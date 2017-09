ABB Arena Karlskrona, 2017-09-19 19:00

Karlskrona - Skellefteå



I morgon drar SHL igång för Stefan Klockares Skellefteå.

Inför Karlskrona-Skellefteå: Nu drar det igång!

Nu drar SHL igång. I lördags spelades fem matcher, i morgon tisdag spelas de återstående två matcherna. I den ena av dem drabbar Karlskrona och Skellefteå samman i ABB Arena i Karlskrona.





Skellefteå å sin sida slutade ju på sjätte plats i tabellen den gångna säsongen. Sedan blev det respass mot Frölunda i kvartsfinalen med 3-4 i matcher. Västerbottningarna har också gjort några spännande nyförvärv inför säsongen, bland andra backarna Morgan Ellis, Mike Kostka och Jonathan Pudas, där de två förstnämnda hämtats från AHL och den sistnämnde från Brynäs. Forwarden



Läget i Karlskrona: Laget är i skrivande stund oklart.



2017-09-18 22:26:32

