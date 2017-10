Skellefteå Kraft Arena, 2017-10-25 19:00

Skellefteå - Mora



Får Skellefteå jubla mot Mora?

Inför: Skellefteå-Mora

Skellefteå möter Mora i Skellefteå Kraft Arena på onsdagskvällen. Nykomlingarna Mora som senast bortaslog fjolårsfinalisterna Brynäs medan Skellefteå föll borta mot Frölunda efter förlängning. Hur slutar morgondagens drabbning?





Läget i Mora: I skrivande stund oklart.



Läget i Mora: I skrivande stund oklart.

Läget i Skellefteå: Förmodligen samma lag som sist. Det innebär att Pontus Petterström och Filip Berglund saknas samt Johan Alm som ju är långtidsskadad. Mora vann som sagt senast med 2-0 borta mot Brynäs i säsongens första Gävle-daladerby. Mora vann den matchen helt rättvist. Brynäs blev utbuade av hemmapubliken, så dåligt spelade laget. Lyckas Mora bygga vidare på segern mot Brynäs, i matchen mot Skellefteå under onsdagskvällen? Det återstår att se. Målvakten Christian Engstrand i Mora har varit bra hittills under säsongen, värd att hålla ett öga på även i morgon.

2017-10-24 22:21:09

