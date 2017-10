Inför: Frölunda - Skellefteå

Under torsdagen blev det ännu en seger för Frölunda, men det krävdes straffar för att skilja Frölunda från jumbon Mora. Nu är det nya tag som gäller när laget möter motståndaren från kvartsfinalen i senaste slutspelet; Skellefteå.

Först så måste jag naturligtvis nämna att matchen imorgon inte är en vanlig match. Innan nedsläpp kommer legenden Niklas Anderssons tröja att hissas upp i taket. Fram tills idag har numret burits av hans son Lias Andersson, men imorgon lördag pensioneras alltså nummer 24. Det är naturligtvis något väldigt speciellt som alla på plats i Scandinavium kommer få uppleva.



Senast blev det som sagt seger mot Mora efter straffar, men likväl fortsätter spelet att hacka. Precis som det är frustrerande för oss som ser på, så är det garanterat minst lika jobbigt för laget. Samtidigt så får vi inte heller glömma att vi har SHL:s överlägset bästa tränare och är det någon som ska få ordning på Frölunda så är det Rönnberg. Det troligaste är att det sker i en kombination av tålamod och något nyförvärv.



Truppen är samma som mot Mora, vilket innebär att Mattias Nørstebø, Sean Bergenheim och Pathrik Westerholm saknas. Vem som får vakta målet avgörs under matchdagen.



– De börjar se ut som dom gjorde när dom var som bäst, så det blir en häftig test för oss, säger Johan Lundskog till Frölundas hemsida.



Motståndarna Skellefteå har haft det tyngre än vanligt de senaste säsongerna, men mycket talar för att laget är på väg tillbaka mot den absoluta toppen. Det är omöjligt att inte nämna två spelare som Bud Holloway och Joakim Lindström när man pratar om Skellefteå. Där har vi två spelare som kommer att ställa till en hel del problem för Frölunda. Lagets senaste match slutade med en stabil seger med 4-1 på hemmais mot Skellefteå. Dock skiljer det endast en poäng ner till Frölunda inför lördagens möte.



Nedsläpp sker imorgon lördag klockan 15:15 i Scandinavium och sänds på TV4 och Cmore Sport. Cermonin i samband med att Niklas Anderssons tröja hissas börjar redan klockan 14:45 så det är därför viktigt att vara i god tid till matchen. Det finns ett mycket begränsat antal biljetter kvar till matchen och jag vill verkligen uppmana er som inte redan har biljett att införskaffa det. Som alltid är det stort när en legendar får sin tröja hissad, men nu blir det lite extra speciellt när hans son representerar samma lag och dessutom ska vara på isen under kommande match.

2017-10-20

