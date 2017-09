”När man spelar hockey i två perioder”

Det var upplagt för fest i Behrn Arena med lapp på luckan, dubbla nyförvärv och ett sargat Brynäs. Det slutade i en av märkligaste matcherna jag sett på länge.

Wandellkedjan levererar igen

Total dominans

En ”Jönssonligan kupp”

Lärdomar från matchen

Matchen startade i ett högt tempo med fysiskt spel där båda lagen skapade ett antal halvchanser. Franzén och Abols skapade ett bra två mot ett läge men lyckades inte hitta varandra den gången. Örebro försökte sätta ett kommando direkt med en hög forechecking precis som i de tidigare matcherna. Örebros tuffing Alexander Hellström hamnade i luven på Kevin Clark med avsikt att få Brynäs stjärnforward ur balans. Just Clark återkommer vi lite senare till, han var inblandad i det mesta i den här matchen. Örebro fortsatte sin kolossala press och Brynäs var totalt utspelade.Bäst var kedjan med Wandell, Sallinen, Manninen som flög fram på isen tillsammans. Klockan stod på 10:31 när Jere Sallinen intog Gretzky position bakom mål och som om han hade ögon i nacken skickade fram en delikat passning till Manninen som kunde placera 1-0 helt rättvist. Häxkitteln började koka igen.Hellström retade sedan upp Clark igen vilket resulterade i att den sistnämnda tog en utvisning i spelsekvensen efteråt. Örebro skapade några superlägen där Manninen missade öppet mål från snäv vinkel. Örebro pressade hårt men lyckades inte utnyttja det numerära överläget. Vi gick till pausvila med en sanslös Örebro dominans spelmässigt och faktum är att man inte ens hade behövt ta in ismaskinen i Örebros zon. Brynäs kan tacka en spelare att man fortfarande var kvar i matchen nämligen målvaktslöftet Filip Sandström född 1997. Sandström visade ikväll att han är ett framtidsnamn för de stora scenerna på andra sidan Atlanten.Starten av andra såg ut att fortsätta på samma sätt. Det spelade egentligen inte roll vilken kedja Örebro hade inne på isen. Man fullständigt sköljde över Brynäs med våg efter våg. Sallinen brände friläge, Viksten fick ett superläge framför mål och Tylor Spink satte pucken klockrent i ribban. I den här perioden borde Örebro ha gjort minst två mål och säkrat segern säkrare än ett Franz Jaeger kassaskåp. Istället gick vi till pausvila med minsta möjliga ledning. Känslan var osäker, ett skott, en studs kan förändra matchen totalt trots ett sådant spelövertag för Örebro.Brynästränaren Roger Melin gav sina spelare i pausen en hårtork, delade ut rånarluvor och lät truppen se 10 minuter av Jönssonligan Spelar Högt. De hade en stöld i tankarna. Starten av tredje började Örebro mycket mer trevande och långt ifrån lika energifyllt som i de föregående perioderna. Örebro gav över initiativet totalt till Brynäs som kunde börja föra matchen. Man skickade puck efter puck till icing. Att parkera bussen i 20 minuter kanske har funkat i fotboll men har aldrig och kommer aldrig att fungera i hockeysammanhang.Med 6 minuter kvar av den tredje perioden kom också en kvittering. Örebro slarvade i backchecking när Brynäs kom i en flygande kontring och Jonatan Granström hittade Johan Alcén som kunde raka in 1-1. Målet tände Brynäs som en majbrasa. Örebro hade tappat spelet totalt. Fyra minuter senare var det dags igen. Ryan Gunderson som har en hästspark till skott fick läget, daskade till pucken som styrdes av Kevin Clark. Den gick in bakom en chanslös Kilpeläinen. Det var Clark som skulle få sista ordet i denna match.Brynässpelarnas glädje och lättnad var nästan som om de hade tagit sig till slutspel. Det här var en oerhört viktigt seger för deras del. Det här var en nyttig förlust för Örebro som måste lära sig att spela hockey i tre och inte bara två perioder.Efter två bländande perioder finns det mycket positivt att ta med sig. Wandellkedjan ser ut som en av SHLs hetaste kedjor. Victor Bartley och Daine Todd ser ut att vara bra nytillskott för truppen även om det finns stor förbättringspotential.Det negativa är dock att laget måste bli mycket jämnare över 60 minuter. Högstanivån är bländande med total dominans medans lägstanivån kan komma snabbt. Laget måste börja utnyttja sina chanser på ett mycket bättre sätt. Jag tänker främst på kedjan med Viksten och Spinkbröderna som skapar en buffé med chanser men sätter inte dit dem. Ibland känns det som om man överarbetar situationerna gång på gång. Manninen fick också utgå inför den tredje perioden då han vred till knäet. Vi hoppas för allt i världen att det bara var en säkerhetsåtgärd och inte en allvarlig skada.Jag tar med mig två bländande perioder av hockey med en bitter eftersmak ikväll. Hockey spelas i tre och inte två perioder.StatistikSkott Örebro 25-27 BrynäsPowerplay Örebro 3-0 BrynäsPublik 5500