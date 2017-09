Snälla Luleå - inte igen!

Det kan inte vara möjligt? Inte igen!! Tre säkra poäng blev en... Publiken var där och alla vittrade säsongens första trepoängare.

Vad hände?

Luleå öppnade matchen bra och redan i inledningen hade Gustav Rydahl flera chanser att ge hemmalaget ledningen, tillsammans med Patrik Cehlin skapade han oreda i Linköpings försvaret.Trots den pigga inledningen så var det gästerna som tog ledningen, pucken studsar oturligt på Oscar Engsunds skridsko och ställer Filip Gustafsson i Luleå kassen, 0-1 .1-1 kommer genom Niklas Olausson efter ett läckert pass från Ryan Johnston och Luleå har kontakt. När Einar Emanuelsson gör 2-1 börjar publiken ana att nåt stort kan vara på väg..Andra perioden är kanske Luleås bästa sen seriestarten - Patrik Cehlin snurrar med Chad Billins några gånger och den stackars Linköpingsbacken är nog fortfarande illamående efter dem turerna. Luleås back Ryan Johnston har några fina lägen i både andra och tredje perioden, men Kanadensaren väljer oftast att passa istället för att skjuta. Oförmågan att peta in puckarna fortsätter att gäcka Luleå, jag vet inte hur många chanser man hade speciellt i andra perioden som skulle ha gett norrbottningarna en större ledning än 3-1 inför sista perioden.I tredje perioden kommer gästande Linköping ut och trycker på för att kunna reducera fort, och 3-2 kom per omgående, med luft under vingarna fortsatte gästerna att skapa lägen och när Luleås Brendan Mikkelson spelar fotboll med pucken stöter han in kvitteringspucken till 3-3, 5170 personer i Coop arena har aldrig varit så tysta. Efter 60 spelade minuter gick ännu en av Luleås matcher till övertid, när lagen möttes förra gången gick Luleå segrande ur den övertiden, ikväll hade man inte turen på sin sida. Andrew Gordon kunde lätt skjuta in 3-4 för sitt Linköping som därmed hämtade upp ett 3-1 underläge och vände matchen till en 3-4 seger. Jag vet att marginalerna är små, men kom igen Luleå - inte igen!!