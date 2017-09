Skellefteå utklassade Rögle på bortais med 7-2 på lördagseftermiddagen. Fyra mål från gästerna i den första perioden avgjorde matchen.

Skellefteå var ju favoriter inför matchen och man gjorde ingen besviken. Redan efter 34 sekunder gav Oscar Möller gästerna ledningen. Knappt tre minuter senare utökade Skellefteå till 2-0 genom mål av Henrik Hetta som styrde in ett skott i powerplay . Oscar Möller ökade på till 3-0 några minuter senare och sen kom också 4-0. Filip Berglund gjorde sitt första SHL-mål i karriären. 4-0 var rättvist sett till matchbilden i den första perioden.Rögle reducerade till 1-4 i inledningen av den andra perioden genom Juhamatti Aaltonen, han kom fri och satte iskallt pucken i nät. Jesper Olofsson gjorde sen 1-5 från högra sargkanten i princip, det målet såg inte otagbart ut. Joakim Lindström satte sedan 6-1 på ett straffslag. Efter det målet drog Skellefteå på sig tre raka utvisningar och Rögle fick chansen i powerplay men man lyckades inte göra mål i den spelformen.Skellefteå utökade ledningen till 7-1 knappt sju minuter in i den tredje perioden. Tim Söderlund styrde in pucken från nära håll efter skott från Filip Berglund. Två minuter senare gjorde Kevin Gagné 2-7, vilket också blev slutresultatet. Några minuter senare blev det brottningsmatch mellan Skellefteås Filip Berglund och Rögles Daniel Sylwander , vilket resulterade i att båda visades ut i 2+2 minuter för roughing.(00:34)(Jonathan Pudas, Joakim Lindström)(03:25) Matt Anderson , Anton Öhman) spel fem mot fyra.(08:46)(Joakim Lindström, Pär Lindholm)(10:57)(Tim Söderlund, Sebastian Ohlsson)(01:36)(Bryan Lerg)(09:01)(Joakim Lindström, Filip Berglund)(09:14)(utan assist)(06:57)(Filip Berglund, Emil Djuse)(08:59)(Jack Connolly, Rasmus Sandin)34-298-123953