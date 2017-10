Frölunda och Harlem Globetrotters

Likheter finns men tyvärr inga positiva sådana.

Vill börja med att säga att målvakten Johan Mattsson var bästa spelare igår. Vilket han varit varje match han spelat. En fantastisk målvaktsvärvning.



Jag är vanligtvis en sådan person som är nöjd när jag får säga ”vad var det jag sa?”. När detta gäller Frölunda är jag allt annat än nöjd. Redan i början på året men framförallt i slutspelet poängterade jag att Frölundas absolut största svaghet är deras höga felprocent i egenzon. Igår såg vi återigen resultatet av fruktansvärt lojt försvarsspel. Jag tycker dock inte som många andra att det ser så illa ut som under Kent Norbergs dagar. Då fanns det inte ens en plan och alla bara åkte omkring som yra höns. Nu finns det en plan även om den sedan starten på året 2017 stegvis har slutat att fungera. Frölunda med sin nya jättehybris vanna trogen håller dock fast vid den minst sagt bristfälliga planen med ett järngrepp.



Planen är likt min titel säger att spela hockey som Harlem Globetrotters spelade basket. Ni som inte känner till laget googla så förstår ni snabbt vad deras grej var. Spelet skall vara snyggt, publikvänligt och motståndaren skall inte ha tillgång till bollen (pucken). Frölunda försöker spela ett försvarsspel som går ut på att ALDRIG föra pucken ur egenzon utan att man har kontroll på den. En bra plan och utvecklande sådan framförallt för unga spelare. Men vad händer då om motståndarna vet om planen och anpassar sig? Vad händer om de försvararna som skall utföra planen inte har kompetensen som behövs eller är osäkra? Frölunda verkar ha skapat sådan hybris nu att inget av de två påståendena skulle ha någon som helst effekt på dem. Tyvärr likt många med hybris kommer verkligheten ifatt dem för eller senare.



Frölunda är väldigt öppna med att deras filosofi är att utveckla spelare som inte är rädda för att göra misstag. Men vad händer när misstagen upprepas gång på gång? Einstein sa en gång att definitionen av dårskap är att försöka samma sak gång på gång utan att förändra något och förvänta sig olika resultat. Så om du som Frölundaspelare gör en så kallad ”reverse” (spelar bakåt i princip) i egenzon och motståndaren läser detta och bryter passningen, försöker du då nästa gång du är inne med EXAKT samma spel? Svaret är tyvärr JA just nu. HVspelarna igår hade gjort sin läxa och forecheckade hårt. De läste många gånger virriga frölundaförsvarare vilket skapade farliga spelvändningar och chanser.



Frölundas tränare Roger Rönnberg försvarar sina backar med att säga att forwards inte visar sig. Ja det kanske är sant men kan det vara så att med en av SHLs bästa forwardsbesättningar kanske har svårt att visa sig då de har lite ont om tid att bli helt fria hela tiden och att motståndarna står högt med sina backar för att täcka av just den möjligheten som de garanterat sett på video dagen innan?



Harlem Globetrotters levde på att de alltid var överlägsna tekniskt sett sina motståndare. Är Frölundas backar tekniskt överlägsna? Kanske Rasmus Dahlin men annars NEJ.



Många säger ”Låt dem få tid att spela ihop sig”. Med träningsmatcher, CHL och SHL har de spelat snart nästan 20 matcher ihop. Hur många behöver de till? 10? 20? Knappast. Är det begåvat att ha en spelidé som bygger på väldigt bra samspel när man varje år får byta ut mer än halva truppen?



Hur vänder Frölunda detta här?



Jag har svaret på den frågan även om antagligen Frölunda inte bryr sig ett skvatt.



Spela enkelt. Har du inte tiden och en motståndare i ryggen dribbla inte, flippassa inte, chansa inte med ett långt pass tvärs igenom hela zonen, chippa bara ut. Är det en vaken forward där kanske han till och med får tag i pucken och filosofin är intakt. Det enkla spelet då och då kommer dessutom att gör motståndarna osäkra.



RESPEKTERA MOTSTÅNDAREN. Ni är inte bäst i Europa eller SHL för den delen just nu. Frölundas spel nu kanske funkar mot svagare SHL eller CHL motstånd men inte mot bra lag som Skellefteå, Växjö eller HV71. De läser av spelet och har för många skickliga avslutare i de farliga lägena de bjuds på.



Gräv inte ner er. När Frölunda väl sätter press i anfallszon har motståndarna det jobbigt. Hade Frölunda inte dragit på sig alla de korkade utvisningarna i tredje perioden hade de sätt mycket annorlunda ut även om HV71 förtjänade att vinna. Sluta bjud på chanser så kommer chanserna till vinst öka enormt.



Sen måste jag avsluta med att jag är mycket förväntansfull på att se vad Fredrik Sjöström värvar in. Värva måste han vilket han lite oväntat officiellt sagt nu med en center borta i Westerholm och Sean Bergenheim osäker efter ännu en hjärnskakning. Min drömförstärkning hade varit Andreas Athanasiou på artistkontrakt som tränar med Lugano just nu då han inte kommit överens med Detroit Red Wings.



Följ mig på twitter: @PhilipGlucksman

0 KOMMENTARER 266 VISNINGAR 0 KOMMENTARER266 VISNINGAR PHILIP GLÜCKSMAN

2017-10-13 15:51:00

ANNONS:

Fler artiklar om Frölunda

Frölunda

2017-10-13 15:51:00

Frölunda

2017-10-13 13:49:11

Frölunda

2017-10-12 21:28:00

Frölunda

2017-10-11 21:40:48

Frölunda

2017-10-10 23:14:48

Frölunda

2017-10-09 19:59:28

Frölunda

2017-10-07 21:10:18

Frölunda

2017-10-07 15:33:30

Frölunda

2017-10-05 21:48:51

Frölunda

2017-10-04 21:15:00

ANNONS:

Likheter finns men tyvärr inga positiva sådana.Frölunda har inlett säsongen minst sagt knackigt om man jämför med föregående år under Roger Rönnbergs ledning. Poäng har slarvats bort och spelet som Frölunda gjort till sitt adelsmärke, det där med hög press, snabba passningar och totalhockey, har lyst med sin frånvaro. Varför är det så tro och vad kan vi förvänta oss av laget under säsongen?Frölunda kom från match i Frankrike där en juniorbaserad laguppställning hade vissa svårigheter att avpolletera Fransmännen. HV å sin sida hade ett par svidande förluster och ett uttåg ur CHL bakom sig.Efter tisdagens avancemang i CHL är det under torsdagen dags för spel i SHL igen för Frölunda. Matchen lär inte bli något annat än tuff då det är de regerande mästarna HV71 som står för motståndet.I den sista gruppspelsmatchen i CHL, fick Frölunda ge sig iväg till Frankrike för att möta GAP Rapace. Då Frölunda redan var klar gruppetta och fransmännen inte kunde bli annat än sist, så valde Frölunda att vila hela sju spelare. Detta medförde att ett flertal juniorer fick chansen av Roger Rönnberg och trots stundvis osäkert spel, så räckte det till seger.Det är nu dags för sista omgången i gruppspelet i CHL. För Frölundas del betyder det en tur till Frankrike för att möta GAP Rapaces.Efter torsdagens förlust uppe i Norbotten fick Frölunda chansen till en snabb revansch mot Luleå när man under lördagen möttes igen, men denna gången i Scandinavium. En match där Frölunda var i behov av en vinst efter tre raka förluster.Om några timmar ställs Frölunda åter mot Luleå och efter en förlust senast så är laget garanterat rejält taggade för revansch.Det var två lag i behov av poäng som möttes i COOP Norrbotten denna torsdagskväll i Oktober. Det var två lag med liknande spelidé men där Frölunda för kvällen fallerade, segrade Luleå.Som kvinna inom en mansdominerad värld får en ta tämligen mycket skit och får nästan varje dag jobba på att visa att en visst har kunskap och inte är sämre endast pga mitt kön. För vissa kanske det här låter helt uppenbart att inte se skillnad på kön, men det är det inte för alla. Här kommer ett inlägg som står mig ganska nära hjärtat där jag lyckas beröra både damhockey samt kvinnliga hockeysupportrar.