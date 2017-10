Äntligen hockeyhelg och säsongens andra back to back där motståndet är dalmasarna och tillika tabelljumbon Mora. Det är upplagt för en helg med hockeyfeber.





Syrefattig match på Hovet

Back to Back

Motståndarkoll Mora

Senaste nytt från Örebrolägret

Helg med hockeyfeber

Örebro åkte på en snöplig förlust under tisdagskvällen mot Djurgården i en mycket syrefattig match på Hovet. Matchen handlade i efterhand mest om de uppmärksamma domsluten där Viktor Ekbom åkte på ett matchstraff som var i kategorin tveksam eller till och med felaktig. Samtidigt som situationsrummet beläget bara några kilometer från Hovet dömde bort ett till synes klockrent mål för Djurgården. Siffrorna skrevs till 2-1 och matchen var kanske den sämsta Örebro har gjort hittills där framför allt energin saknades. Djurgården hade scoutat Örebro väl och spelade på samma sätt som Örebro brukar göra genom att åka sönder sina motståndare och sätta in ett hårt tryck i forecheckingen.Det som är positivt från den matchen är att Marcus Weinstock , Örebros eget Grand Reserva fortsätter att producera samtidigt som kedjan med Sallinen-Wandell- Manninen fortsätter skapa oreda för motståndet även om effektiviteten saknades denna kväll. Lägg där till att Eeros målvaktsspel försätter vara stabilt. Serien är oerhört lång så plattmatcher som denna kommer då och då, det händer för alla lag. Nu gäller det dock att studsa tillbaka till samma spel som hade innan Djurgårdsmatchen.Det är dags för säsongens andra back to back möte. Personligen gillar jag starkt dessa möten där man nästan enbart fokuserar på hockey i 24 timmar. För motståndet står dalmasarna och tillika tabelljumbon Mora . Nykomlingarna har haft det tufft i inledningen av SHL och har spelat in 11 poäng på 12 matcher. Oftast brukar nykomlingarna i SHL börja väldigt piggt och vara lite av den där kaxiga lillebrorsan med exempel på Örebro, Malmö och Karlskrona. För dalmasarna har det gått betydligt tyngre och framför allt har det varit det defensiva spelet som inte har fungerat. Och inte gjorde gårdagskvällens insats det bättre borta mot Skellefteå.På klassiskt Reine Almqvist manér scoutade jag motståndet under gårdagskvällen. Matchen var oerhört märklig där Skellefteå fullständigt körde över motståndet och tog en tidig 3-0 ledning. Mot slutet av den första perioden såg det dock ut som att Mora hade tagit sig tillbaka när man gjorde två snabba mål. Sedan gick det dock utför likt att åka berg och dalbana från Mount Everest. Matchen slutade in en tvåsiffrig seger för Skellefteå med slutresultat 10-4. Försvarsspelet i Mora var obefintligt där Skellefteåspelarna fick hela Bottenviken att åka runt på. Målvaktspelet såg ostabilt ut där Cristian Engstrand tröttnade vid ställning 7-3. Försvarsspelet är nog det sämsta jag har sett sedan Örebro körde över HV71 för några år sedan med 9-2 i Behrn Arena. Den ända spelaren som gjorde en bra mach var forwarden Mathias Bromé. Oklart om han är son, bror, kusin eller brylling till Lotta i radion. Han gjorde faktiskt ett hattrick och försökte få igång laget med sin energifyllda spelstil.Även nyförvärvet, forwarden Brandon Gormley som gjorde sin första match i Moratröjan visade fina intentioner. Gormley är ett välmeriterat nyförvärv som 2010 utsågs till bästa back i JVM när han tog en bronsmedalj med sitt Kanada. Sedan dess har det blivit 58 matcher totalt i NHL Mora kommer till denna match med en lång skadelista speciellt på backsidan i form av Joakim Liliehöök, Erlend Lesund , Örebrobekantingen Tomas Skogs samt Daniel Grillfors. På forwardssidan saknas Sebastian Hartmann. Tränaren Matthias Karlin sade idag till Moras hemsida att han vill se ett lag som sprudlar av revanschlusta. Och det kan verkligen behövas. Senast lagen möttes i Behrn Arena var bara för några veckor sedan då Örebro pulveriserade motståndarna och vann med 4-1.Det senaste från Örebrohåll är att man kommer att vila stjärncentern Joakim Andersson samt att Libor Hudacheck fortfarande dras med en axelskada. Istället blir det Rodrigo Abols och Cristopher Mastomäki som bildar kedjekamrater med Marcus Weinstock.Klart är också att Johan Wiklander går in i fjärdekedjan. Filip Ahl blir därmed extraforward.Även backen Daine Todd missar matchen och kommer först efter landslagsuppehållet nästa vecka vara tillgänglig för spel. Klart är det dock att Viktor Ekbom inte drabbas av ytterligare reprimander av matchstraffet och finns tillgänglig för spel.Sundblad meddelade också att Axel Brage vaktar kassen i bortamatchen och sedan står Eero ”The Hero” i Behrn Arena om inget oförutsett inträffar.Det är dags att gå in i den klassiska hockeybubblan. Frågan är vad Mora kan sätta emot. Jag tror på två säkra segrar. Sedan hoppas vi på mycket publik som kan förvandla Behrn Arena till en sådan där häxkittel som mot Färjestad nu i Halloween tider. Jag säger som den klassiska dalmasen och tillika youtubefenomenet Linus Terner ”En sådan här chans får man bara en gång i livet” Dags för helg med hockeyfeber!Nedsläpp 19:00Jalas ArenaCMore Live 3