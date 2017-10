Vida Arena, 2017-10-26 19:00

Växjö - Frölunda



Inför: Växjö-Frölunda

Efter att tidigare ha vunnit fyra raka matcher åkte Frölunda på en riktig käftsmäll under tisdagen då man förlorade med hela 4-0 mot Brynäs på hemmais. Man får dock en chans att revanschera sig bara två dagar senare då det är bortamatch mot Växjö.

Frölunda är just nu inne i ett tufft spelschema då man har 8 matcher under loppet av 17 dagar. Det blir knappast lättare av att man under torsdagen ställs emot ett av seriens absolut bästa lag i Växjö. Smålänningarna ligger just nu tvåa i SHL efter Färjestad och precis som väntat ser man ut att gå mot en stark säsong. Poängmässigt är det ingen i laget som står ut nämnvärt än så länge utan man har istället ett mycket jämnt lagbygge där många spelare kan producera poäng.



För Frölundas del har det gått upp och ner en hel del i säsongsinledningen. Detta är något som Roger Rönnberg vill se ändring på.

-Vi måste upp i prestation, oavsett om vi möter Växjö, Färjestad, Skellefteå eller Örebro. Vi måste utmana oss själva för att nå vår högstanivå, säger Rönnberg till Frölundas hemsida inför torsdagens match.



Mattias Nörstebö och Carl Grundström som inte spelade i matchen senast mot Brynäs på grund av skador gick båda för fullt på onsdagens träning och kan vara aktuella för spel i matchen mot Växjö.



Det går inte att förvänta sig något än en mycket svår match för Frölunda och med tanke på hur det sett ut för båda lagen i säsongsinledningen så får Växjö räknas som favoriter i matchen. Nedsläpp sker 19.00 i Vida Arena och matchen kommer att sändas i Cmore Live 3

