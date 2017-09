2017-09-20 20:45

Juventus - Fiorentina

1-0



Tack och lov att Juan bytt tröja

Efter Juventus-Fiorentina

Mitt inne i ett späckad matchschema för våra svartvita hjältar kom under onsdagkvällen ett gäng spelare från Florens på besök till Allianz Stadium för att försöka sno åt sig poäng mot, i ligan, obesegrade Juventus. Det var inte alls långt ifrån målmässigt, även om Fiorentina aldrig riktigt kändes riktigt farliga.











Spelarbetyg:









Szczesny, 6.0 - Hade inte mycket att göra med kändes lugn och trygg när han väl fick chansen att ingripa.













Sturaro, 5.5 - Spelade trots allt i den backlinje som höll nollan men kändes osäker i både positionering, bollbehandling samt beslutsfattande. Vi får dock ha överseende då han är väldigt ovan i rollen som högerback.









Rugani, 5.5 - Vårt defensiva framtidshopp kändes något valpig. Kan nog behöva några timmar i gymet. Bra med bollen dock.









Barzagli, 6.5 - Gjorde en av sina bättre matcher på länge, utan att för den skull prövas överdrivet mycket.









Asamoah, 6.0 - Stabil insats defensivt, hans kantmotståndare Chiesa hade inte mycket att komma med mot vår ghanan. Inte lika imponerande offensivt.















Cuadrado, 7.0 - Kvällens kung. Var ett ständigt hot på högerkanten och stod också för assistent till det matchavgörande 1-0.









Bentancur, 6.5 - Finfin debut från start hemma i Turin av 20-åringen från Uruguay. Fördelade bollen fint på mitten och stressade aldrig upp sig. Hans positionsspel lämnade dock en del att önska, men det kommer.









Matuidi, 6.0 - Karln står aldrig stilla. Sliter hårt och har en härlig inställning. Tycker dock att hans positionsspel precis som Bentancurs inte var fläckfritt. Stod för den fina aktion sol ledde till Badeljs utvisning.









Mandzukic, 6.5 - Slet hårt och spelade smart - precis som vanligt med andra ord. Höll sig framme med pannan och nickade in matchens enda mål.















Dybala, 6.0 - Utöver första kvarten då han visade sig mycket och hade mycket boll, väldigt blek med Dybalamått mätt. Hat-trick mot Torino i helgen då?









Higuain, 5.0 - Ok, inte bra alls. Men jag tänker att Higuain tränat hårt under försäsongen för att ha sin formtopp till våren. Låter bra va?















Inhopp:









Pjanic (75’), 6.0 - Trygg. Kommer numera med garantier.



Bernardeschi (82’)



Juventus-Fiorentina Wojciech Szczesny

Stefano Sturaro

Andrea Barzagli

Daniele Rugani

Kwadwo Asamoah

Rodrigo Bentancur

Blaise Matuidi

Juan Cuadrado

Paulo Dybala

Mario Mandzukic

Gonzalo Higuain



Avbytare

Alex Sandro

Medhi Benatia

Federico Bernardeschi

Gianluigi Buffon

Giorgio Chiellini

Douglas Costa

Benedikt Howedes

Marco Sportiello

Vincent Laurini

German Pezzella

Davide Astori

Cristiano Biraghi

Jordan Veretout

Milan Badelj

Cyril Thereau

Marco Benassi

Federico Chiesa

Giovanni Simeone



Avbytare

Khouma Babacar

Michele Cerofolini

Sebastian Cristoforo

Gil Dias

Bartlomiej Dragowski

Valentin Eysseric

Bruno Gaspar



2017-09-21 18:24:32

