Premiär nerver??

Det var så nära förnedring man kan komma, tre säkra poäng blev två.. och Luleå kom undan med blotta förskräckelsen.

Från 3-0 till 3-3 och ett darrigt försvarsspel som ställde till det var nära att fälla Luleås premiär match.





Andra perioden bjöd på bättre tempo och tuffare spel, när Luleås Patrik Cehlin trampade igång hann inte Örebroförsvaret med och i powerplay fick Johan Harju stå helt ostört framför Örebro keepern och enkelt peta in 3-0 för hemmalaget. Matchen kändes avgjord och det trodde nog Luleå också, Örebro såg slagna ut, men efter några individuella misstag från Luleås backar tog Örebros forwards tillvara på chanserna och vispade in både 3-1 och 3-2 på bara några minuter. Luleå började darra och spelet likaså. Örebro vittrade kvittering och i tredje perioden kom också 3-3 för Närkelaget. Sista tio minuterna av matchen var riktigt plågsamt att bevittna, Luleå hade inte många passningar rätt samtidigt som Örebro var stärkta efter sin otroliga upphämtning.

När matchen var slut hade vi 3-3 på tavlan och förlängning väntade.....



Spelformen tre mot tre är en personlig favorit där varje passning måste vara väl genomtänkt och utförd, det finns stora ytor att gå bort sig på. Förlängningen förblev mållös och matchen fick avgöras på straffar. Luleås båda straffläggare Einar Emanuelsson och Patrik Cehlin var iskalla och satte sina, medan Örebro missade eller var det Lassinantti som visade kyla?

I vilket fall som helst så knep Luleå extra poängen och de ca 5600 besökarna i Coop arena kunde andas ut.



Båda lagen möts igen på torsdag den 21/9 kl 19.00 nere i Behrn arena. Luleå mötte Örebro i säsongens första seriematch, och nog var det premiär nerver som spökade stundtals hos båda lagen. Första perioden speglades av dåligt tempo och småslarviga uppspel, både Luleås och Örebros powerplay var tafatta. Första laget att vakna till var Luleå, Patrik Cehlin jobbade fram pucken på ett uppoffrande sätt och serverade kapten Olausson som snyggt kunde stänka in 1-0 för Luleå. Efter målet blev matchtempot högre och båda lagen hade bra målchanser, men Joel Lassinantti i Luleå kassen var omutbar. 2-0 kom efter bra forecheck från Luleå och Joey Hishon hittade Anton Hedman i slottet med en riktig "macka" som fastnade snyggt i maskorna bakom Eero Kilpeläinen. De sista fem minuterna på första perioden blev ett riktigt sömnpiller, Luleås offensiv kom av sig och Örebro var tyngda av 0-2 i baken. Skottstatistiken efter första perioden var mediokra 7-7.Andra perioden bjöd på bättre tempo och tuffare spel, när Luleås Patrik Cehlin trampade igång hann inte Örebroförsvaret med och i powerplay fick Johan Harju stå helt ostört framför Örebro keepern och enkelt peta in 3-0 för hemmalaget. Matchen kändes avgjord och det trodde nog Luleå också, Örebro såg slagna ut, men efter några individuella misstag från Luleås backar tog Örebros forwards tillvara på chanserna och vispade in både 3-1 och 3-2 på bara några minuter. Luleå började darra och spelet likaså. Örebro vittrade kvittering och i tredje perioden kom också 3-3 för Närkelaget. Sista tio minuterna av matchen var riktigt plågsamt att bevittna, Luleå hade inte många passningar rätt samtidigt som Örebro var stärkta efter sin otroliga upphämtning.När matchen var slut hade vi 3-3 på tavlan och förlängning väntade.....Spelformen tre mot tre är en personlig favorit där varje passning måste vara väl genomtänkt och utförd, det finns stora ytor att gå bort sig på. Förlängningen förblev mållös och matchen fick avgöras på straffar. Luleås båda straffläggare Einar Emanuelsson och Patrik Cehlin var iskalla och satte sina, medan Örebro missade eller var det Lassinantti som visade kyla?I vilket fall som helst så knep Luleå extra poängen och de ca 5600 besökarna i Coop arena kunde andas ut.Båda lagen möts igen på torsdag den 21/9 kl 19.00 nere i Behrn arena.

0 KOMMENTARER 44 VISNINGAR 0 KOMMENTARER44 VISNINGAR SARA TÖYRÄ

2017-09-17 10:27:30

ANNONS:

Fler artiklar om Luleå

Luleå

2017-09-17 10:27:30

Luleå

2017-09-13 12:32:00

Luleå

2017-08-19 15:17:00

Luleå

2017-08-08 20:30:47

Luleå

2016-09-17 20:05:00

Luleå

2016-09-17 14:01:46

Luleå

2016-07-23 09:20:00

Luleå

2016-07-21 19:00:00

Luleå

2016-05-20 13:30:00

Luleå

2016-05-01 21:05:00

ANNONS:

Det var så nära förnedring man kan komma, tre säkra poäng blev två.. och Luleå kom undan med blotta förskräckelsen. Från 3-0 till 3-3 och ett darrigt försvarsspel som ställde till det var nära att fälla Luleås premiär match.På lördag är det seriestart i Shl, Luleå hockey tar emot Örebro hemma i Coop arena, och på tisdagskvällen möttes två rivaler som finslipar på formen inför säsongen 17/18. Luleå mot Skellefteå, det klassiska "stormötet" i norr gav inte riktigt det styrkebesked jag hoppats på. Det var en jämn match med bra målchanser åt båda hållen och det small på bra i sargerna, inget lag ville vika ner sig på den punkten.Luleå hockey tog emot Modo i en av försäsongsmatcherna i Coop Arena under torsdagskvällen. Det bjöds inte på något skönspel direkt utan Luleå fick jobba för sina lägen och efter halva första perioden stod det 0-1 på tavlan till gästernas fördel. Efter första periodens slut hade vi 1-1 genom Isac Lundeström, som tillsammans med kedjekamraten Einar Emanuelsson stod för det konstruktiva anfallsspelet matchen igenom. Einar gjorde två mål under ordinarie speltid och var också den spelare i Luleå somDå har säsongen 17/18 påbörjats, ispremiären är avklarad. Och vi gillade det vi såg. Personligen försökte jag fokusera lite extra på de nya transatlanterna, Hishon och Johnston. Den förstnämnda ansluter till laget i början på denna vecka och kommer att delta i onsdagens träning. Ryan Johnston visade dock prov på en härlig skridskoåkning och tillsammans med landsmannen Brendan Mikkelson var de båda kanadensarna riktigt pigga ute på isen.Luleå fick en smakstart på säsongen och besegrade Linköping i premiären med 4-0.Idag börjar SHL och för Luleås del väntar Linköping på hemmaplan.Truppen är spikad inför säsongen. Hur ska laget formeras? Vem tar plats, vem lämnas utanför? Och det finns kvar frågetecken i Luleå.Här samlar vi nyheter, rykten och bekräftade övergångar inför nästa säsong för Luleå Hockey.Jan Sandströms framtid är oviss och reaktionerna kring åldermannen överskuggar allt just nu i Luleå Hockeys verksamhet.En avdankad center, en offensivt helt harmlös värmlandspöjk och en back som är försvarsmässig katastrof. Hittills har sillyn oroat mer än roat i Luleå.