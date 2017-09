Seger mot Luleå och en ny stjärna presenterades han heter, ”Eero The Hero”

Ibland går det inte att göra mål oavsett hur än många lägen du har. Vi har fått känna på det framför allt när Oscar Alsenfelt spelade i Leksand och var så där överjordiskt bra. Trots att vi kunde skjuta över 40 skott gick pucken aldrig in. Det var som någon förbannelse som inte gick att bryta. Känslan att vad vi än gör går det inte. Det är med sådana målvakter du kommer långt. Örebro har hittat en sådan målvakt i Eero Kilpeläinen. En 32 åring från Jockas i sydöstra Finland som närmast bar fram sitt gamla lag KalPa till final i SM Liiga ifjol.Igår bar han fram Örebro till tre mycket sköna poäng mot Luleå och visade att han kan ersätta Julius Hudachek på ett utmärkt sätt. Jag tittade mycket på hans detaljspel och han inger en stor trygghet med sitt spel, läser det otroligt bra och gör några sådana där överjordiska räddningar som det nästan var Henrik Lundqvist klass på. Jag vill inte dra för stora växlar men om han fortsätter att spela som igår blir han nog den första spelaren från Jockas att få tillhöra en Finsk OS-trupp.Örebro gick ut direkt igår med ett snabbt tempo precis som Sundblad vill, ta tag i taktpinnen direkt från start. Bäst var nog kedjan med Manninen, Sallinen och Wandell som skapade ett jätteläge tillsammans där Lassinantti i Luleåkassen fick parera både två och tre gånger. Luleå var dock farliga med sina kontringar och bland annat var Pontus Själin nära att näta med ett rappt skott. Pucken tog dock klockrent i ribban istället för i nätmaskorna och det tackar vi för. Sedan var det backen Brandan Mikkelson som smög upp och fick ett friläge. Eero var dock lugn som en filbunke och avvärjde situationen med en bra reflexräddning. Perioden slutade 0-0 med skottstatistiken 5-7 till Luleås favör. Jag gillade dock Örebros spel, det är mycket rappare, energifyllt och man ger 100 % i varje närkamp. Fortsätter man såhär blir det en rolig vinter.Luleå kom sedan tillbaka med full energi i starten av den andra perioden och Örebro var stundtals riktigt nertryckta och tillbakapressade. Framför allt var det Luleås Niklas Olausson och Patrick Cehlin som skapade oreda för Örebroförsvaret. Läget var som mest prekärt när Johan Harju brände ett friläge. Men så kom ett välbehövligt powerbreak. En tekning i offensiv zon som Tom Wandell klockrent vann till Viktor Ekbom som slängde iväg ett höstlöv från Sveaparken och plötsligt var det 1-0 Örebro. Stort plus till Manninen som också ställde sig likt en palm och skymde havsutsikten för Lassinantti.Precis som uppe i Luleå gör Örebro sina mål med dominoeffekt. 82 sekunder senare var det dags igen. Wandell gick runt köket och serverade en klassik Conny Strömberg macka till Jere Sallinen på första stolpen som enkelt tryckte in 2-0. Vi gick till pausvila med 2-0 trots en skottstatistik på 6-11. Den tredje perioden startade med att Örebro kunde ha punkterat matchen helt efter att Jonatan Andersson slagit en drömpassning och friställt Libor Hudacheck. Lassinantti kunde dock göra en dubbelparad och hålla Luleå kvar i matchen. Luleå satte sedan in en massiv press mot Örebro men att skjuta mot Örebromålet var som att skjuta på den kinesiska muren. Kilpeläinen var där oavsett om pucken kom högt, lågt, från höger eller vänster ibland flera vinklar på samma gång. Det gick inte att överlista Eero ” The Hero”.Hesa Fredrik ljöd och Örebro tog säsongens första trepoängare. Det fanns mycket positivt att ta med från denna match. Boxplay såg bättre ut även om Luleå skapade bra chanser. Jonathan Andersson var ruskigt bra med ett utmärkt passningsspel, en bländande skridskoåkning och ett bra positionsspel. Aftonbladet skrev till och med att han visade ”Landslagskvaliteer. Tom Wandell ser ut som han har laddat upp med ett antal Redbull då han nästan flyger fram på isen. Manninen ser ut som en Greg Squires i toppform och Sallinen har hittat målformen.Det man dock kommer ihåg nästan mest från den här kvällen var Eeros episka intervju med C More efter matchen då han inte var helt nöjd med sin egen insats och kommenterade med ” It was allright” Insatsen var enligt mig inte “Allright” utan ”Unstoppable” Om detta hade varit ett avsnitt i en tv-serie så hade jag döpt den här episoden till ”Eero The Hero”