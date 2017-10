Jalas Arena, 2017-10-19 19:00

Mora - Frölunda



Inför: Mora-Frölunda

Med två raka segrar i bagaget har Frölunda börjat lyfta i tabellen efter en travande inledning. Fortsätter laget på vinnarspåret i torsdagens match borta mot Mora?

Frölunda kommer senast ifrån en tight match mot Örebro där man till slut lyckades knipa till sig tre sköna poäng mot ett formstarkt lag, då mycket tack vare Lias Andersson som gjorde sina två första mål för laget. Mora å andra sidan åkte på en riktig käftsmäll i sin senaste match då man förlorade mot Djurgården med hela 6-0 och nykomlingarna innehar just nu jumboplatsen i ligan, vilket många väntade sig inför säsongen.



Detta blir lagens andra möte denna säsong då man ställdes mot varandra redan i premiäromgången. Det var då en match som på förhand väntades bli en enkel Frölundaseger men som blev betydligt tuffare än väntat då det krävdes förlängning för en vinnare att utses vilket i slutändan trots allt blev Frölunda.



I Frölundaläget saknas fortfarande Pathrik Westerholm, Sean Bergenheim och Mattias Nörstebö. Intressant är att Johan Mattsson vaktat målet de tre senaste matcherna och har stått för en mycket bra säsongsinledning. Det är mycket möjligt att nyförvärvet från Timrå är på väg att ta över rollen som förstamålvakt från Johan Gustafsson som fortsätter varva bra insatser med betydligt sämre sådana.



Efter den senaste tidens resultat som sett allt bättre ut för Frölunda förväntar jag mig att man under torsdagskvällen fortsätter på den positiva trenden mot ett formsvagt Mora. Det personliga tipset är att matchen slutar 2-4.



Matchen spelas i Jalas Arena med nedsläpp 19.00 och kommer sändas på Cmore Live.

