Inför CHL: Frölunda - GAP Rapaces

Efter en trög inledning av SHL så är det nu dags att byta fokus till CHL där det hittills har gått betydligt bättre. Motståndet den här gången är GAP Rapaces från Frankrike.

Vi måste vara ärliga och säga att det är gruppens i särklass svagaste lag som Frölunda ställs mot. Samtidigt så kanske det är just ett sådant motstånd som laget behöver efter den tröga starten av SHL.



Samtliga spelare i Frölunda är tillgängliga förutom Carl Grundström som av naturliga skäl kommer att stå över matchen i CHL. Däremot så kommer Lias Andersson att göra comeback efter att ha provspelat för New York Rangers. Truppen tas som vanligt ut på matchdagen.



– Det är grymt kul att vara hemma igen och det känns verkligen som att jag är på rätt ställe, säger Lias Andersson till Frölundas hemsida.



Motståndarna från Frankrike har inte haft en rolig resa i CHL. Det har endast blivit förluster och den största var med 1-11 hemma mot Zürich. GAP Rapaces är ett lag som kommer att spela helt utan press och har inget att förlora. Det är kanske också det som är deras främsta vapen mot Frölunda.



Personligen har jag svårt att se något annat än en bekväm seger för Frölunda. Med all respekt för motståndarna så är det ändå enorm en klasskillnad. Mitt tips är att Frölunda vinner med 4-0.



Matchen spelas imorgon tisdag klockan 18:30 i Frölundaborg. För er som inte har möjlighet att se matchen på plats så sänds den även på SVT2 och SVT-play.

