En dag på jobbet

Det kändes som att Scandinaviums publik led av ett visst mått av bakfylla efter premiären i lördags. Med ca. 3000 pers mindre i arenan mindre, ett mindre mått av premiärentusiasm och med den senaste löningen ett par dagar längre bort, gjorde Frölunda en stabil match mot Karlskrona.

Frölunda inledde den första perioden starkt och tryckte gång på gång ner ett Karlskrona som inte riktigt hängde med i tempo, vändningar eller förflyttningar. Ledningmålet kom som ett brev på posten när Pontus Widerström (Matchens Profil) hängde in sin första kasse för säsongen. Efter ledningmålet fortsatte trycket mot Henrik Lundberg i Karlskronas kasse och det dröjde knappt fyra minuter innan nätet fick vittjas igen då Ryan Lasch stänkt in 2-0 pucken.Den andra perioden tog vid där den första slutade, med ett powerplay för Frölunda, som inte resulterade i något mål. Spelet fortsatte dock i vara i Frölundas favör som spelqade snabbare, rakare och enklare än Karlskrona vilka sällan eller aldrig tilläts komma ur egen zon med pucken under kontroll. Frölunda hade gjort sin hemläxa från lördagens premiärmatch och passningarna satt nu bättre och ledningen kunde i periodens slutminut utökas till 3-0 genom Pathrik Westerholm.I den tredje perioden var Frölunda tillbaka i de gamla synderna från lördagens match mot Mora och skvätte puckar runt omkring sig och hamnade i osynk, vilket Karlskrona utnyttjade och gick upp i två-siffrigt i skott mot Frölunda och målvakten Johan Mattsson. Men mot periodens slut tog hemmalaget sig i kragen och satte åter stort tryck mot bortalagets kasse, dock utan utdelning denna gång.Detta var en match där Frölunda gjorde jobbet och Karlskrona aldrig kom igång. SHL-debuterande Johan Mattsson fick hålla nollan och stod allt som allt för en stabil insats. Karlskrona har en hel del att jobba på för att komma rätt denna säsongen. En kort analys är att backarna, tillsammans med målvakt höll siffrorna nere denna kväll men fick liten eller ingen hjälp av forwards.Frölunda å sin sida har också fortsatt att jobba med men 5 poäng på de inledande 2 matcherna ger arbetsro för det som komma skall. Ryan Lasch fortsätter att vara en spjutspets i offensiven och lagets kanske bästa kedja efter två matcher är något förvånande WWW-kedjan (Widerström, Westerholm, Westerholm) enligt undertecknads tycke. Det säger en del om det sparkapital som borde (?) finnas.1-0 (08:43) Pontus Widerström (P Westerholm, M Nörstebö)2-0 (12:19 ) Ryan Lasch (M Rosseli Olsen, J Lundqvist)(19::02) Pathrik Westerholm (R Dahlin, P Westerholm)37-13Pontus Widerström – Mål och ett gediget arbete i båda ändar av isenRyan Lasch – Leverar det han skall. Mål och poäng. Rasmus Dahlin – En assist ikväll, ett par sköna dragningar och ett par igensmällda båsdörrar.