Det är dagen efter matchen mot Karlskrona. Det är dagen före rivalmötet mot Färjestad. SHL är igång och det är få saker i livet som gör en så lycklig som vetskapen om detta. Det är fredag kväll och hela Sveriges befolkning befinner sig på samma plats i livet. Det är dags för fredagsmys och vad kan vara bättre än sex under fredagsmyset.

Frölunda tog säsongens första trepoängare. En av förhoppningsvis många trepoängare framöver. Man ska inte underskatta vikten av att Frölunda nu tagit fem poäng av sex möjliga även om motståndarna varit två bottentippade lag på hemmaplan. Att få en bra start ger laget arbetsro och man kan fortsätta det dagliga arbetet utan att bli alltför ifrågasatta. Kolla på Karlskrona som enligt media redan spelar en "måstematch" mot Mora i helgen. Då är vi i omgång tre...



Här kommer mina sex punkter som ni gärna får begrunda och tycka till om under fredagkvällen.



1) Johan Mattsson gör sin debut i SHL och det kunde knappast gått bättre då han även fick hålla sin första nolla. Mattson fortsätter att visa att han skrivit på för Frölunda med ett tydligt syfte, nämligen att utmana JG om platsen som förstemålvakt. Frölunda kommer med all säkerhet fortsätta att alternera målvakterna under grundserien och utse en förstamålvakt först till slutspelet.



När en tränare ställer en oprövad målvakt syns det ofta på utespelarnas agerande. På Frölunda syntes igår inget av detta vilket är ett tecken på att de redan litar på sin nya målvakt.



2) I mitt förra inlägg (https://www.svenskafans.com/hockeyzon/vf/sex-under-baksmallan-576253.aspx) skrev jag att Karlskrona var den stora förloraren efter Frölundas insats mot Mora. Det tycker jag märktes tydligt i matchen då Frölunda spelade i ett högre tempo, kom mer rätt i positionerna och sköljde över Karlskrona gång på gång. Nu är säsongen igång på riktigt!



3) Krisoffer Gunnarsson har precis förlängt sitt kontrakt med Frölunda vilket jag tycker är mycket positivt! Som jag skrev i inlägget (https://www.svenskafans.com/hockeyzon/vf/frolundas-sokande-efter-en-defensiv-back-574623.aspx) så tror jag att Frölunda har som plan att spela in Gunnarsson som en defensiv pjäs denna säsongen. Detta delvis på bekostnad av Johannesen och Weterlund. Igår spelade Gunnarsson i princip alla boxplay och gör det stabilt även i fem mot fem. Jag är överygad om att han kommer att fortsätta att växa under säsongen om han får fortsatt förtroende.



4) Rosseli Olsens vara eller inte vara i förstakedjan ska inte bli en följetång i mina analyser. Jag vill dock nämna det igen. Jag tycker återigen att han hamnar på mellanhand med Lasch och Lundqvist och hans fulla kapacitet begränsas. Under matchen mot Karlskrona fick Victor Olofsson ett flertal byten i förstakedjan (bortsett från powerplay) vilket jag tar som en signal att han snart får chansen att spela där i Rosseli Olsens ställe. Kanske redan mot Färjestad? Jag skulle tippa på att det dröjer någon match till.



5) Matt Donovan har startat denna säsongen betydligt bättre än förra. Han börjar att växa ut till den offensiva spetsback som Frölunda värvade honom för. Han gör bättre bedömningar i sitt spel och balanserar nu sin konstruktiva sida med ett större risktänk. Det ska bli kul att se Donovan under säsongen! Är han en blivande OS-back om NHL-spelarna inte släpps i elfte timmen?



6) Frölundas målskytte har hackat lite i de första två matcherna. Borde man bli orolig? Absolut inte! Få tränare kollar idag på hur många mål som faktiskt gjorts. Man utgår istället från Corsi/Fenwick- statistik eller delar av denna. Det innebär att man istället tittar på bland annat antal målchanser, avlossade skott med mera och där ligger Frölunda bra till under de första två matcherna. Så lita på att målskyttet snart lossnar för Indianerna.



Tack för att ni tagit er tid!

