiihockey där lagen hade full fart över banan, men inte mycket uträttades. Hemmalaget kunde dock dra fördelar av sitt bättre passningsspel, och fick efter ytterligare någon minut till ett par bra anfall mot gästerna. Ytterligare ett långt anfall senare så blev det 2-0 genom Bud Holloway efter en retur. Efter knappt 10 minuter drog Joakim Lindström på sig en utvisning, och den här gången fick LHC till ett bättre spel. Trots chanser blev spelet i PP resultatlöst, men reduceringen kom strax efteråt. Skellefteå bjöd på en blek passning i egen zon, och Mathis Olimb kunde prickskjuta in 2-1. Klar uppskärpning från LHC efter reduceringen, och under ett par minuter hänger en kvittering i luften. I slutet av perioden är det mer Skellefteå igen, och Jakob Johansson får jobba hårt i hemmamålet.Den forcering som borde komma från LHC i tredje perioden är det istället Skellefteå som står för. Klart övertag för hemmalaget, även om spelet böljar en del strax innan 10 minuter gått. Därefter är det hemmalaget som styr och ställer. Inga mål dock, innan Eddie Larsson drar på sig en rejält klumpig utvisning med 5 minuter kvar. I det efterföljande PP-spelet utökar Skellefteå ledningen genom ett riktigt vackert mål av Oscar Möller på en glimrande passning av Joakim Lindström. 12(!) sekunder senare är det dags igen. Ett mentalt svagt Linköping står och tittar på när Lindström kan dundra in stora kanonen i krysset. 19-2 i skott indikerar med all önskvärd tydlighet att resultatet är rättvist, och att den väntade forceringen från LHC aldrig kom igång.LHC's stjärnor3 - Kristian Näkyvä - stack ut i en annars blek insats av backarna2 - Andrew Gordon - en spelartyp alla lag vill ha. När liret inte funkar spelar han gärna fysiskt.1 - Mathis Olimb - ett ständigt hot i offensiv zon

0 KOMMENTARER 177 VISNINGAR 0 KOMMENTARER177 VISNINGAR CHRISTIAN LINDSTRÖM

2017-10-19 23:13:56

ANNONS:

Fler artiklar om Linköping

Linköping

2017-10-19 23:13:56

Linköping

2017-10-17 21:24:29

Linköping

2017-10-16 19:22:00

Linköping

2017-10-14 17:49:00

Linköping

2017-10-12 22:50:01

Linköping

2017-10-10 11:43:14

Linköping

2017-10-07 20:49:20

Linköping

2017-10-01 20:50:26

Linköping

2017-10-01 20:35:29

Linköping

2017-09-28 21:19:48

ANNONS:

Resultatmässigt hängde Linköping med mot ett bättre Skellefteå in i tredje perioden. En klumpig utvisning ledde dock till ett logiskt slutresultat på 4-1 till hemmalaget. Ett måls underläge, och skottförlust 2-17 gör det ganska tydligt att det egentligen inte fanns någon forcering att tala om.Nick Sörensen var tillbaka och för första gången skulle LHC spela med fullt manskap. Det gick sådär men man lyckades komma igen efter att man tappat ledningen sent och tack vare Sörensen, Roy och Jonas gick man hem med bonuspoängen.Efter tio spelade matcher har Linköping HC parkerat på en åttondeplats i SHL-tabellen. De tio första omgångarna har inneburit tolv poäng, hälften så många som serieledaren Färjestad och strax över dubbelt så många som tabelljumbon Rögle. Med andra ord: en mittenplacering. För ett tippat topplag får detta ses som ett minus och spelmässigt har laget inte heller kommit upp i en respektabel nivå sett över speciellt många hela matcher. Frågan är: åt vilket håll är laget på väg? Upp eller ner? KanskeLinköping tog sin första seger på hemmaplan i torsdags mot Malmö och under lördagen fick laget chansen igen när Frölunda gästade SAAB Arena. Efter två svaga första perioder lyckades LHC höja sig rejält inför avslutningen och hämta in ett tremålsunderläge till ställning 2-3. En riktigt bra period räckte dock inte mot ett för dagen starkare Frölunda och Linköping blev utan poäng.Inför kvällens möte mot Malmö hade LHC ännu inte vunnit en match på ordinarie tid på hemmaplan. Efter en gedigen insats i 50 av 60 minuter kunde LHC vinna med 4-1 mot Malmö, och bärga en seger. Publiken som var på plats gjorde sitt bästa för att rama in matchen, men bara 4007 föreslår inte mycket i en hall för 8500.Linköpings HC har inte haft en bra öppning på årets SHL och frågan är om tabelläget till och med är ännu sämre efter den här veckan.Linköping och Örebro möttes två gånger på lika många dagar under fredagen och lördagen. Ett mycket försvarsinriktat Örebro blev en svår nöt för LHC att knäcka och efter en ganska blek insats i möte nummer ett steppade laget upp något i returmötet. Lördagsmötet blev dock målsnålt, men Cluben lyckades kvittera ett 1-0-underläge sent i den tredje perioden och fick alltså med sig en poäng till slut från dubbelmötet. Trots ett stort puckinnehav blev det dock bara två mål totalt på två kvällar och lagLHC har en kortare paus den här veckan. Match fredag och lördag, och då är det back-to-back möten med Örebro som gäller. Kan LHC ta med sig den moraliskt viktiga vändningen mot Luleå senast, och få lite bättre fart på grejerna?LHC öppnade starkt på lördagen i Luleå och ägde matchen under första periodens första halva. Därefter var det Luleå mot Jonas Gustavsson under långa stunder. Tack vare en stark målvaktsinsats och några turliga studsar kunde LHC vända och ta med sig 2 poäng hem efter förlängningsseger. Något som måste känts snopet i Norrbotten.Ikväll var det bara ett lag som kom till spel med en matchplan och trupp fylld av spelare villiga att offra sig. Karlskrona imponerade på mig ikväll, samtidigt som Linköping fortfarande letar efter sin identitet.