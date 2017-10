Skellefteå tog övertygande seger mot HV71

Skellefteå vann klart och övertygande mot regerande mästarna HV71 i kväll. 6-2 blev slutresultatet, efter att hemmalaget gjort tre raka mål i den tredje perioden. Sex olika målskyttar stod för målen.

Inför matchen handlade ju det mesta om att företag i Skellefteå bjudit på gratisbiljetter för att fylla arenan. Den officiella publiksiffran blev 5801 personer, slutsålt men ej fullsatt. Det kan undertecknad som var där och såg matchen intyga. Det var många tomma stolar på sittplats och många platser lediga på ståplats också. Det hade varit intressant att veta den faktiska publiksiffran.Båda lagen började matchen bra. Skellefteå ville ju bärga sin första hemmaseger denna SHL-säsong. Henrik Hetta styrde en puck i stolpen i början av matchen. HV71 tog dock ledningen i powerplay . Sebastian Wännström förvaltade David Ullströms passning och 0-1 på tavlan var ett faktum. Knappt fyra minuter senare kvitterade Skellefteå. Lagkaptenen Pontus Petterström styrde in kvitteringspucken efter en vunnen tekning i anfallszon. 2-1 kom sen också det genom en styrning, denna gång på tennis. Pär Lindholm var målskytten.I den andra perioden utökade Skellefteå ledningen till 3-1. Matt Anderson nätade efter en sargretur som gav honom öppet mål från nära håll. HV71 reducerade sedan till 3-2, Anton Bengtsson styrde in pucken på Oscar Sundhs passning. Skellefteå fortsatte att trumma på och det syntes att när HV71:s backar blev satta under press så blev de ängsliga och stressade.I den tredje perioden drog Skellefteå ifrån målmässigt. 4-2 styrde Bud Holloway in med hjälmen, Mark Katics skottretur träffade Holloways hjälm och i mål. 5-2 gjorde Tim Söderlund efter att han kastat sig fram och stött in pucken i mål efter en konstig sargstuds som gav honom läget. Linus Lindström fastställde slutresultatet till 6-2, han gjorde mål på sin egen retur. Skellefteå vann välförtjänt och rättvist. Sett över hela matchen var Skellefteå det bättre laget, vilket även HV71:s tränare erkände på presskonferensen efter matchen.(06:45)(David Ullström, Victor Ejdsell ) spel fem mot fyra.(10:39)(Jesper Olofsson, Michael Kostka)(16:12)(Anton Öhman, Joakim Lindström)(07:23)(Filip Berglund, Bud Holloway)(09:18)(Oscar Sundh, Robin Figren (03:34)(Mark Katic, Matt Anderson)(08:30)(utan assist)6-2 (09:08)(Andreas Wingerli, Mark Katic)41-306-1030-315801Sören Persson & Andreas Harnebring