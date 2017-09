Vida Arena, 2017-09-30 18:00

Växjö - Frölunda

3-1



Förlust efter medioker insats

Efter en veckas uppehåll var det under lördagskvällen dags för Frölunda att spela SHL-hockey igen. På schemat stod Växjö på bortais, vilket på förhand är en av säsongens tuffaste matcher.

Publiken i Vida Arena fick se en förstaperiod som till stor del bestod av utvisningar åt båda hållen. Detta gjorde att powerplayen avlöste varandra vilket gjorde att matchen till en början inte fick något vidare flyt. Frölunda skulle dock bli laget som tog det första målmässiga övertaget i den här matchen när Rasmus Dahlin med lite drygt fem minuter kvar tryckte iväg ett dragskott från blålinjen efter en tjusig dragning. Pucken kunde leta sig in bakom Viktor Fasth i hemmamålet mycket tack vare Sebastian Stålberg som gjorde ett bra jobb framför mål. Denna ledning såg länge ut att hålla sig till periodvilan men så skulle inte bli fallet. Växjö kunde nämligen kvittera med endast 20 sekunder kvar på klockan efter att pucken till slut hittat fram till Pontus Netterberg som då kunde peta in pucken mellan benen på Johan Mattson. Detta avslutade en svängig förstaperiod vid ställningen 1-1.



Precis som i första perioden syntes det i matchens mittenakt att detta var en match mellan två topptippade lag. Spelet var mycket jämnt där inget av lagen släppte till några särskilt farliga chanser. Ju längre perioden gick tog Frölunda dock över matchen mer och mer. Man lyckades hålla pucken i offensiv zon mer och mer men detta spelövertag resulterade dock inte i några särskilt heta chanser utan istället kunde andra perioden avslutas och summeras utan något mål att tala om.



Tredje perioden fortsatte till mångt och mycket på matchens tidigare inslagna väg. Inget av lagen fick säkerligen ut det de ville av sitt spel och det handlade mer om att vinna sina närkamper än att spela den vackraste hockeyn. Även i den tredje perioden hade Frölunda ett litet spelövertag men tyvärr hade man inte den där riktiga spetsen i offensiven idag. Det skulle dröja till slutskedet av dagens match innan en vinnare kunde koras. Detta gjordes efter slarv av Frölundaförsvaret som ledde till ett två mot noll-läge för Växjö som man enkelt tog vara på och Växjös ledning var då ett faktum. Istället för en ivrig Frölundajakt efter ett kvitteringsmål kom det strax därpå även ett tredje mål för Växjö. Även här föranleddes det av tamt försvarsspel vilket inte gav Johan Mattsson i målet särskilt mycket till chans. Frölunda tog sedan ut målvakten i jakten på en upphämtning men utan att lyckas. Slutresultatet kunde skrivas till 3-1 vilket innebär andra raka förlusten för Frölunda.



Detta var en ganska grå föreställning från båda lagens sida där kamp blev mer avgörande än spelskicklighet. Frölunda kom likt tidigare matcher inte upp i den nivån man är van att se laget i och jag är ganska säker på att Roger Rönnberg har ett och annat att fila på med sina spelare efter dessa första fyra matcher.



MATCHFAKTA

VLH-FHC 3-1 (1-1, 0-0, 2-0)



Första perioden

0-1 (14:41) Rasmus Dahlin (Sean Bergenheim, Simon Hjalmarsson)

1-1 (19:40) Pontus Netterberg (Joel Persson, Jonas Röndbjerg)



Andra perioden

-



Tredje perioden

2-1 (54:27) Adam Brodecki (Andrew Calof)

3-1 (55:18) Jonas Röndbjerg (Eric Martinsson, Daniel Rahimi)



Skott: 32-25

Utvisningar: 5x2 – 4x2

Publik: 5002

OSKAR PETTERSSON

På Twitter: @oskarpee

2017-09-30 21:20:00

