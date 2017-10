Rosseli Olsen show - Tredje raka segern!

Frölunda kom till Mora med två rakar segrar. Motståndaren Mora hade bara tre poäng på sina sju senaste matcher. Båda lagen tog poäng i kvällens match, då det krävdes straffar för att skilja dem åt. I slutändan stod Frölunda som segrare, mycket tack vare Mats Rosseli Olsen, även om han inte slog någon straff.

I första perioden var känslan att Mora var det hetare laget. Frölunda kom visserligen till fler skott, men Moras lägen var farligare. Den tidigare omtalade disciplinen fortsatte att lysa med sin frånvaro; Sex utvisningsminuter för FHC under matchens första tjugo. Med drygt två minuter kvar av perioden tar hemmalaget rättvist ledningen, när David Kase trycker in sitt tredje mål för säsongen.



Undertecknad börjar fundera på hur han ska uttrycka sin frustration över Frölundas tamhet framför både egen målbur och motståndarnas. I samma ögonblick tar sig Mats Rosseli Olsen in framför Moras mål och sätter en sargretur till 1-1. Vi lägger frustrationen åt sidan ett ögonblick och konstaterar att det står 1-1 efter tjugo minuter.



- Dumt av oss att kasta bort 17 minuter av matchen, konstaterar Frölundas målskytt, när han intervjuas av Cmore i pausen.



Men det blir inte någon bättring när andra perioden drar igång. Redan efter 18 sekunder drar Frölunda på sig ännu en utvisning och bara 12 sekunder senare gör Mora 2-1 i PP. Snacka om kalldusch! En kalldusch som behövdes, för precis som i första perioden kvitterar Frölunda omgående. Christoffer Ehn trycker sig in på första stolpen och sätter sitt första för säsongen.



Spelet går fram och tillbaks under en längre tid, inga direkt farliga lägen. Men så, från ingenstans så snor Mats Rosseli Olsen en puck i mittzonen och startar en konting. Han hittar Sebastian Stålberg som ger Frölunda ledningen!



Några minuter senare får Frölunda ett fint läge att uttöka, men Engstrand räddar och spelet vänder. Den för dagen glödhete David Kase får ett friläge och Johan Gustafsson tvingas till en jätteräddning! I anfallet efter får den kanske ännu hetare Mats Rosseli Olsen ett fint läge och pucken dansar på Engstrands axel och ramlar ned utanför målet.



Även Mora visar upp dålig disciplin och ger Frölunda möjligheten i powerplay, men Frölunda skapar inga farligheter med en man mer på isen. I samma ögonblick som Mora blir fulltaligt träffar Carl Grundström ribban. Med tjugotalet sekunder kvar får Widerström ett fint läge, framspelad av Ehn. I samband med att han skjuter blir han bryskt omhändertagen av Moras backar och går ut i omklädningsrummet.



Spelet i den tredje perioden är lite mer avslaget än tidigare i matchen, inga direkta farligheter. När sex minuter återstår får vi se kvällens bästa tackling. Det är Rasmus Dahlin som bjuder Moras Segio på en flygtur!



När fyra minuter återstår får Mora ett gratisläge då pucken träffar domaren och friställer en Moraspelare i slottet. Gustafsson står för en fin benparad.



Efter 17:28 tar Mora timeout och plockar ut målvakten och precis som i premiären i Göteborg lyckas dalmasarna att kvittera. 3-3 med drygt två minuter kvar. Halvminuten senare är det nära att det ringer igen bakom Johan Gustafsson, men pucken smiter någon centimeter utanför stolpen. Inga fler lägen efter detta och matchen går till övertid.



Mora får ett jätteläge direkt och Johan Gustafsson räddar Frölunda. Senare får Rasmus Dahlin två fina chanser. Stolpen ivägen första gången, Engstrand den andra. Frölunda får ett powerplay, men gör inget mål. Straffar avgör.



Johan Gustafsson räddar Moras straffar, Ryan Lasch sätter sin och Lias Andersson avslutar tillställningen med en drömstraff när Engstrand ber om extra senap i korvkiosken.



Mycket i Frölundas spel fortsätter att hacka, men man lyckas i alla fall att ta två poäng och går in till Niklas Anderssons tröjhissning på lördag med tre raka segrar. Precis som tidigare kör vi fem positiva punkter!



1. Mats Rosseli Olsen! Han är överallt denna afton! Han gör ett mål, han spelar fram till ett, han gruffar med motståndare och skapar oreda framför Engstrand.

2. Christoffer Ehn - Första målet för säsongen och mycket bra arbete, både i 5 mot 5 och i boxplay.

3. Carl Grundström - Terriern fortsätter slita och skapar ett flertal lägen. Ribban stoppar honom från mål ikväll.

4. Lias - Ganska osynlig, men att pensionera farsans #24 med en drömstraff var nog inte fel.

5. JG - Viktigt för honom att få känna sig som en vinnare. Mora - Frölunda 3-4 ES (1-1, 1-2, 1-0, 0-0, 0-2)



Första perioden:

1-0 (17:55) David Kase (J Nilsson, J Persson)

1-1 (18:35) Mats Rosseli Olsen (J Lundqvist, R Dahlin)



Andra perioden:

2-1 (00:30) Sebastian Hartmann (J Nilsson, S Segio) PP1

2-2 (01:12) Christoffer Ehn (M Friberg, F Westerlund)

2-3 (11:43) Sebastian Stålberg (M Rosseli Olsen)



Tredje perioden:

3-3 (17:57) Jacob Nilsson (S Segio)



Övertid:



Straffar:

3-4 Ryan Lasch



Skott: 27-42

Utv-min: 14-14

Tekningar: 39-28

2017-10-19 21:41:00

Frölunda kom till Mora med två rakar segrar. Motståndaren Mora hade bara tre poäng på sina sju senaste matcher. Båda lagen tog poäng i kvällens match, då det krävdes straffar för att skilja dem åt. I slutändan stod Frölunda som segrare, mycket tack vare Mats Rosseli Olsen, även om han inte slog någon straff.