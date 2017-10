Första trepoängaren på bortaplan - Frölunda slog LHC

Helgen är här och med den också Hockeylördag på Tv4, med drabbningen mellan Linköping och Frölunda, två lag som inlett säsongen ganska svajigt. Frölunda tog tag i taktpinnen från start och drog ifrån till 0-3. Trots en kolossal press från Linköping och en upphämtning till 2-3, så tog Frölunda säsongens första trepoängare på bortais.

I första perioden var Frölunda det klart piggare laget. Skottstatistiken visade 5-10 i bortafavör efter 20 minuter och ställningen var 0-1. Målskytt; Rasmus Dahlin, efter en chanspassning av backkollegan Adam Almqvist.



I den andra fortsatte Frölunda att tugga på och var gång på gång nära att göra 2-0. Tillslut gav det hårda arbetet resultat. I ett powerplay hittade lagkapten Joel Lundqvist krysset bakom Jonas Gustavsson, efter snyggt förarbete av Ryan Lasch och Max Friberg. Sju minuter senare gav hårt arbete utdelning igen, när Simon Hjalmarsson slet sig loss från en LHC-back och frispelade Carl Grundström som fick öppet mål: 0-3!



I slutet av den andra perioden fick Sebastian Stålberg en ganska tveksam utvisning och i efterföljande powerplay får Linköping in en reducering när Andrew Gordons passning tar på Frölundas Kristoffer Gunnarsson och in i eget mål. Efter målet lyckades Linköping för första gången i matchen att skapa någon typ av tryck. Men Frölunda lyckades att freda eget mål. 1-3 efter 40 minuter. Bortsett från de sista två minuterna är detta det bästa vi sett från Frölunda den här säsongen i SHL.



Linköping kommer ut piggare i tredje perioden och trots att det är Frölunda som får ett tidigt powerplay, så är det Linköping som gör mål. 2-3 genom Jakob Lilja i boxplay.



Efter reduceringen är det Linköping som tar tag i taktpinnen och vi får se känslorik och rolig ishockey. Efter 12:43 drar Matt Donovan på sig en riktigt onödig utvisning för Crosschecking och ger hemmalaget chansen att kvittera. Johan Mattsson tvingas bara agera en gång under Donovans utvisning och gör detta genom en jätteräddning.



Linköping pressar Frölunda hårt efter powerplayet och Frölunda tvingas slå ifrån sig gång på gång. Linköping plockar ut målvakten med en och en halv minut kvar. Efter ett par halvchanser tar LHC timeout när klockan står på 19:41. Joel Lundqvist vinner den sista tekningen till höger om Johan Mattsson och Frölunda håller undan.



Trots den senaste tidens undergångsprofetior i sociala medier tycker jag det finns 5 positiva punkter när det gäller Frölunda just nu:



1. Johan Mattssons lugn i målet. Man får lite Lasse Johansson-vibbar ibland.



2. Simon Hjalmarssons vilja och inställning. Innan 0-3 är han rejält hakad, men lyckas ändå frispela Calle Grundström. I tredje perioden får han en hög klubba i ansiktet, går ut och syr och är tillbaks fyra minuter senare. Föredömligt agerande!



3. Carl Grundström – Frölundas lilla terrier. River, sliter och sätter sina avslut!



4. Hjärta – Något av det viktigaste som finns i ett hockeylag för mig är hjärta. Christoffer Ehn och Pontus Widerström står verkligen för detta. De brinner för att spela för Frölunda och får betydligt mer ansvar den här säsongen. Det kommer Frölunda tjäna på i längden.



5. Max Friberg – Oj, vilken lirare han är när det stämmer. Ge honom 5-10 matcher till så tror jag han blommar ut rejält. Framspelningen till Joels 0-2 idag var riktigt läcker! Och han bryter in på mål på ett sätt som jag är säker på att coach Rönnberg älskar. Linköping – Frölunda 2-3 (0-1, 1-2, 1-0)



Första perioden:

0-1 (14:22) Rasmus Dahlin (Almqvist, Ehn)



Andra perioden:

0-2 (05:33) Joel Lundqvist (Friberg, Lasch) PP

0-3 (12:11) Carl Grundström (Hjalmarsson)

1-3 (18:18) Andrew Gordon (Zengerle, Roy)



Tredje perioden:

2-3 (05:17) Jakob Lilja (Persson) BP



Skott: 25-23

Utv-min: 8-8

Tekningar: 25-30



2017-10-14 17:38:22

