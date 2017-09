Inför: Tuffa matcher väntar

Linköping visade upp bra moral när man igår hämtade upp ett 0-2 underläge på bortaplan. Till veckans matcher gäller det dock att man är med från start då det vankas matcher mot årets guldkandidat nummer ett och sedan en tuff lördagsmatch mot HV71

Vi fortsätter med konceptet att göra en "inför" artikel inför varje spelvecka istället för en på varje match. Vi tyckte att det upplägget gav en mer strukturerad sida och var enklare att uppdatera vid ändringar i laget.Det blir ett par dagars spelledighet för Linköping efter förlusten igår. Något som jag tror är uppskattat hos tränartrion som då kan fokusera mycket på analyserna från gårdagen och se till att kommunicera ut rätt information till respektive spelare. Jag tror även att de nordamerikanska spelarna som gör sin första säsong i SHL kan må bra av ett par dagars reflektion över hur spelet i den här ligan går till. (I´m looking at you Mullen)På torsdag är det dags för veckans första drabbning. Då är det hemmapremiär och stor baluns från både klack och Tifo-gruppen så vi hoppas på att spelarna själva vill bjuda till denna afton. Förra året var man stundtals omutliga på hemmaplan och en vinst mot Växjö skulle vara en bra start på säsongen för hemmaplan. Vinster drar publik och publiksnittet är något som för varje år blir mer oroande på slätten. Växjö var spellediga igår och guldkandidaten gör sin första match på tisdagen mot Brynäs. Det går alltid att dividera om ifall LHC kommer tjäna på att vara lediga ett flertal dagar eller om det är fördel Växjö som kommer ha matchtempot i kroppen. I vanliga fall skulle jag gå på att Växjö har en fördel men jag tror att matchen igår var ett uppvaknande för många LHC-spelare och att man kommer tjäna på dessa dagar i ledighet.Efter matchen mot Växjö är det dags för ännu en match mot ett småländskt lag när det vankas E4-derby mot HV71 ! HV kommer precis som Växjö att möta Brynäs i veckan och finalisterna från ifjol får gärna se till att trötta ut både Växjö- och HVspelarna. Vi från LHCfans tackar på förhand för hjälpen. Hemmalaget på lördag har fått en riktig räkmacka av inledningen från säsongen då man alltså har fått två lördagsmatcher på hemmaplan i rad och dessutom mot två lag som på förhand generar publik. Förhoppningsvis känner Linköpingsspelarna för att förstöra ännu en fest på hemmaplan för de blågula.I skrivande stund är det inget nytt om Nick Sörensens skada. Linköpings forwards såg omständiga och långsamma ut mot Färjestad med undantag för Jakob Lilja, som kan komma högt upp i poängligan den här säsongen om han bara sätter en tredjedel av alla hans chanser. Med det sagt så var saknaden stor och jag tror det kan behövas en spelare av Sörensens kaliber för att på allvar kunna hota den här veckans motståndare.