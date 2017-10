Inför: Frölunda - Örebro

Frölunda lyckades bryta trenden i lördags och vann på bortais mot Linköping. Nu väntar ett formstarkt Örebro i Scandinavium.

Säsongen har haft en trög inledning för Frölunda och stundtals har spelet sett riktigt illa ut. Senaste matchen blev det dock äntligen tre poäng när man ställdes mot Linköping på bortais. Efter att man tog ledningen med 3-0 så knappade LHC men Frölunda kunde ändå vinna matchen med 3-2. Det som var mest glädjande var att spelet stundtals såg väldigt bra ut och förhoppningsvis kan laget bygga vidare på det nu när det är dags att möta Örebro i Scandinavium.



Efter att Johan Mattsson fått vakta målet i ett par matcher så är det därför högst troligt att Johan Gustafsson nu får chansen. Vill dock understryka att Mattsson verkligen har imponerat och fortsätter han så, då kommer han att bli nummer ett i målet. Vidare har även Johannes Johannesen blivit utlånad till Leksand för att få speltid. Precis som tidigare så saknas även långtidsskadade Pathrik Westerholm, samt Sean Bergenheim som också lär bli borta en tid framöver.



Motståndarlaget Örebro är kanske inte kända för att spela en underhållande hockey, men likväl har de inlett säsongen stabilt. De ligger efter åtta omgångar på en sjätte plats. Värt att notera är att laget just nu har fyra raka segrar och därför ett bra självförtroende.



– Jo, de har överraskat positivt så här långt. Örebro jobbar alltid stenhårt och det kommer att bli en tuff match, säger Johan Lundskog till Frölundas hemsida.



För Frölundas del gäller de att behålla de fina spelet som man visade upp under stora delar av matchen i lördags. Lyckas man med det så ska det inte vara några problem att vinna. Faller däremot laget tillbaka till de svaga spelet man visade upp hemma mot HV71 i förra veckan, då finns det en stor risk för poängtapp.



Matchen spelas i Scandinavium imorgon tisdag klockan 19:00. För er som inte kan se matchen på plats så sänds den också på Cmore Live 2.

0 KOMMENTARER 145 VISNINGAR 0 KOMMENTARER145 VISNINGAR CHRISTIAN OLSSON

krill-87@hotmail.com

2017-10-16 19:56:21

