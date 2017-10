Saab Arena, 2017-10-14 15:15

Linköping - Frölunda

2-3



LHC gjorde en stark slutperiod, men i de två föregående lyckades laget inte alls matcha Frölundas spel.

Linköping vaknade för sent

Linköping tog sin första seger på hemmaplan i torsdags mot Malmö och under lördagen fick laget chansen igen när Frölunda gästade SAAB Arena. Efter två svaga första perioder lyckades LHC höja sig rejält inför avslutningen och hämta in ett tremålsunderläge till ställning 2-3. En riktigt bra period räckte dock inte mot ett för dagen starkare Frölunda och Linköping blev utan poäng.





Kritiskt läge i matchen när Linköping, som öppnat den tredje perioden piggt, tilldelades en utvisning. Med tanke på lagets svaga boxplayspel under säsongsinledningen och ett insläppt mål i spelformen sedan tidigare i matchen gjorde att en utökad bortaledning kändes nära. Så blev dock inte fallet, utan istället kunde Jakob Lilja använda det efterföljande numerära underläget till att reducera till 2-3 efter att Niklas Persson transporterat in pucken i offensiv zon. Linköping vädrade nu kvittering och bjöd på en rejäl uppryckning spelmässigt jämfört med föregående perioder. Det blev också riktigt svettigt mot slutet då Linköping tog ut målvakten för att forcera in en kvittering, men utan resultat. LHC gör en riktigt stark sista period, men i efterhand går det att konstatera att laget vaknade för sent då Frölunda arbetade hårdare under de första fyrtio minuterna. Matchen slutar 2-3.



Statistik

25 Skott på mål 23

86.96 Räddningsprocent 92.00

8 Utvisningsminuter 8

33.33 Powerplayprocent 33.33

25 Tacklingar 19

25 Tekningar 30



LHC’s tre stjärnor

1 Niklas Persson

2 Jonas Gustavsson

2017-10-14 17:49:00

