Lias hängde två - Uddamålsseger mot Örebro

Säsongen 2009/2010 var senast Joakim Andersson spelade en hockeymatch i Scandinavium. Ikväll var det dags igen. Säsongen 2009/2010 var också senast #24 Andersson(Niklas) gjorde ett hattrick för Frölunda. Något hattrick från #24 Andersson(Lias) fick vi inte se, men det var inte långt ifrån.

Vikten av disciplin har det pratats mycket om i Frölunda den senaste tiden. Att dra på sig färre utvisningar. Redan efter 2:44 drar Frölunda på sig matchens första utvisning, när Widerström sopar undan benen på en motståndare. Örebro får inte till något ordnat spel och några minuter senare är det Frölundas tur att spela Powerplay. Inte heller här blir det någon utdelning. Vi får vänta drygt åtta minuter innan matchens första sevärdhet sker, när supertalangen Rasmus Dahlin rinner igenom hela Örebros kedja och kommer till ett farligt läge.



Efter en kvarts spel kommer första målet för kvällen och det är bortalaget som tar ledningen. Marcus Weinstock blir vackert frispelad av Libor Hudacek och sätter pucken högt bakom Johan Mattsson. Ledningen blir dock inte långvarig, för Frölunda kvitterar med matchens nästa skott på mål, när Lias Andersson gör sitt första SHL-mål i Frölundatröjan. Med drygt två minuter kvar kommer nästa utvisning, när Frölunda är sex man på isen. Den där disciplinen som det pratats om ser man inte mycket av.



I andra perioden tar Frölunda tag i taktpinnen, men när det studsar emot, så studsar det ofta emot rejält. Först får Adam Almqvist ett mål bortdömt, sedan missar domarna en solklar utvisning när Örebro är sex spelare på isen och efter drygt sju minuter gör Örebro 1-2. Detta på deras första(!) skott för perioden.



Inte heller den här gången blir bortaledningen långvarig. Efter 9:42 utjämnar Lias Andersson ännu en gång, denna gången i powerplay. Det är den sista matchen någonsin som någon kommer spela i tröja 24 i Göteborg, eftersom Niklas Andersson får sin tröja hissad och pensionerad på lördag. Sonen Lias gör sitt bästa för att det ska bli en kväll att minnas. 2-2 efter två perioder.



Även i den tredje perioden känns Frölunda något starkare, men fortsätter att spela sig fast i egen zon. Efter cirka 14 minuter får Örebro ett jätteläge, men Johan Mattsson står för en fenomenal räddning. I anfallet efter sätter Victor Olofsson 3-2 till Frölunda.



Örebro plockar sin keeper i slutet, får ett powerplay, men Joel Lundqvist gör som han gjorde i Linköping i lördags, lägger sig på pucken och slutsignalen går. Precis som i Linköping vinner Frölunda med 3-2 och tar alltså andra raka trepoängaren.



Spelet hackar fortfarande, men Frölunda hittar ett sätt att vinna ikväll. Tycker vi fortsätter på det positiva spåret från förra matchen genom att plocka ut fem bra punkter!



1. Lias Andersson! Sista matchen i tröja 24, då passar grabben på att stänka dit två raketer och ta tillbaks Frölunda in i matchen.

2. Johan Mattsson fortsätter att agera lugnt. Känns trygg i målet.

3. Powerplay: Mål i PP i fem raka matcher – Fortsätt så!

4. Victor Olofssons balans. Herregud vilken underbar styrka han visar upp innan han gör avgörande 3-2.

5. Goa Gubbar/Sektion 84 – Ett lag är ingenting utan sina fans. Den här säsongen hör även vi som ser de flesta matcherna på TV Frölundas fans. Härligt! Frölunda – Örebro (1-1, 1-1, 1-0)



Första perioden:

(15:01) Marcus Weinstock (Hudacek, Hellström)1-1 (16:29) Lias Andersson (Olofsson, Friberg)

Andra perioden:

1-2 (07:17) Libor Hudacek (Weinstock)

2-2 (09:42) Lias Andersson (Dahlin, Donovan) PP2

Tredje perioden:

3-2 (14:36) Victor Olofsson (Nyberg)



Skott: 28-18

Utv-min: 8-10

Tekningar: 29-23



0 KOMMENTARER 173 VISNINGAR 0 KOMMENTARER173 VISNINGAR MATTS BIRGERSSON

2017-10-17 21:31:00

ANNONS:

Fler artiklar om Frölunda

Frölunda

2017-10-17 21:31:00

Frölunda

2017-10-16 19:56:21

Frölunda

2017-10-14 17:38:22

Frölunda

2017-10-13 20:14:31

Frölunda

2017-10-13 15:51:00

Frölunda

2017-10-13 13:49:11

Frölunda

2017-10-12 21:28:00

Frölunda

2017-10-11 21:40:48

Frölunda

2017-10-10 23:14:48

Frölunda

2017-10-09 19:59:28

ANNONS:

Säsongen 2009/2010 var senast Joakim Andersson spelade en hockeymatch i Scandinavium. Ikväll var det dags igen. Säsongen 2009/2010 var också senast #24 Andersson(Niklas) gjorde ett hattrick för Frölunda. Något hattrick från #24 Andersson(Lias) fick vi inte se, men det var inte långt ifrån.Frölunda lyckades bryta trenden i lördags och vann på bortais mot Linköping. Nu väntar ett formstarkt Örebro i Scandinavium.Helgen är här och med den också Hockeylördag på Tv4, med drabbningen mellan Linköping och Frölunda, två lag som inlett säsongen ganska svajigt. Frölunda tog tag i taktpinnen från start och drog ifrån till 0-3. Trots en kolossal press från Linköping och en upphämtning till 2-3, så tog Frölunda säsongens första trepoängare på bortais.Frölunda fortsätter att ha stora problem i SHL och nu ställs laget mot ett taggat Linköping. Finns det en chans att ta en seger eller blir det ännu en förlust?Likheter finns men tyvärr inga positiva sådana.Frölunda har inlett säsongen minst sagt knackigt om man jämför med föregående år under Roger Rönnbergs ledning. Poäng har slarvats bort och spelet som Frölunda gjort till sitt adelsmärke, det där med hög press, snabba passningar och totalhockey, har lyst med sin frånvaro. Varför är det så tro och vad kan vi förvänta oss av laget under säsongen?Frölunda kom från match i Frankrike där en juniorbaserad laguppställning hade vissa svårigheter att avpolletera Fransmännen. HV å sin sida hade ett par svidande förluster och ett uttåg ur CHL bakom sig.Efter tisdagens avancemang i CHL är det under torsdagen dags för spel i SHL igen för Frölunda. Matchen lär inte bli något annat än tuff då det är de regerande mästarna HV71 som står för motståndet.I den sista gruppspelsmatchen i CHL, fick Frölunda ge sig iväg till Frankrike för att möta GAP Rapace. Då Frölunda redan var klar gruppetta och fransmännen inte kunde bli annat än sist, så valde Frölunda att vila hela sju spelare. Detta medförde att ett flertal juniorer fick chansen av Roger Rönnberg och trots stundvis osäkert spel, så räckte det till seger.Det är nu dags för sista omgången i gruppspelet i CHL. För Frölundas del betyder det en tur till Frankrike för att möta GAP Rapaces.