Gruppsegern säkrad - Gapet stort till resterande lag

Spelmässigt var det inte mycket som fungerande. Många ordinarie spelare vilade, många unga fick chansen istället och en av dem gjorde ett drömmål. Lias Andersson, nyss hemkommen från New York gjorde sitt första i Frölundatröjan och halvbra spel räckte gott och väl mot franska Gap.



Från första pucksläpp var det ett lag på banan. Frölunda driver på i anfall efter anfall. Ett ord som beskriver första perioden bra är "Dominans". Ett annat är tyvärr "Ineffektivitet". Först efter drygt halva perioden får Frölunda hål på fransmännen. Christoffer Ehn sätter pucken från den vänstra tekningscirkeln. Efter målet tappar Frölunda farten och resten av perioden blir en transportssträcka.



Andra perioden

Ishockey är inte alltid en logisk sport. Frölundas andra period är sämre än den första. Ändå gör man tre mål. Ryan Lasch sätter 2-0 efter drygt en minut. Fransmännen får in 2-1, men drar sedan på sig en utvisning för hög klubba(2+2) och i efterföljande powerplay går Frölunda ifrån till 4-1. Målskyttar: Lias Andersson och Ryan Lasch.



Tredje perioden

Det haltande spelet fortsätter även i den tredje perioden och en av få höjdpunkter i perioden är Filip Westerlunds soloprestation som leder fram till 5-1. I slutet bränner Ryan Lasch ett friläge och sätter skottet i stolpen. En centimeter från ett hattrick och Frölundas fjärde ramträff i matchen.



Summering

Fem mål framåt trots ett ineffektivt spel. Ofta överarbetas situationer och många spelare håller i pucken för länge. Några spelare blir ganska osynliga i långa stunder. Bland annat Simon Hjalmarsson och Max Friberg. Trots allt räcker spelet gott och väl att slå ett lag som Gap och segern innebär att segern i grupp H är säkrad.



Nu kanske man tycker att det blev lite väl negativt här, men det finns faktiskt några positiva delar också! Adam Almqvist gör fyra poäng idag. Lias Andersson gör sitt första mål i Frölundatröjan när han trycker sig in på första stolpen i PP och gör 3-1. Lasch fortsätter producera. Dessutom blockerar Frölunda 21 skott idag och Gap fick bara igenom 13 mot JGs bur på hela matchen.



Frölunda spelade utan Joel Lundqvist, Sean Bergenheim, Matt Donovan och Mattias Nörstebö.



Flera unga spelare fick mycket speltid idag.

Oliwer Fjellström, född 1999.

Jesper Emanuelsson, född 1999.

Pontus Andreasson, född 1998.

Filip Westerlund, född 1999.

Första perioden

1-0 (10:38) Christoffer Ehn (P Westerholm, F Westerlund)



Andra perioden

2-0 (01:21) Ryan Lasch (S Stålberg, A Almqvist)

2-1 (09:31) Devin Tringale (J Puhakka, J Lewis)

3-1 (13:30) Lias Andersson (V Olofsson, A Almqvist)

4-1 (14:55) Ryan Lasch (A Almqvist, V Olofsson)



Tredje perioden

5-1 (05:03) Filip Westerlund (L Andersson, A Almqvist)



Skott: 31-13

Tekningar: 33-14

Utvmin: 6-6

PP-mål: 2-1





2017-10-03 21:10:24

