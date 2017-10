Inför CHL: GAP Rapaces - Frölunda

Det är nu dags för sista omgången i gruppspelet i CHL. För Frölundas del betyder det en tur till Frankrike för att möta GAP Rapaces.

Sista matchen i gruppspelet av CHL är nu inte långt borta. Frölunda ställs mot laget som som hittills inte tagit en enda poäng, samtidigt som gruppsegern redan är säkrad. Även om laget alltid vill vinna alla matcher, så har nog den inte så hög prioritet. Enligt Rakapuckar.com så väljer Frölunda att vila Jonathan Sigalet, Adam Almquist, John Nyberg, Joel Lundqvist, Simon Hjalmarsson, Sean Bergenheim och Mats Rosseli Olsen. Samtidigt så är det här en bra chans för juniorer att få visa upp sig.



– Vi ser fram emot att få möta dem i deras i egen arena. Vi förväntar oss en tuffare match än för en vecka sedan, men vi går för tre poäng och har byggt upp självförtroendet efter 4-3-segern mot Luleå i lördags, säger Christoffer Ehn till Frölundas hemsida.



Det senaste mötet mellan lagen var för cirka en vecka sedan och då lyckades Frölunda vinna med 5-1. Imorgon är det en match som inte betyder något för de båda lagen, men fransmännen vill garanterat göra en bra insats för sina fans på hemmais när de ställs mot regerande mästarna. Vi ska därför inte underskatta motståndet på något sätt. Mitt tips är att Frölunda vinner med 2-1 i en mycket jämn match.



Nedsläpp är klockan 20:30 imorgon tisdag och matchen sänds på SVTplay.

0 KOMMENTARER 218 VISNINGAR 0 KOMMENTARER218 VISNINGAR CHRISTIAN OLSSON

krill-87@hotmail.com

2017-10-09 19:59:28

