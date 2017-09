Ny suddenförlust för Linköping

Med tre omgångar spelade av SHL-säsongen 2017/18 och en första trepoängare färskt i minnet vände Linköping HC hem till SAAB Arena för möte med Luleå. Det blev en tät drabbning och efter att båda lagen fått leda matchen varsin gång krävdes förlängning för att skilja lagen åt. Väl där avgjorde Johan Harju för Luleå med endast femton sekunder kvar.

Statistik

LHC’s tre stjärnor

Hemmalaget Linköping kom till start med en identisk trupp som mot HV71 i Jönköping i lördags. Mest noterbara avbräcket där var forwarden Nick Sörensen som saknades även denna kväll. Luleås enda ändring jämfört med den senaste omgången var att forwarden Joey Hishon saknades och ersattes av Axel Levander i truppen. Jacob Johansson fick förtroendet i Linköpingsmålet för första gången denna säsong och på motsatt sida fick Joel Lassinantti uppgiften att vakta gästernas kasse.Det var inte helt oväntat hemmalaget Linköping som öppnade med mest intensitet och skapade inledningsvis ett par vassa lägen. Kvällens första mål skulle dock gästande Luleå stå för. I den femte matchminuten snodde till synes formstarke Einar Emanuelsson åt sig pucken vid Linköpingsmålet, rundade kassen och hittade en lucka bakom hemmakeepern Jacob Johansson. Linköping fick kort därefter ett powerplay som i ärlighetens namn lämnade en hel del i övrigt att önska, men när laget några minuter senare fick en andra chans i numerärt överläge lärde man kvickt av sina misstag. Derek Roy vann tekningen, skrinnade in mot mål och lyckades peta in returen på ett backskott. 1-1 på tavlan i det läget med lite över åtta minuter kvar av perioden. Likaläget stod sig perioden ut och var väl också ett ganska rättvist resultat efter relativt jämna första tjugo.Den andra perioden fortsatte där den föregående avslutade, med ett överlag ganska jämnt spel, men i mittperiodens fjortonde minut tog LHC ledningen. Norske Mathis Olimb vände runt i offensiv zon, hittade Daniel Olsson -Trkuljas klubba framför mål och med en fin rörelse styrde den sistnämnde in pucken bakom Joel Lassinantti till 2-1. Därmed hade två av hemmalagets nyförvärv, Roy och Olsson-Trkulja, svarat för sina första SHL-mål i LHC-tröjan denna kväll.Den tredje perioden var 3.20 gammal när Luleås Niklas Olausson lyckades peta in en retur bakom Johansson och därmed var det likaläge i matchen på nytt. Därefter saknades inte möjligheter för något av lagen att avgöra det hela, men det skulle komma att dröja till förlängningsspelet innan matchen avgjordes. Väl där kunde Johan Harju avgöra med 15 sekunder kvar att spela efter att Luleå tilldelats ett powerplay. Matchen slutar 2-3 efter förlängning.28 Skott på mål 2185,71 Räddningsprocent 92, 864 Utvisningsminuter 67 Tacklingar 833,33 Powerplayprocent 501 Mathis Olimb2 Derek Roy3 Jakob Lilja