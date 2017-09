Inför: Kan LHC bygga vidare på helgens seger?

SHL-säsongen är igång och i skrivande stund tre omgångar gammal. För Linköping HC har det inneburit en vinst och två suddenförluster. Därmed har man landat på en sjundeplats i serietabellen – som såklart är mycket intetsägande överlag den här tiden på året – inför den kommande veckans tre drabbningar.

Efter att ha förlorat seriepremiären mot Färjestad i förlängning vände Linköping hem till SAAB Arena för torsdagskvällens möte med tippade topplaget Växjö. Det var ett till synes taggat och revanschsuget LHC som äntrade isen, vilket inte minst märktes i målprotokollet där laget lyckades mäkta med fyra mål. Laget ledde också matchen under nästan tre perioder och såg ut att vara på väg mot en stark trepoängare. Om man hade skärpt till sig i tredje perioden mot Färjestad gjorde man dock det motsatta mot Växjö, vilket resulterade i en tappad tvåmålsledning och till slut fick man nöja sig med en poäng efter en ny suddenförlust. Desto roligare blev det under lördagen då det var dags för E4-derby mot HV71 i Jönköping. Jakob Lilja ledde tidigt in laget på rätt spår med sitt 1-0-mål och i tredje perioden kunde Sebastian Karlsson fastställa slutresultatet till 2-0 i Clubens favör. Tre poäng, hållen nolla och säsongens hittills vassaste insats blev ett riktigt fint avslut på den gångna veckan. Förhoppningsvis kan LHC spinna vidare på den fina insats man stod för mot HV71 under lördagen när det nu vankas en ny vecka och därmed också nio nya poäng att spela om.



Den kommande veckan inleds på hemmaplan mot tabelltian Luleå. Norrbottningarna har inlett säsongen med en förlust och två segrar i straffläggning, vilket resulterat i fyra poäng, en mindre än LHC. Lagets starkaste poänggörare hittills är 20-årige Einar Emanuelsson som svarat för tre poäng på lika många matcher. Återstår att se om LHC kan få stopp på honom och övriga Luleå på tisdag.



Två dagar senare ställer Linköping in siktet på Blekinge för bortamöte med Karlskrona. Ett Karlskrona som inledde säsongen med två förluster för att sedan under lördagen ta sina tre första poäng när man slog nykomlingen Mora med 3-0. Med andra ord är det två lag som båda har en färsk första vinst för säsongen i bagaget som möts under torsdagen (Även Karlskrona spelar en match under tisdagen, mot HV71). Linköpings vecka avslutas sedan under lördagen med ett nytt möte med Luleå, denna gång i Norrbotten.



Känslan är att lördagens vinst mot HV71 gav en hel del positiva besked för LHC, utöver det viktiga faktum att den första trepoängaren bärgades. Jonas Gustavsson, som dessförinnan haft en något tyngre inledning på säsongen med åtta insläppta mål på två matcher, fick ge positiva besked genom att hålla nollan matchen ut. Jakob Lilja gjorde mål för andra matchen i rad och visade på nytt att han trivs bra tillsammans med nordamerikanerna Derek Roy och Andrew Gordon. Samtliga kedjor lyckades skapa vassa möjligheter under matchen och även spelare som svajat lite under tidigare matcher (läs Patrick Mullen) svarade för klart godkända insatser. Noterbart är också att Derek Roy med sina fyra målgivande passningar toppar assistligan efter tre omgångar tillsammans med Färjestads Johan Ryno och Skellefteås Joakim Lindström. Idel positiva besked alltså och förhoppningsvis är detta något att bygga på inför kommande matcher.



Till den senaste matchen saknades forwarden Nick Sörensen och backen Adam Ginning och vad gäller Sörensen kom det trista beskedet i veckan att han kommer att vara borta från spel en längre tid framöver. I övrigt ska truppen vara intakt och det är väl ingen vågad gissning att Jacob Johansson kommer att få chansen i kassen under någon av den kommande tre veckans drabbningar då Jonas Gustavsson fått förtroendet de första tre matcherna.



TÄVS

ALEXANDER FREJD

2017-09-24 11:42:37

