Försäsongstankar och Fredrik Pettersson

Frölunda efter 7 matcher och Varför är Fredrik Pettersson inte i Frölunda?

Sedan försäsongspremiär förlusten (4-5) mot Färjestad har det blivit 6 raka segrar för Frölunda. Att som många hävda att det som händer innan SHL säsongen inte spelar någon roll tror jag inte ett skvatt på. Att börja så knackigt och förlora med 8-1 som HV71 gjorde mot Frölunda kan aldrig vara bra och vice versa. Givetvis tror jag det skapar mycket negativa och icke produktiva tankar uppe i Jönköping och tvärt om i Göteborg till exempel.

För Frölundas del tänkte jag börja med det mestadels positiva jag sett i dessa 7 matcher:



Powerplay

Frölunda har hittills haft en bra fungerande förstauppställning i powerplay med Ryan Lasch, Joel Lundqvist, Victor Olofsson, Max Friberg och Adam Almquist. De ser redan väldigt samspelta ut och får Joel bara lite bättre koll på sina betonghandleder så kommer han garanterat slå sitt målrekord (19) denna säsong.



Offensiva spelet/Vältränade

Det kanske inte har vält in mål framåt i 5 mot 5 men i nästan alla matcher så för Frölunda spelet och matchen. Laget trycker ofta ner motståndarna som får slå ifrån sig. De tills synes vältränade Frölundaspelarna trampar på och orkar stressar nästan hela tiden vilket är det viktigaste i ett vinnande koncept enligt mig.



Spelare som får +

Alla spelarna (Ryan Lasch, Joel Lundqvist, Victor Olofsson, Max Friberg och Adam Almqvist) i första PP har set bra ut även om jag skulle vilja se lite mer produktion från de två sista. Mats Rosseli Olsen som numera är tredjelänk i förstakedjan med Lasch och Lundqvist har också varit bra. Jag tycker mig se mycket bra intentioner av Christoffer Ehn och Sean Bergenheim på isen, dock har poängproduktionen uteblivit hittills men jag är övertygad om att den kommer snart om de bara fortsätter. Tycker backarna (rankade från bäst till bra) John Nyberg, Jonathan Sigalet, Rasmus Dahlin, Mattias Nørstebø och Matt Donovan ser bra ut.

Den nya målvakten Johan Mattsson är nog den enskilda spelaren tillsammans med Ryan Lasch som imponerat mest hittills. Är väldigt glad för detta framförallt då jag är en av få som tror att han kommer överglänsa inte bara Johan Gustafsson och ta förstaspaden i Frölunda utan även prestera bättre än de mer namnkunniga SHL nyförvärven som Victor Fasth och Jonas Gustavsson.



Avslutar med det negativa:

Försvarsspelet

I de första matcherna var försvarsspelet horribelt vilket dock snabbt tightades till. Ser ändå fortfarande problemet med denna ibland överkonstruktiva spelidé som kan leda till farliga spelomvändningar och rena frilägen för motståndarna när det vill sig illa. Frölunda i sin tur får sällan liknande chanser gratis.

När motståndarna får 2-1 och 3-2 lägen ser jag hur försvararen/försvararna ofta överbelastar för hårt mot puckföraren istället för att täcka passningsvägarna, vilket ibland leder till rena frilägen.



Spelare som får minus

Bara för att man råka vara under medel nu innebär inte att det kommer förbli så.

Kristoffer Gunnarsson tycker jag ser lite vilsen ut ibland som att han försöker vara en annan typ av back än den mer naturliga stabila back han är, som är bäst i egen zon och runt kassen, dock är det nog Frölunda som säger till honom att vara just den där kreativa backen. Johannes Johannesen tycker jag har en bit kvar.

Lias Andersson vår förhoppningsvis kommande förstacenter är för mig osynlig i många matcher. Jag tycker att det borde vara så att om man skall ta en plats i NHL så borde man iallafall vara bästa centern i sitt SHL-lag (likt Mattias Janmark var till exempel) och det har han inte varit hittills. Nu kan det vara så att han inte vill skada sig innan sin NHL camp eller att han helt enkelt är nervös. I vilket fall som helst så måste han upp flera nivåer om han skall ta en plats i NHL enligt mig. Bröderna Westerholm ser jag tyvärr heller inte så mycket av som jag hade hoppats. Jag kommer bli bättre men idag blandar jag ofta ihop dem på isen men en av dem (eller båda kanske) har bra teknik och när de väl försöker och tar initiativ så kommer de till bra lägen men det är för sällan. Simon Hjalmarsson, jag vet inte var det är, men hans kroppsspråk på isen är mer av en grovjobbares än av en målskytts. Vad jag menar med det är att han ser nästan ut att kämpa och vinna mer i egen försvarszon och vid sargerna (likt Niklas Lasu) än runt motståndarmålet vilket inte är fel men det är inte därför han är här. Ta Fredrik Pettersson kroppsspråk som exempel, när han är på isen är han som en vildhund som alltid är redo för skott (och vilket skott dessutom…), det är där jag vill ha Hjalmarsson alltid redo att klappa dit den.



Fredrik Pettersson

Spelaren får en egen punkt även om han inte ens spelar i laget. När jag nu sett honom i två matcher där jag tycker han är motståndarnas överlägset bästa spelare så får jag bara en känsla, VARFÖR? Varför spelar han i Zürich och inte i Frölunda?! Pengar är det självklara svaret. Men visst måste Frölunda ha pengar över för en sådan här prestige och klassvärvning? Av det jag lyckas gräva fram så är topplönerna i Schweiz samma som i Sverige (cirka 3-400,000kr/mån) men med betydligt lägre skatt (10% mot närmare 50-60% i Sverige) vilket skulle ge honom runt 3 miljoner efter skatt i Schweiz. Skulle Frölunda inte kunna ge honom 5 miljoner brutto här (416,000kr/mån) vilket skulle vara nära nettolönen i Schweiz? Det skulle antagligen göra honom till ligans bäst betalda men enligt mig är han värd det med tanke på vad Frölunda får. Låter kanske naivt men ur en investeringssynpunkt så är han antagligen det mest värdefulla Frölunda kunde investerat i, både spel och marknadsföringsmässigt. Nästa år får klubbarna dessutom 15-20 miljoner kronor extra genom sitt nya Tv-avtal så det kanske inte hade varit så farligt att satsa lite extra i år på en spelare som skulle blivit en given succé. Hade han spelat den kommande säsongen i Frölunda tillsammans med till exempel Lasch hade han precis som Lasch hamnat topp tio i skytteligan och kanske till och med vunnit. De passningarna Lasch ger sina medspelare hade varit perfekt för Flugan som bara tänker skott. Som sagt frustrerande men jag hoppas det finns många aspekter som jag inte känner till i den här historien.



2017-09-06 14:15:00

