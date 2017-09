Dags för Bernardeschi att göra upp med sitt förflutna

Inför Juventus-Fiorentina: tre nya poäng ska in på kontot

Fiorentina hemma i årets första vecko omgång på onsdag, jag förväntar mig inget annat än tre nya pinnar in på kontot.





Juventus inför



På skadelistan finns fortfarande Pjaca, Marchisio, Khedira och De Sciglio. Khedira är dock på väg tillbaka och Allegri tror att han kan ansluta till resten av truppen om ungefär 10 dagar. Övrigt spelare ska vara tillgängliga. Höwedes kommer att vara med i truppen för första gången sedan hans ankomst från Schalke 04.



Den stora frågan inför



Angående Higuains dåliga form tonade Allegri ner frågan och menade att alla har en måltorka då och då. Han tog Dybala som ett exempel då han gick mållös under en längre period. Han hintade dock om att Higuain kanske står över Fiorentina matchen till förmån för Torino matchen. Men troligtvis startar han då man rimligtvis vill att han spelar sig i form



Fiorentina inför



Fiorentina har under sommaren genomgått en rad förändringar. Ny tränare in, nya spelare in och gamla spelare ut. Förändringens vindar har under sommaren blåst i Florens och många har sett på Fiorentinas sommarmercato som en nedrustning. Men efter en trevande start med två förluster har laget ryckt upp sig och vunnit de två senaste. Trots att många spelare har lämnat så kan tränare Pioli mönstra en spännande elva. Man har dessutom en trupp bestående av många yngre spännande spelare. Den klarast lysande av dessa ungtuppar heter



Trots att livet sett något ljusare ut för Fiorentina på sista tiden ska det inte ha något att hämta i Turin och allt utom en Juventus seger får betraktas som en mindre skräll. Dock ska man inte underskatta att onsdagens match är en av de viktigaste matcherna för Fiorentina under säsongen, och de kommer därför av naturliga skäl försöka göra livet svårt för Juventus.



Troliga elvor:



Juventus

Szczesny

Lichtsteiner, Barzagli, Benatia, Asamoah

Pjanic, Matuidi

Costa, Dybala, Mandzukic

Higuain



Fiorentina

Sportiello

Bruno Gaspar, Pezzella, Astori, Biraghi

Veretout, Badelj

Dias, Benassi, Chiesa

Simeone



Tid: 20.45, onsdag 20/9

Tv: Viasat Sport Premium

2017-09-19 16:07:00

