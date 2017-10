Lindab Arena, 2017-10-24 19:00

Rögle - Linköping

0-6



Nick Sörensen firar ett av Linköpings mål under 6-0-segern i Ängelholm.

LHC imponerade stort mot Rögle

Linköpings spel har varit slarvigt och ojämnt på sistone, men mot Rögle visade Cluben att det inte är något man är nöjda med. Under tisdagskvällen visade LHC upp ett spel där de stora misstagen suddats ut, den offensiva spelglädjen var lysande och samtidigt bjöd Jonas Gustavsson på en riktigt fin insats i mål. När spelet äntligen satt i sextio minuter dominerade Linköping i en match där slutresultatet till sist skrevs till hela 6-0 i gästernas favör.





Det var ett något bättre Rögle som kom ut i den andra perioden och jämnade ut Linköpings spelmässiga övertag från den första. Nästa mål skulle dock komma att bli gästernas då



Drygt halvvägs in i slutperioden punkterade LHC-forwarden Fredrik Karlström matchen definitivt med sitt första SHL-mål i karriären. Matchen var avgjord, men Linköping nöjde sig inte där. När laget tilldelades ett



Statistik

6 Skott på mål 12

83.33 Räddningsprocent 100.00

4 Utvisningsminuter 2

0.00 Powerplayprocent 100.00

6 Tacklingar 2

7 Tekningar 7



LHC’s tre stjärnor

1 Kristian Näkyvä

2 Ken Andre Olimb

3 Jonas Gustavsson

Båda lagen hade förlorat sina respektive senaste matcher, vilket borde ha gjort dem revanschsugna inför kvällens batalj. Det var också något som märktes i matchinledningen då det var två lag med hög intensitet i spelet som äntrade isen och skapade en hel del möjligheter redan från start. Allra starkast öppnade gästande Linköping som ledde statistikkolumnen "skott på mål" med 9-1 med dryga halvperioden spelad. Det var också LHC som öppnade målskyttet, i numerärt underläge! I den elfte matchminuten snodde Jakob Lilja åt sig pucken och dribblade snyggt av Rögles försvarare och till sist målvakten Justin Pogge innan pucken landade i nätet. En mycket imponerande soloprestation av Lilja som därmed gav sitt lag en fin inledning på matchen.

2017-10-24 21:27:19

Linköpings spel har varit slarvigt och ojämnt på sistone, men mot Rögle visade Cluben att det inte är något man är nöjda med. Under tisdagskvällen visade LHC upp ett spel där de stora misstagen suddats ut, den offensiva spelglädjen var lysande och samtidigt bjöd Jonas Gustavsson på en riktigt fin insats i mål. När spelet äntligen satt i sextio minuter dominerade Linköping i en match där slutresultatet till sist skrevs till hela 6-0 i gästernas favör.