Idag avundas jag Karlskrona

Ikväll var det bara ett lag som kom till spel med en matchplan och trupp fylld av spelare villiga att offra sig. Karlskrona imponerade på mig ikväll, samtidigt som Linköping fortfarande letar efter sin identitet.

Om matchen mot Luleå var förrätten var kvällens match onekligen huvudrätten till en mardrömslik måltid. Linköpingsspelarna fanns ingenstans att finnas på isen och Karlskrona var matchen igenom det bästa laget.



Matchen började med att Karlskrona dominerade, man åkte skridskor och efter en,två passningar gick man på kassen och Jonas Gustavsson sattes under hård press. Nio minuter in i matchen omvandlas övertaget till mål när Corey Murphy hittar bortre nätmaskan. Bortalaget svarade omgående. I efterdyningarna av en Karlskrona-utvisning håller sig Mathis Olimb framme vid kassen och för enda gången i matchen vinner LHC en kamp framför kassen och kvitterar. Perioden efter kvitteringen bjöd på böljande spel, Linköping förde det mesta men det var Karlskrona som var farligast och efter en misslyckad rensning sitter 2-1.



Karlskrona var egentligen enda laget under kvällen som spelade hockey och att 3-1 i powerplay efter en onödig utvisning av Anton Karlsson kom var ganska väntat. Hemmalaget stänger sedan igen effektivt och Linköpingsspelarna får allt oftast vända redan i mittzon, när de väl kom in i zonen var det alltför oftast fantasilöst och långsamt och Johannes Jönsson kunde med hjälp av ett stabilt hemmaförsvar freda sin kasse. Spelmässigt är det Karlskrona som dominerade matchen såhär långt. Rakt, effektivt anfallsspel kryddat med en disciplinerad defensiv visade sig återigen vara ett lyckat recept och Dan Tangnes panna började vid det här laget se rätt blodig ut.



Samma visa i tredje där Karlskrona vinner duellerna och effektivt styr spelet medan Linköping åker runt i cirklar. Trots det passiva spelet blir det ändå två mål, oturligt nog för LHC så är det en i varje kasse. Första målet blev till när pucken styrs på Mullen in i egen kasse och i slutet gör Linköping ett dödsryck när pucken på något konstigt sätt lyckas hitta in bakom Jönsson. Gustavsson togs ut i slutminuten men farligheterna uteblev och nu får vi hoppas att LHC har den goda smaken att bjuda på en riktigt bra efterrätt på lördag för att rädda upp den här veckan.



Statistik

29 Skott på mål 36

94.44 Räddningsprocent 86.21

100.00 Powerplayprocent 33.33

8 Tacklingar 3

22 Tekningar 25



LHC´s 3 stjärnor

3. Billins

2. Olimb

1. Karlsson