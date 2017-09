Inför Luleå-Örebro Äntligen är det dags!

Ett halvårs väntan är äntligen över. Vi ger de senaste förutsättningarna inför premiären.

Årets säsongspremiär är äntligen här efter nästan ett halvårs väntan. Senast jag var i en hockeyarena var en kall onsdagkväll i mars då vi besegrade Malmö med 2-1 efter ett galet solomål av Martin Johansson. Ett mål som innerbar i praktiken fortsatt spel i SHL trots en riktigt rörig säsong både på och utanför isen. Mycket har hänt sedan den där onsdagkvällen då man drog lättnadens suck. En ombyggning större än Örebros gator i city har gjorts. 12 spelare har lämnat och 13 nya har kommit in.Säsongens första motståndare är Luelå, ett lag som vi förra säsongen sett till imbördes möten slutade lika med då lagen vann två möten vardera. Ett Luleå som också har gjort en stor renovering både på ledar och spelarsidan. Thomas "Bulan" Berglund är tillbaka i klubben som han förde till SM guld som spelare 1996. Jag tycker att "Bulan" har gjort ett mycket gediget jobb med Brynäs speciellt under fjolårets succé då han förde de till SM-Final. Luleå är ett lag som spelar en fysisk och fartfylld hockey över hela banan. Tittar man på nyförvärv så har man värvat in Örebrobekantningen Daniel Sondell som under den gångna säsongen tillhörde EC Salzburg i den Österrikiska ligan. Håller Sondell samma höga nivå som när han spelade i Örebro blir han livsfarlig, speciellt i powerplay med en hästspark till slagskott. Luleås kanske viktigaste spelare hittar vi i kassen i form av Joel Lassinantti som i sina bästa stunder är en av de främsta målavkterna i SHL. Under försäsongen har laget blandat och gett lite, man har förlorat mot MoDo och finska Kärpät men också besegrat Skellefteå och Djurgården. Totalt har det blivit 5 segrar på 7 matcher. Luleå har samtliga spelare tillgängliga till premiären.Det är inte bara Tre Kronor som kan vinna tuneringar i den tyska staden Köln. Örebro gick nämligen som segrare i försäsongstuneringen Köln Cup då man besegrade Kölner Haie, Rögle och HC Lugano. Totalt har det blivit 4 vinster på 8 matcher. De som främst har utmärkt sig under försäsongen har varit de två tvillingbröderna Tylor och Tyson Spink som man skrev kontrakt med i slutet av försäsongen efter att ha haft try out kontrakt. De är oerhört samspelta tilsammans och ser ut att kunna hitta varandra med förbundna ögon. Klubben valde också under dagen att göra sig av med backen Ondrej Vitasek som var ett utav årets nyförvärv och istället ersätta med Victor Bartley. Han beskrivs som en tvåvägsback som ska bidra både defensivt och offensivt. Han har tidigare spelat sammanlagt 12 matcher i NHL med Nashville och Montréal och har även spelat i Sverige då han säsongen 2010/11 representerade Rögle i Hockeyallsvenskan . Bartley ansluter till laget under måndagen.Örebro kommer till spel med samtliga spelare förutom nyförvärven Daine Todd som ansluter till laget den 23e september och Victor Bartley som ansluter under måndagen. Väl noterat är att den unga backtalangen Arvid Aronsson med nummer #4 på ryggen kommer att få speltid imorgon.Jag känner mig lite som ett barn dagen före julafton med en stor förväntan att detta kan bli en riktigt bra SHL premiär. Vad gör vi? Äntligen så kör vi!Luleå-ÖrebroCoop Norbotten ArenaNedsläpp 18:00C More Hockey