Dahlin gjorde det första av Frölundas tre mål i matchen mot Gap.

Gruppspelet avslutat - Frölunda obesegrade

I den sista gruppspelsmatchen i CHL, fick Frölunda ge sig iväg till Frankrike för att möta GAP Rapace. Då Frölunda redan var klar gruppetta och fransmännen inte kunde bli annat än sist, så valde Frölunda att vila hela sju spelare. Detta medförde att ett flertal juniorer fick chansen av Roger Rönnberg och trots stundvis osäkert spel, så räckte det till seger.

I första perioden gick spelet fram och tillbaka. Efter knappa kvarten spelad så överlistade hemmalaget Frölundas målvakt. Som för dagen var Johan Mattsson. 1-0 till Gap efter en period. Ledningen höll fransmännen till matchminut 27, då Frölundas supertalang Rasmus Dahlin kvitterade till 1-1. Målet var en snygg soloprestation, då Dahlin, efter att målvakten räddat första skottet, rundade kassen och la in pucken köksvägen.



Trots hård FHC-dominans i andra perioden var matchen oavgjord när den tredje perioden drog igång. Spelet blev jämnare än vad det varit under den andra perioden, men efter knappt halva den tredje så tog Frölunda ledningen. 1-2 genom Lias Andersson, efter snyggt förarbete av Max Friberg.



Efter Frölundas ledningsmål drog man på sig två snabba utvisningar och bjöd således in fransmännen i matchen igen. Men genom ett stabilt försvarsspel så kunde man avvärja det dubbla boxplayet utan större bekymmer. I slutminuten punkterade Pontus Widerström matchen genom att sätta 1-3 i tom bur. På slutsignalen hade även Oliwer Fjellström en puck inne, men domaren ansåg att slutsignalen hade gått innan pucken passerade mållinjen.



Det går väl inte riktigt att dra några allt för stora växlar av en sån här match. Frölunda vilar sju spelare. Sex av dem hade spelat om det gällde något(Inte Bergenheim). Jag tycker killarna som kommer in gör ett bra jobb. Oliwer Fjellström, som spelat de senaste matcherna med A-laget, gör ett väldigt bra jobb, framför allt i boxplay. Kul för junioren Filip Hasa att få göra A-lagsdebut. Han är en månad yngre än Rasmus Dahlin. Jobbet som läggs ned i Frölundas ungdomsakademi ger verkligen resultat!



Motståndet då? Ja, visst ska man ha respekt för den franska ligatrean, men de tog inte en enda poäng i gruppspelet och har släppt in hela 33 mål på sex matcher. De har en lång bit kvar innan de kan utmana andra lag i Europa. Frölunda däremot gick igenom gruppspelet obesegrade, tog 17 av 18 poäng och har en målskillnad på 21-10. Gap - Frölunda 1-3 (1-0, 0-1, 0-2)



Första perioden:

1-0 (14:03) Loic Farnier



Andra perioden:

1-1 (06:16) Rasmus Dahlin (Matt Donovan, Lias Andersson)



Tredje perioden:

1-2 (09:03) Lias Andersson (Victor Olofsson, Max Friberg)

1-3 (19:31) Pontus Widerström (Max Friberg)





0 KOMMENTARER 228 VISNINGAR 0 KOMMENTARER228 VISNINGAR MATTS BIRGERSSON

2017-10-10 23:14:48

ANNONS:

Fler artiklar om Frölunda

Frölunda

2017-10-10 23:14:48

Frölunda

2017-10-09 19:59:28

Frölunda

2017-10-07 21:10:18

Frölunda

2017-10-07 15:33:30

Frölunda

2017-10-05 21:48:51

Frölunda

2017-10-04 21:15:00

Frölunda

2017-10-04 19:10:12

Frölunda

2017-10-03 21:10:24

Frölunda

2017-10-02 19:56:52

Frölunda

2017-10-02 14:54:46

ANNONS:

I den sista gruppspelsmatchen i CHL, fick Frölunda ge sig iväg till Frankrike för att möta GAP Rapace. Då Frölunda redan var klar gruppetta och fransmännen inte kunde bli annat än sist, så valde Frölunda att vila hela sju spelare. Detta medförde att ett flertal juniorer fick chansen av Roger Rönnberg och trots stundvis osäkert spel, så räckte det till seger.Det är nu dags för sista omgången i gruppspelet i CHL. För Frölundas del betyder det en tur till Frankrike för att möta GAP Rapaces.Efter torsdagens förlust uppe i Norbotten fick Frölunda chansen till en snabb revansch mot Luleå när man under lördagen möttes igen, men denna gången i Scandinavium. En match där Frölunda var i behov av en vinst efter tre raka förluster.Om några timmar ställs Frölunda åter mot Luleå och efter en förlust senast så är laget garanterat rejält taggade för revansch.Det var två lag i behov av poäng som möttes i COOP Norrbotten denna torsdagskväll i Oktober. Det var två lag med liknande spelidé men där Frölunda för kvällen fallerade, segrade Luleå.Som kvinna inom en mansdominerad värld får en ta tämligen mycket skit och får nästan varje dag jobba på att visa att en visst har kunskap och inte är sämre endast pga mitt kön. För vissa kanske det här låter helt uppenbart att inte se skillnad på kön, men det är det inte för alla. Här kommer ett inlägg som står mig ganska nära hjärtat där jag lyckas beröra både damhockey samt kvinnliga hockeysupportrar.Efter ett kort avbrott med spel i Champions Hockey League mot franska GAP Rapace i tisdags är det nu återigen dags för SHL-spel. Detta under torsdagen då Frölunda åker upp mot Norbotten för att möta Luleå.Spelmässigt var det inte mycket som fungerande. Många ordinarie spelare vilade, många unga fick chansen istället och en av dem gjorde ett drömmål. Lias Andersson, nyss hemkommen från New York gjorde sitt första i Frölundatröjan och halvbra spel räckte gott och väl mot franska Gap.Efter en trög inledning av SHL så är det nu dags att byta fokus till CHL där det hittills har gått betydligt bättre. Motståndet den här gången är GAP Rapaces från Frankrike.I förra veckan blev det klart att Lias Andersson återvänder. Nästa spelare att komma tillbaka är Carl Grundström.