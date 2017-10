Visst gillar ni sex?

Många av oss hoppas på mer. Resultatmässigt, även till viss del spelmässigt, har inledningen av säsongen inte motsvarat de högt ställda förväntningarna. Finns det skäl att vara orolig? Självklart inte! Frölunda har bara spelat fyra matcher och resultaten kommer att komma. Nedan följer veckans sexigaste lista för vad jag ser hittills av Frölundas spel så här långt under säsongen.

1) Tid. Laget behöver tid. Spelarna behöver tid att anpassa sig till det sätt Rönnberg vill att årets upplaga ska spela. Almquist är värvad att vara Tömmernäs ersättare. Tömmernäs var förra säsongen SHL:s bästa back. Han är mycket svår att ersätta och den som fått den svåra uppgiften behöver tid att växa in i rollen. Jag tror mycket på Adam Almquist men en av anledningarna att power play gnisslar lite är att Almquist dels inte har samma pucktempo som Tömmernäs men även att han så här långt inte får iväg lika många avslut. Ge honom tid.



Ge Max Friberg tid att anpassa sig till de stora rinkarna igen. Ge Hjalmarsson tid att utvecklas i centerrollen (Om han nu får fortsätta där när Lias kommer tillbaka). Ge bröderna Westerholm tid att anpassa sig till tempot man behöver för att bära en Indian på bröstet. Ge våra backar tid att utvecklas defensivt och minimera sina misstag. Har Frölunda tid att ha tålamod? Ja! Inget maratonlopp har någonsin avgjort de första hundra metrarna.



2) Spelet framför eget mål var bedrövligt mot Färjestad och flera röster började höras om att Frölunda borde öppna plånboken för att värva en defensiv back. Den stora brist vi såg i den matchen vad gäller spelet framför egen kasse löser man inte genom att värva! Den löser man genom att jobba med inställningen hos de spelarna man har i truppen. Det syntes en tydlig förbättring i gårdagens match mot Växjö vilket tyder på att Frölunda fokuserat på detta under veckan som gått.



3) Någonstans måste diskussionerna kring målvaktsfrågan få ett slut. Frölunda kommer att låta båda målvakterna stå under säsongen. Det kommer inte spela någon roll vem av dem som gjort det bättre och vem som varit ostabil. Frölunda kommer med största sannolikhet välja ett förstemålvakt lagom till slutspelet och vi sparar diskussionen om vem ska då ska stå tills dess. Varför alternerar man målvakter? Jo, det finns ett par argument för detta. Dels vill man ha två matchvana målvakter redo för spel om något händer. Men det handlar till ännu större del om att kunna gå in i lite hårdare träningsfaser. Frölunda har en långsiktig plan för sina målvakter och träningsdosen är direkt avhängd hur matchandet ser ut. Enligt mig helt rätt för en förening som ska vara ledande i landet när det gäller utveckling.



4) Frölunda strävar i år efter balans i kedjeformationerna. Det innebär att man vill ha fyra kedjor som är jämnstarka och tanken är att man på grund av detta ska "mala" ner motståndet. Konstigt nog är det just balans jag saknar i årets kedjeformationer. Det är lätt att fastna i att man vill ha en passningsläggare, en avslutare och en som jobbar hårt. Här kan jag se att många spelares största kvaliteer inte kommer fram. Balans i kedjorna får man snarare av att varje kedja har "sin uppgift". Om Widerström åker och checkar för sig själv samtidigt som bröderna Westerholm vill spela en annan typ av hockey försvinner hans stösta kvaliteer. Hade han fått andra spelare med sig som vill ta rödlinjen och få ner pucken djupt och checka hade detta fått mer effekt. Ni som läst mina texter tidigare vet att jag tycker likadant vad gäller Rosseli Olsen i förstakedjan och vad man vill ha ut av Bergenheim tillsammans med Stålberg förstår jag inte i dagsläget. Jag hoppas att Rönnbergs mannar snart ger mig ett svar för ingen skulle bli gladare än jag om det hände!



5) Varför är jag så säker på att det snart vänder för Frölunda? Jo, Frölundas Corsi ser väldigt bra ut trots att vi upplevt att spelet inte riktigt stämmer. Statistik ljuger inte och därför kommer det att vända för Frölunda.



6) Jag måste till sist nämna Rasmus Dahlin. Det skrivs mindre om honom denna säsongen än förra. Det borde egentligen skrivas mer. Killen är 17 år och jag ser inget annat än att han blir Sveriges andra spelare att gå som nummer ett i draften. Mats Sundin för var den första 1989. Dahlin har förbättrat sitt defensiva spel och är mer rejäl i närkamperna. Han kommer mer rätt i sin timing. Rasmus Dahlin är och kommer fortsätta vara en nyckelback under resterande del av säsongen.





Tycker ni om sex under hockeysäsong! Låt mig gärna veta det! Läser ni men har andra åsikter än jag är jag väldigt intresserad av att få höra det!



Tack för att ni tagit er tid att läsa!

