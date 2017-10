Gavlerinken Arena, 2017-10-19 19:00

Brynäs - Rögle

4-5



Ludvig Rensfeldt en av Rögles målgörare vid segern mot Brynäs.

Rögle svarade för sin tredje raka seger

Rögle som redan fått vara föremål för "krisstämpeln" besegrade Brynäs med 5–4 på bortaplanen och svarade därmed för sin tredje raka seger.

Med två vinster bakom sig och såklart överkörningen av serieledande Färjestad senast var det ett Rögle med gott självförtroende som äntrade isen i Gavlerinken inför 3637 åskådare.



Anders Eldebrink och hans Rögle har minst sagt haft det motigt inledningen av säsongen. Och visst var medvinden i fara när Brynäs Daniel Paille visade på sin tekniska förmåga och sprättade in 1–0-målet åt hemmalaget. Pailles första mål för säsongen skall tilläggas.



Matchen som slutade med 5–4 talade mer för två lag med problem i försvarszonen än Rögles – som egentligen är det roligaste – tredje raka seger.



För skåningarna var det mer energirikare laget (av den lilla energi som fanns ikväll) och med snabba spelvändningar kunde Rögle kvittera vid två tillfällen under matchens gång. Först var det Mathias From som gjorde 1–1 utan assist. Sedan kunde Matson Taylor kvittera till 2–2 i mittperioden.



Den sista perioden fick Rögle dock inleda med 3–2-ledning då Kevin Gagné också gjorde Rögles första ledningsmål tidigt in på den andra perioden.



Trots att Rögle skapade några fler heta chanser inledningsvis att den tredje perioden var det ändock Brynäs och fjolårets poängkung Kevin Clark som signerade sitt namn i målprotokollet. Detta tack vare ett lika undermåligt försvarsspel av Rögle som motståndarlaget visat på tidigare i matchen.



Gävlesonen gav Rögle åter ledningen

Men en match som denna där målvakterna fick svara för de mest otacksammaste rollerna är det alltid lönt fört fortsatt kamp. Snabbt kvitterade den Brynäsfostrade Gävlesonen Ludvig Rensfeldt och Rögles 4–3 blev ett faktum.

Såklart extra hårt för hemmapubliken att se en spelare som Rensfeldt hälla extra olja över ett redan brinnande Brynäs.



Spelmässigt var matchen av samma glans som en oktoberkväll kan vara – det vill säga ett stort höstmörker.



Gagné tvåmålsskytt

Men när Kevin Clark blev tvåmålsskytt vaknade åtminstone publiken till liv och Rögle fick känna på den forcering man fruktade – och det är, återigen, det här som är Rögles tillika Brynäs akilleshäl – försvarsspelet.



Lagens enskilda olikheter i röran var ändå Rögles livnäring på skridskoåkningen medan Brynäs spelade mer tekniskt. Men Rögle lyckade denna gång hantera Brynäs skicklighet med puck och klubba, och skulle Kevin Clark bli tvåmålsskytt ville Kevin Gagné det också.



I och med segern klättrar Rögle förbi Brynäs bortom kvalserieplacering. Dock i en bottenstrid i tabellen vi troligen kommer få se en längre tid denna säsong.



Men spelmässigt var det till synes precis som tabellen visar; två smått oroliga bottenplacerade lag som gjorde upp. Även om Rögle idag spelar på ett ljusare spår än för en vecka sedan har Eldebrink en hel del att grubbla över.



Men tre raka segrar är ändå tre raka segrar. Något Rögle givetvis ska ta med sig.



Rögles tre stjärnor

+++ Kevin Gagné

++ Mathias From

+ Ludvig Rensfeldt

