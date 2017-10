Vad det är som inte stämmer

Frölunda presterar inte som vi är vana vid, det kan alla hålla med om. Många skyller på Johan Gustafsson, en del andra anser att Roger Rönnberg bör avgå. Enligt mig är det förstnämnda en på tok förenklad sanning och det senare något av det mest absurda jag hört i idrottsväg. Nej, det finns andra saker jag vill granska i denna text.

Roger Rönnberg tog, som den stora ledare han är, på sig förlusten mot Brynäs direkt efter att slutsignalen ljudit i Scandinavium. Jag tycker att han gjorde det med rätta men av helt fel anledning. Roger Rönnberg är den bästa tränaren Frölunda haft de senaste åren, kanske någonsin, men i inledningen av denna säsongen har han fått jobba i motvind. Resultaten har inte rullat in som de gjort de senaste säsongerna. Efter Brynäsmatchen tog han på sig skulden för att inte ha förberett laget mentalt inför uppgiften. Det han borde tagit åt sig var att han verkar ha gjort en principsak av hur han formerar kedjorna denna säsongen. Han nämnde för några omgångar sedan att först måste spelarna göra jobbet och lägga ner energi, sen kan vi titta på formationerna. I dagens läge är det precis tvärtom. Att göra om i formationerna kommer att ge energi in i laget och det är precis det han borde göra och kanske gjort för längesen.



Om vi tittar lite närmare på årets statistik ser det ut så här:



Frölunda har två backar topp fyra i poängligan. Ahlmquist och Dahlin. Styrkebesked säger vissa. Under all kritik menar jag när de gjort 6p på 12 matcher.



Ryan Lasch står på 13p på 12 matcher. Ett bra facit men då ska vi komma ihåg att väldigt många är i powerplay och han är inte alls lika dominant i 5 mot 5 som vi är vana att se honom.



Victor Olofsson står på 6p på 12 matcher. Det är han näst bäst i laget på. Här finns ett stort sparkapital om han får rätt omgivning.



Varken Max Friberg eller Simon Hjalmarsson har gjort mål än. Godkänt? Knappast!



Joel Lundqvist har -2 i +/-. Då ska Joel leda vår förstakedja med stortjärnan Lasch.



Christopher Ehn loggar 13.34 min/match. På det ligger han på 16:e plats i Frölunda. Dags för mer förtroende?



Ovan nämnda är bara exempel för att visa att kemin i laget inte stämmer. Jag har tidigare skrivit om balans och det är just det som saknas. De få gånger under match som Victor Olofsson spelar med Lundqvist och Lasch händer det något. Något positiv, och de kommer till avslut i princip varje gång. Varje gång Rosseli Olsen får något byte med Ehn och Stålberg händer det något. Det får med sig sin fart och kommer till avslut i princip varje gång. Det är läge att sluta göra en principsak av detta Roger, ändra i formationerna!



Jag skulle vilja formera kedjorna på följande vis:



Lasch - Lundqvist - Olofsson

Friberg - Andersson - Westerholm

Grundström - Hjalmarsson - Wideström/Fjellström (Bergenheim)

Rosseli Olsen - Ehn - Stålberg



Skulle Rönnberg vakna på den riktigt våga sidan kanske han vågar byta plats på Lundqvist och Hjalmarsson för att få igång dem.



Förstakedjan ska producera poäng kväll efter kväll. SHL:s bästa passningsläggare med SHL:s bästa avslutare.

Andrakedjan bygger sitt spel genom att rulla i anfallszon

Tredjekedjan bygger sitt spel på fart

Fjärdekedjan bygger sitt spel på fart men kan även matchas mot motståndarnas bästa kedja.





Hur skulle ni formera laget?



Tack för att ni tagit er tid!



Efter att tidigare ha vunnit fyra raka matcher åkte Frölunda på en riktig käftsmäll under tisdagen då man förlorade med hela 4-0 mot Brynäs på hemmais. Man får dock en chans att revanschera sig bara två dagar senare då det är bortamatch mot Växjö.Hemmastarka Frölunda, mot jumbon Brynäs. De flesta förväntade en enkel trepoängare för hemmalaget, men istället för storseger blev det dunderförlust.Efter en match med mycket känslor i lördags så är det dags för omgång tolv i SHL. Krislaget Brynäs kommer på besök och det är ingen överdrift att säga att det är ett lag som kommer kämpa enormt.Lördagsmatch i Scandinavium mot toppkonkurrenterna Skellefteå har alltid varit en lyckad kombination. Trots det var det inte dagens match som var främsta fokus hos många. Frölundalegendaren Niklas Andersson fick även nämligen efter 14 säsonger i Frölundadressen sin tröja mycket välförtjänt upphissad i Scandinavium.Under torsdagen blev det ännu en seger för Frölunda, men det krävdes straffar för att skilja Frölunda från jumbon Mora. Nu är det nya tag som gäller när laget möter motståndaren från kvartsfinalen i senaste slutspelet; Skellefteå.Frölunda kom till Mora med två rakar segrar. Motståndaren Mora hade bara tre poäng på sina sju senaste matcher. Båda lagen tog poäng i kvällens match, då det krävdes straffar för att skilja dem åt. I slutändan stod Frölunda som segrare, mycket tack vare Mats Rosseli Olsen, även om han inte slog någon straff.Med två raka segrar i bagaget har Frölunda börjat lyfta i tabellen efter en travande inledning. Fortsätter laget på vinnarspåret i torsdagens match borta mot Mora?Säsongen 2009/2010 var senast Joakim Andersson spelade en hockeymatch i Scandinavium. Ikväll var det dags igen. Säsongen 2009/2010 var också senast #24 Andersson(Niklas) gjorde ett hattrick för Frölunda. Något hattrick från #24 Andersson(Lias) fick vi inte se, men det var inte långt ifrån.Frölunda lyckades bryta trenden i lördags och vann på bortais mot Linköping. Nu väntar ett formstarkt Örebro i Scandinavium.