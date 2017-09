LHC tappade i tredje

Efter två intensiva perioder hade LHC ett bra läge med 4-2 mot Växjö inför sista perioden. Men två snabba bortamål i inledningen av tredje förstörde hemmapremiären i Saab Arena. När Växjö sedan kunde avgöra efter bara 22 sekunders förlängning så lämnade premiärkvällen en sur eftersmak i Linköping.

Det märktes från början att LHC var taggade inför lagets hemmapremiär. Hemmalaget satte tryck och ägde definitivt inledning av första perioden. Det skapades dock inga fantastiska målchanser förrän efter nästan 13 minuter när Viktor Fasth i bortamålet fick göra en riktigt svettig trippelräddning. Efter den chansen ökade trycket, och när Brodecki sedan drog på sig matchens första utvisning så fick LHC till slut utdelning. Kristian Näkyvä sköt ett välplacerat skott och gav hemmalaget ledningen i numerärt överläge. 57 sekunder senare kom 2-0. Efter en blixtrande omställning kunde Derek Roy frispela Jakob Lilja som ensam med Fasth tryckte in kvällens andra mål. Växjö hann med att kvittera innan första perioden tog slut. Janne Pesonen sköt ett skott som inte såg särskilt otagbart ut för Jonas Gustavsson i hemmakassen.Efter 2:36 i andra perioden drar Växjö på sig en utvisning för för många spelare på isen. Viktor Fasth briljerar med ett par fantastiska räddningar, men får till slut ge sig när Andrew Gordon kan trycka in en retur till 3-1. Efter det målet så lyfter Växjö upp spelet och skapar betydligt mer än tidigare i matchen. När sedan Niklas Persson visas ut så kan Toumas Kiiskinen reducera till 3-2 med en styrning när Växjö fått snurr på hemmalagets box. Linköping skulle dock utöka ledningen. Efter ca 16 min jagar Lilja fram pucken bakom bortalagets mål, och Derek Roy kan till sist spela fram Gordon som gör sitt andra mål för kvällen. 4-2 efter två spelade perioder och bra läge för LHC inför sista.Efter 3 minuter i tredje perioden reducerar Växjö efter att Gustavsson tappat pucken bakom sig och ingen utom Linus Fröberg upptäcker det. Antagligen ett av Fröbergs enklare mål i karriären. Bara 10 sekunder senare blir Jonas Gustavsson utvisad för en puck out. Powerplay för Växjö och halvminuten senare är det kvitterat. Andrew Calof slår en hård passning framför LHC's mål, som studsar på Anton Karlsson i hemmalaget och ställer Gustavsson. Resten av perioden är det viss fördel Växjö vad gäller offensivt spel, men perioden är totalt sett ganska hafsig och det skapas inte några riktigt farliga lägen. Matchen slutar 4-4 efter 3 perioder, och det blir förlängning.Väl i förlängningen hinner det bara gå 22 sekunder innan Växjö avgör. Robert Rosén rundar LHC's målbur och kan spela fram Kiiskinen som med ett helt bortspelat Linköping enkelt kan göra 4-5.Man måste kunna förvänta sig en betydligt jämnare insats av Linköping under en hel match. Det är visserligen tidigt på säsongen, men 2 av 6 poäng på de inledande 2 matcherna är inget bra facit. LHC får också hoppas att Jonas Gustavsson led av premiärnerver. Man kan inte lasta Gustavsson för förlusten per se, men nog ska det man kunna vänta sig mycket mer av en målvakt med sådan meriter. Mathis Olimb lämnar matchen med -2 och har en hel del att bevisa den här säsongen.LHC's tre stjärnor1: Andrew Gordon - tvåmålskytt, aktiv i det fysiska spelet och ett orosmoment för motståndarna mest hela tiden.2: Derek Roy - blicken för spelet och de utmärkta passningarna kommer att bli sevärda under säsongen.3: Kristian Näkyvä - när han är bra så är han riktigt bra.