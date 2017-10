Frölundabloggen: Kvinnliga hockeysupportrar samt damhockey

Som kvinna inom en mansdominerad värld får en ta tämligen mycket skit och får nästan varje dag jobba på att visa att en visst har kunskap och inte är sämre endast pga mitt kön. För vissa kanske det här låter helt uppenbart att inte se skillnad på kön, men det är det inte för alla. Här kommer ett inlägg som står mig ganska nära hjärtat där jag lyckas beröra både damhockey samt kvinnliga hockeysupportrar.

Tidigare blogginlägg

Frölunda

Frölunda

Frölunda

Frölunda

Frölunda

Frölunda

Frölunda

Frölunda

Frölunda

Frölunda

Frölunda

Frölunda

Frölunda

Frölunda

Frölunda

Frölunda

Frölunda

Frölunda

Frölunda

Frölunda

Frölunda

Frölunda

Frölunda

Frölunda

Frölunda

Frölunda

Frölunda

Frölunda

Frölunda

Frölunda

Frölunda

Frölunda

Frölunda

Frölunda

Frölunda

Frölunda

Frölunda

Frölunda

Frölunda

Frölunda

Frölunda

Frölunda

Frölunda

Frölunda

Frölunda

Frölunda

Frölunda

Frölunda

Frölunda

Frölunda

Frölunda

Frölunda

Frölunda

Frölunda

Frölunda

Frölunda

Frölunda

Frölunda

Frölunda

Frölunda

Frölunda

Frölunda

Frölunda

Frölunda

Frölunda

Frölunda

Frölunda

Frölunda

Frölunda

Frölunda

Frölunda

Frölunda

Frölunda

Frölunda

Frölunda

Frölunda

Frölunda

Frölunda

Frölunda

Frölunda

Frölunda

Frölunda

Frölunda

Frölunda

Frölunda

Frölunda

Frölunda

Frölunda

Frölunda

Frölunda

Frölunda

Frölunda

Frölunda

Frölunda

Frölunda

Frölunda

Frölunda

Frölunda

Frölunda

Frölunda

Frölunda

Frölunda

Frölunda

Frölunda

Frölunda

Frölunda

Frölunda

Frölunda

Frölunda

Frölunda

Frölunda

Frölunda

Frölunda

Frölunda

Frölunda

Frölunda

Frölunda

Frölunda

Frölunda

Frölunda

Frölunda

Frölunda

Frölunda

Frölunda

Frölunda

Frölunda

Frölunda

Frölunda

Frölunda

Frölunda

Frölunda

Frölunda

Frölunda

Frölunda

Frölunda

Frölunda

Frölunda

Frölunda

Frölunda

Frölunda

Frölunda

Frölunda

Frölunda

Frölunda

Frölunda

Frölunda

Frölunda

Frölunda

Frölunda

Frölunda

Frölunda

Frölunda

Frölunda

Frölunda

Frölunda

Frölunda

Frölunda

Frölunda

Frölunda

Frölunda

Frölunda

Frölunda

Frölunda

Frölunda

Frölunda

Frölunda

Frölunda

Frölunda

Frölunda

Frölunda

Frölunda

Frölunda

Frölunda

Frölunda

Frölunda

Frölunda

Frölunda

Frölunda

Frölunda

Frölunda

Frölunda

Frölunda

Frölunda

Frölunda

Frölunda

Frölunda

Frölunda

Frölunda

Frölunda

Frölunda

Frölunda

Frölunda

Frölunda

Frölunda

Frölunda

Frölunda

Frölunda

Frölunda

Frölunda

Frölunda

Frölunda

Frölunda

Frölunda

Frölunda

Frölunda

Frölunda

Frölunda

Frölunda

Frölunda

Frölunda

Frölunda

Frölunda

Frölunda

Frölunda

Frölunda

Frölunda

Frölunda

Frölunda

Frölunda

Frölunda

Frölunda

Frölunda

Frölunda

Frölunda

Frölunda

Frölunda

Frölunda

Frölunda

Frölunda

Frölunda

Frölunda

Frölunda

Frölunda

Frölunda

Frölunda

Frölunda

Frölunda

Frölunda

Frölunda

Frölunda

Frölunda

Frölunda

Frölunda

Frölunda

Frölunda

Frölunda

Frölunda

Frölunda

Frölunda

Frölunda

Frölunda

Frölunda

Frölunda

Frölunda

Frölunda

Frölunda

Frölunda

Frölunda

Frölunda

Frölunda

Frölunda

Frölunda

Frölunda

Frölunda

Frölunda

Frölunda

Frölunda

Som kvinna inom en mansdominerad värld får en ta tämligen mycket skit och får nästan varje dag jobba på att visa att en visst har kunskap och inte är sämre endast pga mitt kön. För vissa kanske det här låter helt uppenbart att inte se skillnad på kön, men det är det inte för alla. Här kommer ett inlägg som står mig ganska nära hjärtat där jag lyckas beröra både damhockey samt kvinnliga hockeysupportrar.Just nu försöker journalister, experter och hobbyexperter tippa hur SHL kommer gå den kommande säsongen. Det här är något som alla gör årligen men det är väääldigt sällan som någon faktiskt lyckas tippa helt rätt. Jag tänkte väl att jag skulle ge mig på samma sak, och således är det här hur säsongen inte alls kommer att gå. Jag har också varit på Twitter så pass länge att jag börjat tro på jinxar. Se alltså det här inlägget som att Julia försöker jinxa fram säsongen 17/18.Det här är första inlägget på SF Frölunda för mig. Jag har länge och väl tänkt på vad jag ska skriva och hur jag ska skriva det. Har haft många tankar men nu idag fick jag feeling och bestämde mig för att slänga mig in i det seriösa direkt - hockeydomare.Frölunda vann matchen mot Luleå vilket innebär att de nu går vidare till semifinal. Det innebär att de är det enda svenska laget som är kvar i den här upplagan av CHL.Utlåningen av Christoffer Persson till rivalen Färjestad har retat upp en hel del supportrar och även i media har det diskuterats, men är det verkligen så illa?Hockeysäsongen rullar på för fullt och Frölunda fortsätter att visa att de återigen ett av de stora lagen inom svensk hockey. Den stora hjärnan bakom det är Roger Rönnberg.Det är inte lång tid kvar som transferfönstret är öppet och de flesta klubbarna har redan plockat in del nya spelare, men inte Frölunda. Troligaste är också att Frölunda väljer att inte värva något.Frölunda vann en övertygande seger med 6-2 hemma i Scandinavium, men vi ska inte tro att det är klart ännu. LHC är ett lurigt och jobbigt lag som absolut har kapacitet att vända det här.Imorgon onsdag är det dags för omgång nummer tre i kvartsfinalserien mellan Frölunda och Linköping. Det är en väldigt viktig match för Frölunda då det har chansen att återta kommandot mot LHC. Det som kommer avgöra är om Frölundas målvakter kan höja sig ett snäpp eller inte.Frölunda lyckades vinna den första kvartsfinalmatchen med 3-2 och det saknades inte dramatik i den. Helt klart är att det kommer smälla ordentligt i de kommande matcherna.Frölunda ställdes idag mot rival ifrån Karlstad; Färjestad. Det blev både en underhållande match, fullsatt i Scandinavium och Frölundas sjätte raka seger.Imorgon lördag är det dags för Frölundas sista match innan OS-uppehållet. Det är inga mindre än Färjestad som kommer på besök till ett troligtvis fullsatt ScandinaviumFrölunda har imponerat på många och har framförallt överraskat. Här delar jag mina tankar om hur säsongen har varit hittills.I Frölundas match hemma i Scandinavium vann indianerna skotten med hela 38-14 mot Linköping, så lyckades ändå motståndarna vinna med 4-3 efter straffar.Det är inte så lång tid kvar tills matchen mellan Sverige och Ryssland i JVM startar, och strax efter att den matchen är slut så släpps pucken i Scandinavium där Frölunda tar emot Färjestad. En mer intressant lördag är nog svår att tänka sig.Här bloggar Christian Olsson om svensk hockey i allmänhet och om Frölunda i synnerhet.SHL och övriga hockeyeuropa står nu inför ett vägskäl. Ligorna vill utvecklas och öka sina inkomster. Som jag ser det finns det tre vägar som jag ordnat enligt sannolikhetsgrad.Idag hölls upptaktsträffen som markerar SHL:s start. Från första början när ordförande Jörgen Lindgren klev in blev det tydligt vad som är målet med den "nya" ligan. Kampen ska tas upp med KHL genom att amerikanisera den svenska högsta ligan i hockey. Öka det kommersiella var Jörgens egna ord. Men är det rätt väg att gå?Tysklandmatcherna slutade med 4 poäng av 6 möjliga. Nu är det dags för ett mycket decimerat Frölunda att bege sig ner till den norra och tysktalande delen av Schweiz. Tillräckligt med poäng där för Frölunda innebär att den västra divisionen blir en helsvensk uppgörelse.Efter imponerande spel och 9-1 totalt mot de finska huvudstadslagen så är det knappast konstigt att fansens förväntingar på Roger Rönnbers Frölunda är höga. Nu står vi inför en helg med internationellt motstånd i European Trophy. Men vilka är det vi egentligen möter?Rasmus Hanzén bloggar om Frölunda.Här bloggar Niclas Norlindh om svensk hockey i allmänhet – och om Frölunda i synnerhet.Här bloggar Niclas Norlindh och Erik Lundin om svensk hockey i allmänhet och om Frölunda i synnerhet.Här bloggar Erik Lundin och Niclas Norlindh, med en twist och personliga betraktelser, om svensk hockey i allmänhet och om Frölunda i synnerhet.Här bloggar Erik Lundin och Niclas Norlindh, med en twist och personliga betraktelser, om svensk hockey i allmänhet och om Frölunda i synnerhet.Här bloggar Erik Lundin och Niclas Norlindh, med en twist och personliga betraktelser, om svensk hockey i allmänhet och om Frölunda i synnerhet.Här bloggar Erik Lundin och Niclas Norlindh, med en twist och personliga betraktelser, om svensk hockey i allmänhet och om Frölunda i synnerhet.Här bloggar Erik Lundin och Niclas Norlindh, med en twist och personliga betraktelser, om svensk hockey i allmänhet och om Frölunda i synnerhet.Här bloggar Erik Lundin och Johan Spiik, med en twist och personliga betraktelser, om svensk hockey i allmänhet och om Frölunda i synnerhet.Här bloggar Erik Lundin och Niclas Norlindh, med en twist och personliga betraktelser, om svensk hockey i allmänhet och om Frölunda i synnerhet.Här bloggar Erik Lundin och Niclas Norlindh, med en twist och personliga betraktelser, om svensk hockey i allmänhet och om Frölunda i synnerhet.Här bloggar Erik Lundin och Niclas Norlindh, med en twist och personliga betraktelser, om svensk hockey i allmänhet och om Frölunda i synnerhet.Här bloggar Erik Lundin och Niclas Norlindh, med en twist och personliga betraktelser, om svensk hockey i allmänhet och om Frölunda i synnerhet.Här bloggar Erik Lundin och Niclas Norlindh, med en twist och personliga betraktelser, om svensk hockey i allmänhet och om Frölunda i synnerhet.Här bloggar Erik Lundin och Niclas Norlindh, med en twist och personliga betraktelser, om svensk hockey i allmänhet och om Frölunda i synnerhet.Här bloggar Erik Lundin och Niclas Norlindh, med en twist och personliga betraktelser, om svensk hockey i allmänhet och om Frölunda i synnerhet.Här bloggar Erik Lundin och Niclas Norlindh, med en twist och personliga betraktelser, om svensk hockey i allmänhet och om Frölunda i synnerhet.Här bloggar Erik Lundin och Niclas Norlindh, med en twist och personliga betraktelser, om svensk hockey i allmänhet och om Frölunda i synnerhet.Här bloggar Erik Lundin och Niclas Norlindh, med en twist och personliga betraktelser, om svensk hockey i allmänhet och om Frölunda i synnerhet.Här bloggar Erik Lundin och Niclas Norlindh, med en twist och personliga betraktelser, om svensk hockey i allmänhet och om Frölunda i synnerhet.Här bloggar Erik Lundin och Niclas Norlindh, med en twist och personliga betraktelser, om svensk hockey i allmänhet och om Frölunda i synnerhet.Här bloggar Erik Lundin och Niclas Norlindh, med en twist och personliga betraktelser, om svensk hockey i allmänhet och om Frölunda i synnerhet.Här bloggar Erik Lundin och Niclas Norlindh, med en twist och personliga betraktelser, om svensk hockey i allmänhet och om Frölunda i synnerhet.Här bloggar Erik Lundin och Niclas Norlindh, med en twist och personliga betraktelser, om svensk hockey i allmänhet och om Frölunda i synnerhet.Här bloggar Erik Lundin och Niclas Norlindh, med en twist och personliga betraktelser, om svensk hockey i allmänhet och om Frölunda i synnerhet.Här bloggar Erik Lundin och Niclas Norlindh, med en twist och personliga betraktelser, om svensk hockey i allmänhet och om Frölunda i synnerhet.Här bloggar Erik Lundin och Niclas Norlindh, med en twist och personliga betraktelser, om svensk hockey i allmänhet och om Frölunda i synnerhet.Här bloggar Erik Lundin och Niclas Norlindh, med en twist och personliga betraktelser, om svensk hockey i allmänhet och om Frölunda i synnerhet.Här bloggar Erik Lundin och Niclas Norlindh, med en twist och personliga betraktelser, om svensk hockey i allmänhet och om Frölunda i synnerhet.Här bloggar Erik Lundin och Niclas Norlindh, med en twist och personliga betraktelser, om svensk hockey i allmänhet och om Frölunda i synnerhet.Här bloggar Erik Lundin och Niclas Norlindh, med en twist och personliga betraktelser, om svensk hockey i allmänhet och om Frölunda i synnerhet.Här bloggar Erik Lundin och Niclas Norlindh, med en twist och personliga betraktelser, om svensk hockey i allmänhet och om Frölunda i synnerhet.Här bloggar Erik Lundin och Niclas Norlindh, med en twist och personliga betraktelser, om svensk hockey i allmänhet och om Frölunda i synnerhet.Här bloggar Erik Lundin och Niclas Norlindh, med en twist och personliga betraktelser, om svensk hockey i allmänhet och om Frölunda i synnerhet.Här bloggar Erik Lundin och Niclas Norlindh, med en twist och personliga betraktelser, om svensk hockey i allmänhet och om Frölunda i synnerhet.Här bloggar Erik Lundin och Niclas Norlindh, med en twist och personliga betraktelser, om svensk hockey i allmänhet och om Frölunda i synnerhet.Här bloggar Erik Lundin och Niclas Norlindh, med en twist och personliga betraktelser, om svensk hockey i allmänhet och om Frölunda i synnerhet.Här bloggar Erik Lundin och Niclas Norlindh, med en twist och personliga betraktelser, om svensk hockey i allmänhet och om Frölunda i synnerhet.Här bloggar Erik Lundin och Niclas Norlindh, med en twist och personliga betraktelser, om svensk hockey i allmänhet och om Frölunda i synnerhet.Här bloggar Erik Lundin och Niclas Norlindh, med en twist och personliga betraktelser, om svensk hockey i allmänhet och om Frölunda i synnerhet.Här bloggar Erik Lundin och Niclas Norlindh, med en twist och personliga betraktelser, om svensk hockey i allmänhet och om Frölunda i synnerhet.Här bloggar Erik Lundin och Niclas Norlindh, med en twist och personliga betraktelser, om svensk hockey i allmänhet och om Frölunda i synnerhet.Här bloggar Erik Lundin och Niclas Norlindh, med en twist och personliga betraktelser, om svensk hockey i allmänhet och om Frölunda i synnerhet.Här bloggar Erik Lundin och Niclas Norlindh, med en twist och personliga betraktelser, om svensk hockey i allmänhet och om Frölunda i synnerhet.Här bloggar Erik Lundin och Niclas Norlindh, med en twist och personliga betraktelser, om svensk hockey i allmänhet och om Frölunda i synnerhet.Här bloggar Erik Lundin och Niclas Norlindh, med en twist och personliga betraktelser, om svensk hockey i allmänhet och om Frölunda i synnerhet.Här bloggar Erik Lundin och Niclas Norlindh, med en twist och personliga betraktelser, om svensk hockey i allmänhet och om Frölunda i synnerhet.Här bloggar Erik Lundin och Niclas Norlindh, med en twist och personliga betraktelser, om svensk hockey i allmänhet och om Frölunda i synnerhet.Här bloggar Erik Lundin och Niclas Norlindh, med en twist och personliga betraktelser, om svensk hockey i allmänhet och om Frölunda i synnerhet.Här bloggar Erik Lundin och Niclas Norlindh, med en twist och personliga betraktelser, om svensk hockey i allmänhet och om Frölunda i synnerhet.Här bloggar Erik Lundin, med en twist & personliga betraktelser, om svensk hockey i allmänhet och om Frölunda i synnerhet.Här bloggar Erik Lundin, med en twist & personliga betraktelser, om svensk hockey i allmänhet och om Frölunda i synnerhet.Här bloggar Erik Lundin, med en twist & personliga betraktelser, om svensk hockey i allmänhet och om Frölunda i synnerhet.Här bloggar Erik Lundin, med en twist & personliga betraktelser, om svensk hockey i allmänhet och om Frölunda i synnerhet.Här bloggar Erik Lundin, med en twist & personliga betraktelser, om svensk hockey i allmänhet och om Frölunda i synnerhet.Här bloggar Erik Lundin, med en twist & personliga betraktelser, om svensk hockey i allmänhet och om Frölunda i synnerhet.Här bloggar Erik Lundin, med en twist & personliga betraktelser, om svensk hockey i allmänhet och om Frölunda i synnerhet.Här bloggar Erik Lundin, med en twist & personliga betraktelser, om svensk hockey i allmänhet och om Frölunda i synnerhet.Här bloggar Erik Lundin, med en twist & personliga betraktelser, om svensk hockey i allmänhet och om Frölunda i synnerhet.Här bloggar Erik Lundin, med en twist & personliga betraktelser, om svensk hockey i allmänhet och om Frölunda i synnerhet.Här bloggar Erik Lundin, med en twist & personliga betraktelser, om svensk hockey i allmänhet och om Frölunda i synnerhet.Här bloggar Erik Lundin, med en twist & personliga betraktelser, om svensk hockey i allmänhet och om Frölunda i synnerhet.Här bloggar Erik Lundin, med en twist & personliga betraktelser, om svensk hockey i allmänhet och om Frölunda i synnerhet.Här bloggar Erik Lundin, med en twist & personliga betraktelser, om svensk hockey i allmänhet och om Frölunda i synnerhet.Här bloggar Erik Lundin, med en twist & personliga betraktelser, om svensk hockey i allmänhet och om Frölunda i synnerhet.Här bloggar Erik Lundin, med en twist & personliga betraktelser, om svensk hockey i allmänhet och om Frölunda i synnerhet.Här bloggar Erik Lundin, med en twist & personliga betraktelser, om svensk hockey i allmänhet och om Frölunda i synnerhet.Här bloggar Erik Lundin, med en twist & personliga betraktelser, om svensk hockey i allmänhet och om Frölunda i synnerhet.Här bloggar Erik Lundin, med en twist & personliga betraktelser, om svensk hockey i allmänhet och om Frölunda i synnerhet.Här bloggar Erik Lundin, med en twist & personliga betraktelser, om svensk hockey i allmänhet och om Frölunda i synnerhet.Här bloggar Erik Lundin om svensk hockey i allmänhet och om Frölunda i synnerhet.Här bloggar Niclas Norlindh om svensk hockey i allmänhet och om Frölunda i synnerhet.Här bloggar Niclas Norlindh om svensk hockey i allmänhet och om Frölunda i synnerhet.Här bloggar Niclas Norlindh om svensk hockey i allmänhet och om Frölunda i synnerhet.Här bloggar Niclas Norlindh om svensk hockey i allmänhet och om Frölunda i synnerhet.Här bloggar Niclas Norlindh om svensk hockey i allmänhet och om Frölunda i synnerhet.Här bloggar Niclas Norlindh om svensk hockey i allmänhet och om Frölunda i synnerhet.Här bloggar Niclas Norlindh om svensk hockey i allmänhet och om Frölunda i synnerhet.Här bloggar Niclas Norlindh om svensk hockey i allmänhet och om Frölunda i synnerhet.Här bloggar Niclas Norlindh om svensk hockey i allmänhet och om Frölunda i synnerhet.Här bloggar Niclas Norlindh om svensk hockey i allmänhet och om Frölunda i synnerhet.Här bloggar Niclas Norlindh om svensk hockey i allmänhet och om Frölunda i synnerhet.Här bloggar Niclas Norlindh om svensk hockey i allmänhet och om Frölunda i synnerhet.Här bloggar Niclas Norlindh om svensk hockey i allmänhet och om Frölunda i synnerhet.Här bloggar Niclas Norlindh om svensk hockey i allmänhet och om Frölunda i synnerhet.Här bloggar Niclas Norlindh om svensk hockey i allmänhet och om Frölunda i synnerhet.Här bloggar Niclas Norlindh om svensk hockey i allmänhet och om Frölunda i synnerhet.Här bloggar Niclas Norlindh om svensk hockey i allmänhet och om Frölunda i synnerhet.Här bloggar Niclas Norlindh om svensk hockey i allmänhet och om Frölunda i synnerhet.Här bloggar Niclas Norlindh om svensk hockey i allmänhet och om Frölunda i synnerhet.Här bloggar Niclas Norlindh om svensk hockey i allmänhet och om Frölunda i synnerhet.Här bloggar Niclas Norlindh om svensk hockey i allmänhet och om Frölunda i synnerhet.Här bloggar Niclas Norlindh om svensk hockey i allmänhet och om Frölunda i synnerhet.Här bloggar Niclas Norlindh om svensk hockey i allmänhet och om Frölunda i synnerhet.Här bloggar Niclas Norlindh om svensk hockey i allmänhet och om Frölunda i synnerhet.Här bloggar Niclas Norlindh om svensk hockey i allmänhet och om Frölunda i synnerhet.Här bloggar Niclas Norlindh om svensk hockey i allmänhet och om Frölunda i synnerhet.Här bloggar Niclas Norlindh om svensk hockey i allmänhet och om Frölunda i synnerhet.Här bloggar Niclas Norlindh om svensk hockey i allmänhet och om Frölunda i synnerhet.Här bloggar Niclas Norlindh om svensk hockey i allmänhet och om Frölunda i synnerhet.Här bloggar Niclas Norlindh om svensk hockey i allmänhet och om Frölunda i synnerhet.Här bloggar Niclas Norlindh om svensk hockey i allmänhet och om Frölunda i synnerhet.Här bloggar Niclas Norlindh om svensk hockey i allmänhet och om Frölunda i synnerhet.Här bloggar Niclas Norlindh om svensk hockey i allmänhet och om Frölunda i synnerhet.Här bloggar Niclas Norlindh om svensk hockey i allmänhet och om Frölunda i synnerhet.Här bloggar Niclas Norlindh om svensk hockey i allmänhet och om Frölunda i synnerhet.Här bloggar Niclas Norlindh om svensk hockey i allmänhet och om Frölunda i synnerhet.Här bloggar Niclas Norlindh om svensk hockey i allmänhet och om Frölunda i synnerhet.Här bloggar Niclas Norlindh om svensk hockey i allmänhet och om Frölunda i synnerhet.Här bloggar Niclas Norlindh om svensk hockey i allmänhet och om Frölunda i synnerhet.Här bloggar Niclas Norlindh om svensk hockey i allmänhet och om Frölunda i synnerhet.Här bloggar Niclas Norlindh om svensk hockey i allmänhet och om Frölunda i synnerhet.Här bloggar Niclas Norlindh om svensk hockey i allmänhet och om Frölunda i synnerhet.Här bloggar Niclas Norlindh om svensk hockey i allmänhet och om Frölunda i synnerhet.Här bloggar Niclas Norlindh om svensk hockey i allmänhet och om Frölunda i synnerhet.Här bloggar Niclas Norlindh om svensk hockey i allmänhet och om Frölunda i synnerhet.Här bloggar Niclas Norlindh om svensk hockey i allmänhet och om Frölunda i synnerhet.Här bloggar Niclas Norlindh om svensk hockey i allmänhet och om Frölunda i synnerhet.Här bloggar Niclas Norlindh om svensk hockey i allmänhet och om Frölunda i synnerhet.Här bloggar Niclas Norlindh om svensk hockey i allmänhet och om Frölunda i synnerhet.Här bloggar Niclas Norlindh om svensk hockey i allmänhet och om Frölunda i synnerhet.Här bloggar Niclas Norlindh om svensk hockey i allmänhet och om Frölunda i synnerhet.Här bloggar Niclas Norlindh om svensk hockey i allmänhet och om Frölunda i synnerhet.Här bloggar Niclas Norlindh om svensk hockey i allmänhet och om Frölunda i synnerhet.Här bloggar Niclas Norlindh om svensk hockey i allmänhet och om Frölunda i synnerhet.Här bloggar Niclas Norlindh om svensk hockey i allmänhet och om Frölunda i synnerhet.Här bloggar Niclas Norlindh om svensk hockey i allmänhet och om Frölunda i synnerhet.Här bloggar Niclas Norlindh om svensk hockey i allmänhet och om Frölunda i synnerhet.Här bloggar Niclas Norlindh om svensk hockey i allmänhet och om Frölunda i synnerhet.Här bloggar Niclas Norlindh om svensk hockey i allmänhet och om Frölunda i synnerhet.Här bloggar Niclas Norlindh om svensk hockey i allmänhet och om Frölunda i synnerhet.Torsdagens bortaförlust mot Södertälje, gör att Frölunda nu åter parkerar på den tolfte och sista platsen i elitserien. Samma match fick även bägaren att rinna över för Kent Norberg, som på torsdagskvällen avgick. Nu gäller det för Frölunda att hitta tillbaka till spel man visade upp före uppehållet. Glappet till lagen ovanför får inte bli alltför stort och då gäller det att inte bara bli en munsbit till kaffet i Löfbergs Lila Arena imorgon.Här bloggar Niclas Norlindh om svensk hockey i allmänhet och om Frölunda i synnerhet.Här bloggar Niclas Norlindh om svensk hockey i allmänhet och om Frölunda i synnerhet.Här bloggar Niclas Norlindh om svensk hockey i allmänhet och om Frölunda i synnerhet.Här bloggar Niclas Norlindh om svensk hockey i allmänhet och om Frölunda i synnerhet.Här bloggar Niclas Norlindh om svensk hockey i allmänhet och om Frölunda i synnerhet.Här bloggar Niclas Norlindh om svensk hockey i allmänhet och om Frölunda i synnerhet.Här bloggar Niclas Norlindh om svensk hockey i allmänhet och om Frölunda i synnerhet.Här bloggar Niclas Norlindh om svensk hockey i allmänhet och om Frölunda i synnerhet.Här bloggar Niclas Norlindh om svensk hockey i allmänhet och om Frölunda i synnerhet.Här bloggar Niclas Norlindh om svensk hockey i allmänhet och om Frölunda i synnerhet.Här bloggar Niclas Norlindh om svensk hockey i allmänhet och om Frölunda i synnerhet.Här bloggar Niclas Norlindh om svensk hockey i allmänhet och om Frölunda i synnerhet.Här bloggar Niclas Norlindh om svensk hockey i allmänhet och om Frölunda i synnerhet.Här bloggar Niclas Norlindh om svensk hockey i allmänhet och om Frölunda i synnerhet.Här bloggar Niclas Norlindh om svensk hockey i allmänhet och om Frölunda i synnerhet.Här bloggar Niclas Norlindh om svensk hockey i allmänhet och om Frölunda i synnerhet.Här bloggar Niclas Norlindh om svensk hockey i allmänhet och om Frölunda i synnerhet.Kvällens avsnitt av HockeyKväll i SVT – en uppvisning av Niklas Wikegård – i pinsam bitterhet. Det måste göra ont i honom när det ser ut som det gör i Djurgården.Joel Lundqvist blir borta cirka tre månader. Man har sedan tidigare Christian Bäckman på skadelistan 2010 ut. 0-6 mot MoDo igår. Det mesta går emot Frölunda just nu.Som ni säkert märkt, så fungerar inte allt riktigt som det skall på vår nya sida. Teknikerna jobbar dock för fullt och sidan skall förhoppningsvis, inom kort, åter vara fullt fungerande igen. Ett av problemen rör lagsidornas bloggar. De fungerar inte som de skall för tillfället. Därav, har Frölundabloggen legat nere det senaste, men återkommer i sin riktiga version så fort problemen är åtgärdade.Röksignaler tar ett sommaruppehåll och Frölundabloggen gör sommarcomeback. Niclas Norlindh kommer här att blogga om Silly Season, Frölundas framtid och om svensk hockey i allmänhet.Röksignaler tar ett sommaruppehåll och Frölundabloggen gör sommarcomeback. Niclas Norlindh kommer här att blogga om Silly Season, Frölundas framtid och om svensk hockey i allmänhet.Röksignaler tar ett sommaruppehåll och Frölundabloggen gör sommarcomeback. Niclas Norlindh kommer här att blogga om Silly Season, Frölundas framtid och om svensk hockey i allmänhet.Röksignaler tar ett sommaruppehåll och Frölundabloggen gör sommarcomeback. Niclas Norlindh kommer här att blogga om Silly Season, Frölundas framtid och om svensk hockey i allmänhet.Röksignaler tar ett sommaruppehåll och Frölundabloggen gör sommarcomeback. Niclas Norlindh kommer här att blogga om Silly Season, Frölundas framtid och om svensk hockey i allmänhet.Röksignaler tar ett sommaruppehåll och Frölundabloggen gör sommarcomeback. Niclas Norlindh kommer här att blogga om Silly Season, Frölundas framtid och om svensk hockey i allmänhet.Röksignaler tar ett sommaruppehåll och Frölundabloggen gör sommarcomeback. Niclas Norlindh kommer här att blogga om Silly Season, Frölundas framtid och om svensk hockey i allmänhet.Röksignaler tar ett sommaruppehåll och Frölundabloggen gör sommarcomeback. Niclas Norlindh kommer här att blogga om Silly Season, Frölundas framtid och om svensk hockey i allmänhet.Röksignaler tar ett sommaruppehåll och Frölundabloggen gör sommarcomeback. Niclas Norlindh kommer här att blogga om Silly Season, Frölundas framtid och om svensk hockey i allmänhet.Röksignaler tar ett sommaruppehåll och Frölundabloggen gör sommarcomeback. Niclas Norlindh kommer här att blogga om Silly Season, Frölundas framtid och om svensk hockey i allmänhet.Röksignaler tar ett sommaruppehåll och Frölundabloggen gör sommarcomeback. Niclas Norlindh kommer här att blogga om Silly Season, Frölundas framtid och om svensk hockey i allmänhet.Röksignaler tar ett sommaruppehåll och Frölundabloggen gör sommarcomeback. Niclas Norlindh kommer här att blogga om Silly Season, Frölundas framtid och om svensk hockey i allmänhet.Röksignaler tar ett sommaruppehåll och Frölundabloggen gör sommarcomeback. Niclas Norlindh kommer här att blogga om Silly Season, Frölundas framtid och om svensk hockey i allmänhet.Röksignaler tar ett sommaruppehåll och Frölundabloggen gör sommarcomeback. Niclas Norlindh kommer här att blogga om Silly Season, Frölundas framtid och om svensk hockey i allmänhet.Röksignaler tar ett sommaruppehåll och Frölundabloggen gör sommarcomeback. Niclas Norlindh kommer här att blogga om Silly Season, Frölundas framtid och om svensk hockey i allmänhet.Röksignaler tar ett sommaruppehåll och Frölundabloggen gör sommarcomeback. Niclas Norlindh kommer här att blogga om Silly Season, Frölundas framtid och om svensk hockey i allmänhet.Röksignaler tar ett sommaruppehåll och Frölundabloggen gör sommarcomeback. Niclas Norlindh kommer här att blogga om Silly Season, Frölundas framtid och om svensk hockey i allmänhet.Frölunda vek aldrig ner sig men fick ändå se säsongen ta slut efter att huvudlöst ha bjudit LHC på ett alltför stort försprång.Även om det kanske är så att Linköping anno 2010 är ett bättre hockeylag än Frölunda så tror jag att det blir Frölunda som tar sig till semi ikväll.Frölunda föll tungt i match 6 och för andra hemmamatchen i rad misslyckades man med att göra mål i spel 5 mot 3.För att prata tennisspråk - Frölunda bröt Linköpings serve och har skaffat sig mathboll. Lika bra att slå in den direkt!I två och en halv perioder låg Frölunda visserligen på, men utan att skapa några heta möjligheter framför Christian Engstrand. Det var krampaktigt och frustrerat.Matchen är avgjord och Linköping är bättre i allt. Då väljer Fredrik Norrena att till synes högst medvetet försöka skada Jensa Karlsson i ett idiotiskt, vidrigt och framförallt respektlöst överfall.Mentalt starkt av Frölunda när man tog sig samman efter överfallet på Joel och Linköpings kvittering. Trots segern sitter jag mest och är irriterad på Jämtin.Frågan om vem som ska ersätta Joel i förstalinan dominerar just nu försnacket inför Frölunda-Linköping. Jag tror att Ulf Dahlén har spridit ut dimridåer och att vi istället får se Joel på is imorgon.Joel Lundqvist skadade sig på träning idag men det är fortfarande oklart hur allvarlig skadan är.Lite överraskande valde Djurgården att möta Brynäs istället för Frölunda. Så det blev Linköping istället. Ingen lätt match men det känns ändå mer hoppfullt än om Djurgården väntat i kvarten.Oavsett vilket lag som till slut hamnar överst i Elitserietabellen så är jag säker på en sak. Seriesegraren kommer inte att välja Frölunda....redan imorgon mot Skellefteå. Det finns alldeles för många tjurskallar för att detta ska glida laget ur händerna.En av Frölundas allra största, Ronald "Sura-Pelle" Pettersson, har gått bort. Sura-Pelle kommer att hedras i samband med morgondagens match mot Timrå.Att det kom en reaktion efter fem raka tre poängar var kanske inte så märkligt. Men det är kalkonvarning på sättet som det sker på.Inför matchen mot SSK fanns det farhågor. Skulle Frölunda kunna ladda om efter storsegern mot HV, ta på sig blåstället och kriga till sig en nödvändig seger mot en på pappret mycket sämre motståndare?Äntligen fick Frölunda vinna mot HV 71 den här säsongen. Och som man gjorde det!Frölunda glömde att ta med sig matchtröjorna till Gävle. Pinsamt var ordet.Så gott som alla strecklagen vann igår. Modo, Luleå och Frölunda visade alla imponerande styrka. Gårdagens största förlorare: Timrå och Brynäs.Imorgon börjar elitserien igen och det gäller för Frölunda att vara på tårna direkt. Faran, ett missat slutspel, är i högsta grad verklig.Hockeyturneringen har nått slutspel. Men för två frölundaiter tog OS slut imorse.Som utsänd av Svenska Fans på plats i Vancouver kan jag rapportera om nya svenska hjältar.Det är mycket OS nu. Börjar redan bli lite mör efter många sena TV-nätter.Balans mellan krav och förmåga. Däri ligger nyckeln till framgång för många idrottare.Jag tror det var Galenskaparna & After Shave som gjorde TV "i väntan på nästa OS". Nu är OS i Vancouver här men allt jag väntar på är nästa Frölundamatch.Christian Bäckmans fantastiska och helt underbara 2-1-balja mot Luleå gav inte bara tre poäng. Det gav Frölunda ett blytungt momentum inför elitseriens slutspurt.Segern mot Färjestad var viktig. Men matchen mot Luleå imorgon är ännu viktigare.Linköping och Frölunda har mötts två gånger de senaste två veckorna. Resultat? Varsin seger. 7-7 i målskillnad.Frölunda brukar ha svårt i Cloetta Center. Nu är goda råd dyra och det gäller att vinna (eller i alla fall ta poäng) till varje pris. En nyckel är att få LHC-keepern Fredrik Norrena ur balans.Jens Karlsson har hittat hem. Låt oss se vad Jens anno 2010 kan tillföra.Frölundas insats och sättet man bärgade en poäng borta mot Modo imponerade på mig.Det snackas mest om slutspelskampen mellan Frölunda och Modo just nu. Men jag bedömer möjligheterna som större att gå förbi Luleå än att hålla Modo bakom sig.Jag säger som Gert Fylking brukar vråla när Svenska Akademiens litteraturpris ska delas ut: ÄNTLIGEN!Det är mycket snack om vad Frölunda saknar och vem fel detta är just nu. Men istället för att gräva ner sig i skiten måste laget fokusera på rätt saker.Leif Boork anser att Frölundas situation är desperat och att klubben nu borde överväga att sparka Ulf Dahlén. Kortsiktig lösning enligt standardformulär 1A igen alltså. Give me a break.Det blev stökigt på isen efter slutsignalen mellan Frölunda och Modo i går kväll. Och det är sällan bara den enes fel att två träter...Trots en ganska bra prestation av Frölunda blev det på nytt förlust. Det var bäddat för fest men blev en riktig sketlördag.Det blev ny förlust mot Djurgården och nu väntar ödesmatcher mot Modo och Timrå. Men innan vi börjar använda krisrubriker igen ska vi komma ihåg att marginalen på sex poäng ner till missat slutspel, är större än vad den har varit i princip över hela säsongen.I kväll är Riku Hahl tillbaka i Frölundas line-up. Men vi ska inte vänta oss någon sensationell Hahl-effekt.Frölunda är ett jagat lag. Då gäller det för både spelare och tränare att hålla sig kalla.Frölunda fortsätter att uppträda lika stabilt som amerikanska bolåneinstitut under finanskrisen. Det bäddar för en ödesmatch mot Modo på torsdag.Så möts dom på nytt igen. Lagen från Rekordmatchen på Ullevi. Under tak denna gång.Efter förlusten mot Brynäs blev kvällens match mot LHC hyperviktig. Då är det skönt att rätt killar kliver fram och räddar kvällen.Trots bara en poäng igår är Frölunda bra med i kampen om den viktiga fjärdeplatsen.Det blev till slut en kväll som hade allt. Frölundaseger, minusgrader, fantastisk stämning, publikkaos, slagsmål, eldshow, elorgel, Hat-trick... Jag kan fortsätta i evighet.Bara timmar kvar till Frölunda-Färjestad på Ullevi - och vädergudarna är med oss! Ett par minusgrader, klar himmel och mycket svaga vindar. Upplagt för hockeynostalgi, alltså.Vissa Frölundaspelare hade definitvt tankarna på annat håll i gårdagens förlustmatch mot Brynäs. Tre individuella grodor och så var den matchen förlorad.Efter att ha provat Ullevis is idag och insupit atmosfären av vad som måste vara Sveriges häftigaste hockeyrink, skruvar jag upp mina förväntningar på Frölunda-Färjestad ytterligare. Det här kan bli hur fräckt som helst.Nu är det bara några dagar kvar till den s.k. Rekordmatchen på Ullevi, mellan Frölunda och Färjestad. Men redan idag snörar jag på mig rören och ser vad isen går för.Det har handlat mycket om skador i Frölunda hittills denna säsong. Men istället för att gnälla och fokusera på dom som inte kan vara med, måste laget fokusera på att prestera med de spelare som finns tillgängliga.Canal Plus-experten Arto "Ärtan" Blomsten är inte alltid knivskarp i sina analyser, men den gångna veckan gjorde han verkligen en klockren analys.Rögle har en imponerande scoutingverksamhet vad det verkar. Först Abbott-bröderna, nu Eric Beaudoin och Jeremy Colliton....med frugan och hennes morfar Folke - som fick svindel efter att ha tagit sig de 56 trappstegen upp till rad 28 på sektion C.Inte varje dag man får frugan och morfar Folke som sällskap i Scandinavium. Hoppas nu Frölunda kan få spelet att "tagga i". Jag hoppas åtminstone på ett mål.”Vi får ta det här som en knäpp på näsan” konstaterade Ulf Dahlén lugnt efter att Frölunda krossats av Linköping med 0-4. Ja men tjenare.Vill man vara lite elak så hade Frölunda endast en riktigt het målchans mot HV 71. Den satte Joel Lundqvist i stolpen. Det blev 0-3 och offensiv kramp.Frölunda har sex raka segrar i Scandinavium. Men den vackra fasaden speglar inte riktigt verkligheten.Djurgården-Frölunda var ingen höjdarmatch ur ett Göteborgsperspektiv. Inte blev det bättre av att Canal Plus-gänget hade en dålig dag på jobbet.En rejäl dos serielunk var det vi fick av Frölunda och Linköping igår. Under några korta perioder visade dock Frölunda att man har något på gång, mitt i allt skadeeleände.Linköping hemma imorgon. Perfekt läge att vispa undan negativa skriverier och skicka ett budskap till såväl fans som "experter". Förhoppningsvis något i stil med: Vi är Frölunda - och vi blir att räkna framöver!Frölunda fortsätter att underprestera och jag tror inte att värvningen av Kristian Kudroc gör laget mer stabilt....är en poäng i Karlstad. Med den usla matchen mot Södertälje i färskt minne så känns det riktigt bra efter 1-1 i en tät och bra match mot Färjestad.Även om Frölunda gjorde en helt ok bortainsats mot HV 71 i torsdags så var skillnaden mellan lagen obehagligt tydlig.Frölundas nye finländare är ju skadad men har redan hunnit göra ett gott intryck på mig. Det har han faktiskt gjort genom att göra så lite intryck som möjligt.Mysfarbrorn Ulf Dahlén har bytt taktik. Från daltande och vårdande förälder till att börja skälla ut sina underpresterande spelare så till den milda grad att Tomi Kallio & Co inte behöver kamma sina guldlockar bakåt den närmsta tiden.Att en 1-5-förlust kan kännas som ett steg i rätt riktning är egentligen mycket märkligt. Men visst såg vi några tecken på trendbrott i gårdagskvällens storttorsk mot LHC?Det fick bli Blåvitt-GAIS på Gamla Ullevi. Med facit i hand var det helt rätt beslut.Förluster kommer naturligtvis under en lång grundserie. Men det får absolut inte se ut som i 1-5-torsken mot Djurgården. Det är oaccaeptabelt.Florida Panthers valde att inte erbjuda Christian Bäckman något kontrakt efter ett par veckors try-out.Det ska bli kul att se hur Magnus Kahnberg används i Brynäs ikväll.För första gången i tävlingssammanhang ställs bröderna Axelsson mot varandra på isen.Efter kvartsfinalfiaskot mot Skellefteå i fjol var det viktigt med en bra start på elitserien för Linköping och coach Lener. Det blev en mardrömspremiär.Förlust mot tippade stryklaget Rögle med 1-3 var väl inte vad Ulf Dahlén hade tänkt sig som genrep inför premiären på måndag.Den traditionella upptaktsträffen för elitseriens tränare bjöd inte på några sensationella tips eller uttalanden.Fredrik "Fred-line-off-side" Färm bloggar om hockey i allmänhet och Frölunda i synnerhetFredrik "Fred-line-off-side" Färm bloggar om hockey i allmänhet och Frölunda i synnerhet